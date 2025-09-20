Empoderadas: cine hecho por mujeres negras que desafía los relatos hegemónicos

Este evento propone un espacio para visibilizar voces históricamente silenciadas y cuestionar los relatos hegemónicos, celebrando la creatividad, resistencia y derecho a la representación de las mujeres negras, indígenas y trans en el cine brasileño.

Tal como señala Aida Bueno Sarduy:

“Pensar un cine descolonizado, diverso, donde tengan cabida todas las mujeridades, donde las memorias ancestrales, las historias y las fantasías sean narradas sin tener que tributar al racismo, ni al sistema patriarcal, no solo es posible, sino que ya tiene un largo recorrido en Brasil. Empoderadas es una historia del audiovisual brasileño hecho por mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres trans, que no había sido contada, y que ejercen el derecho a la representatividad”.