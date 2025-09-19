Una peli, una serie, un libro y un concierto para este fin de semana (del 19 al 21 de septiembre)

El verano ya se ha ido, pero el calor no se da por vencido. Septiembre sigue empeñado en confundirnos: chaqueta por la mañana, abanico por la tarde. ¿Qué mejor excusa para quedarse en casa (o salir a disfrutar de buena música) con un plan cultural que lo tiene todo? Desde una mujer que desafió al sistema, hasta ritmos sudafricanos que no te dejarán sentado, pasando por una novela que late a ritmo de reggae y un concierto lleno de poesía migrante. Aquí te dejamos nuestras recomendaciones para este fin de semana.
La peli…
«Free Angela Davis» (2012) – Francia
Dirigida por Shola Lynch
La historia de Angela Davis no necesita presentación, pero este documental sí necesita verse. Te sumerge en los años 70, cuando la filósofa, activista y feminista negra fue acusada injustamente de conspiración y encarcelada.
🖤¿Por qué verla? Porque es un repaso histórico vibrante de cómo la lucha antirracista y feminista siempre ha estado ligada a la defensa de la libertad y la justicia.
📍¿Dónde verla? Filmin
La serie…
«Jiva!» (2021) – Netflix
De la Sudáfrica post-apartheid llega esta joya que mezcla danza urbana, vida de barrio y el eterno dilema entre la tradición y los sueños propios. Protagonizada por mujeres negras fuertes, Jiva! es energía pura: música, movimiento y resistencia cultural.
🖤 ¿Por qué verla? Porque es un chute de energía y representación, con un retrato fresco y colorido de la juventud africana que sigue luchando por abrirse camino sin olvidar sus raíces.
El libro…
«Prende Fuego» Jacqueline Crooks (Colectivo Bruxista, 2025)
Una novela con ritmo jamaicano, fuego en cada página y la herencia cultural como motor narrativo. Prende fuego nos lleva al Londres de los años 80, entre inmigración, reggae, raíces caribeñas y mujeres que resisten.
🖤 ¿Por qué leerlo? Porque mezcla memoria, identidad y música en una narración que arde, iluminando la vida de comunidades negras en Europa desde la voz de las mujeres. Comprar
Y un concierto…
«Gaël Faye» ARTE Concert
Poeta, músico, escritor y activista. Gaël Faye es todo eso y más. Sus letras hablan de exilio, racismo, memoria y amor desde una sensibilidad única.
🖤 ¿Por qué escucharlo? Porque su música es puente entre África y Europa, entre la memoria y el presente, y porque pocas veces la poesía suena tan bien como en sus canciones.
📣 ¿Tienes una recomendación afro, caribeño o africano para tu ciudad o barrio? Escríbenos. Esta sección la construimos entre todas. Porque las referencias también se comparten.
