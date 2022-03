¿Habría que aprender algo de las mujeres negras que no ven el racismo? A mí me ha costado entenderlas, pero sí, creo que se puede aprender algo de ellas. Desde luego que esta reflexión no incluye las mentes colonizadas.

Cuando estudias y reflexionas tanto sobre estas cosas, se crea una especie de hipersensibilidad que viene del conocimiento. Reconoces al racistx sólo de mirarlo, leerlo o escucharlo. El conocimiento sin duda ayuda a entender nuestras realidades, pero hay una fina línea que divide el conocimiento y el empoderamiento.

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa “Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí”. Si te gusta nuestro contenido con cada donación Ko Fi nos estás diciendo SAWABONA.

Quien lucha desde el conocimiento la mayoría de las veces lo hace enfadada, quién lucha desde el empoderamiento se permite más tiempo para pensar, es estratégica y por tanto puede parecer que se está distanciando cuando es exactamente lo contrario.

Las mujeres negras empoderadas que no ven el racismo, enfocan su presencia en este mundo con una mirada ingenua (por eso no ven el racismo) pero con un concepto muy alto sobre ellas y esto aporta gran equilibrio.

Todo el mundo escoge donde estar, claro que sí. Sin embargo creo que estas mujeres son más felices porque se adueñan de su espacio con mucha más facilidad y su capacidad de respuesta no llega de la retaila de conceptos que se suelen manejar en el antirracismo sino de la idea que tienen sobre sí mismas.

Esto enlaza con la idea de Autocuidado. No es posible vivir sintiéndote asediada. Algunas lo logramos entender cuando el cáncer toca a tu puerta y otras cuando su salud mental se afecta gravemente. Entender que el antirracismo es también una lucha estratégica podría ser difícil pero llegado allí puedo asegurar que se vive muy bien y en paz.

Antoinette Torres Soler

Me gusta esto: Me gusta Cargando...