Empoderadas: cine hecho por mujeres negras que desafía los relatos hegemónicos

La Asociación de Mujeres Cineastas y de los Medios Audiovisuales (CIMA), en colaboración con Ibirí Filmes y Empoderadas, organiza el encuentro “CIMA Conversa: Empoderadas: mujeres negras y sus narrativas insurgentes en el audiovisual brasileño”, que tendrá lugar el próximo miércoles 24 de septiembre de 2025, de 18:30 a 21:30, en la Sala Plató de Cineteca Madrid (Plaza de Legazpi, 8).
Este evento propone un espacio para visibilizar voces históricamente silenciadas y cuestionar los relatos hegemónicos, celebrando la creatividad, resistencia y derecho a la representación de las mujeres negras, indígenas y trans en el cine brasileño.
Tal como señala Aida Bueno Sarduy:
“Pensar un cine descolonizado, diverso, donde tengan cabida todas las mujeridades, donde las memorias ancestrales, las historias y las fantasías sean narradas sin tener que tributar al racismo, ni al sistema patriarcal, no solo es posible, sino que ya tiene un largo recorrido en Brasil. Empoderadas es una historia del audiovisual brasileño hecho por mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres trans, que no había sido contada, y que ejercen el derecho a la representatividad”.
📌 Programa del evento
- 18:30 – Presentación de CIMA e intervención inicial de las invitadas: Aida Bueno Sarduy, Barbara Trugillo, Renata Martins y Jacqueline Souza.
- 19:15 – Proyección de cortometrajes (45 min).
- 20:00 – Debate entre las invitadas.
- 20:45 – Turno de preguntas y diálogo con el público.
- 21:15 – Cierre del acto.
🎟️ Detalles prácticos
- Fecha y hora: miércoles 24 de septiembre de 2025, de 18:30 a 21:30.
- Lugar: Sala Plató, Cineteca Madrid (Plaza de Legazpi, 8).
- Confirmaciones: prensa@cimamujerescineastas.com.
Redacción Afroféminas
