Una peli, una serie, un libro y un concierto para este fin de semana (del 19 al 21 de septiembre)

«Free Angela Davis» (2012) – Francia

Dirigida por Shola Lynch

La historia de Angela Davis no necesita presentación, pero este documental sí necesita verse. Te sumerge en los años 70, cuando la filósofa, activista y feminista negra fue acusada injustamente de conspiración y encarcelada.

🖤¿Por qué verla? Porque es un repaso histórico vibrante de cómo la lucha antirracista y feminista siempre ha estado ligada a la defensa de la libertad y la justicia.