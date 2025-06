Quién es Taraji P. Henson, la actriz que nos deja sin palabras en «Harta»

Taraji P. Henson destaca en Harta (Straw, 2025) , la nueva película de Netflix bajo la dirección de Tyler Perry , donde encarna a Janiyah Wiltkinson, una madre en situación límite. Su interpretación ha recibido elogios tanto del público como de la crítica por su valentía emocional.

Nacida el 11 de septiembre de 1970 en Washington, D.C., Taraji Penda Henson ha conseguido l éxito gracias a un incansable trabajo. Creció en un entorno de esfuerzo: hija de una ejecutiva corporativa y un conserje, fue criada por su abuela. Comenzó estudios en ingeniería eléctrica en North Carolina A&T State University, pero su pasión la condujo a la Universidad de Howard, donde se graduó en teatro.

Su debut en cine fue en 1998, aunque su proyección llegó en 2001 con Baby Boy, junto a Tyrese Gibson. Desde entonces ha participado en más de 30 proyectos, incluyendo Hustle & Flow (2005), que le valió nominación al Sindicato de Actores; The Curious Case of Benjamin Button (2008), donde su papel le trajo una nominación al Oscar; y la serie Person of Interest antes de su papel icónico como Cookie Lyon en Empire (2015–2020), por el cual obtuvo un Globo de Oro, múltiples nominaciones al Emmy y un vínculo profundo con los espectadores.

En 2016 brilló en Hidden Figures , dando vida a Katherine Johnson, la matemática de la NASA. La película recibió elogios por visibilizar el aporte de mujeres negras en la ciencia.

En Harta, Henson da vida a Janiyah, una madre que enfrenta el colapso de un sistema de salud indiferente. La producción, realizada en apenas cuatro días, exigió total entrega: cada toma necesitaba precisión absoluta. Su labor fue calificada por IndieWire como “una actuación despiadadamente honesta”.

Fuera del cine, Taraji defiende causas con determinación. En 2018 fundó la Boris Lawrence Henson Foundation, dedicada a la salud mental en la comunidad afroamericana, inspirada en la experiencia de su padre con trastorno bipolar. Ha sido voz activa por los derechos LGBTIQ+, equidad salarial y mayor presencia de mujeres negras en espacios de toma de decisiones.

Time la incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2016 y 2024, reconocimiento a su compromiso cultural y social . Como madre soltera, ha compartido que criar a su hijo Marcell (nacido en 1994) es su prioridad: “Soy madre antes que actriz”

A sus 54 años, Henson representa una figura esencial en una industria que con frecuencia trata de invisibilizar voces como la suya. Su trabajo en Harta atraviesa barreras artísticas y sociales, ofreciendo verdad sin adornos, con la fuerza y dignidad de una mujer negra que se niega a pasar desapercibida.

Redacción Afroféminas

