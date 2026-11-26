Kopano Matlwa publica su cuarta novela, Bosadi, en castellano de la mano de Alpha Decay con traducción de Aurora Echevarría. Cuenta la historia de dos mujeres negras que viven bajo el mismo techo en una urbanización de lujo sudafricana, la señora y la niñera A la señora la maltrata su marido. La empleada, zimbabuense y sin papeles, lo oye todo desde su habitación y calla, porque hablar le costaría el trabajo y después el país.

Kopano Matlwa

Bosadi significa algo así como feminidad en setsuana y en sesoto. Matlwa explicó en la presentación del libro que el inglés no le hace justicia a esa palabra, y dijo también que Bosadi es una oración por las mujeres, un acto de nombrar la alegría y el dolor y darles de una vez permiso para existir.

A Matlwa se la puede leer entera en castellano desde hace años. Alpha Decay publicó Florescencia en 2018, Nuez de coco en 2020 y Agua pasada en 2021. Nuez de coco la escribió siendo estudiante de medicina y le valió el Premio Literario de la Unión Europea y después el Premio Wole Soyinka de Literatura en África. Matlwa es médica, se doctoró en Salud Poblacional en Oxford con una beca Rhodes y dirige una campaña contra la desnutrición infantil en Sudáfrica. Sus novelas llevan veinte años levantando acta de la vida interior de la Sudáfrica posterior al apartheid, desde la adolescente negra que crece en los barrios blancos de Johannesburgo hasta la médica que descubre la xenofobia dentro de su propio hospital.

El libro avanza en capítulos cortos que alternan dos voces. La de Naledi, la dueña de la casa que acaba de matar a su marido maltratador y la de Mercy, la trabajadora del hogar zimbabuense, la Tata.

La empleada de hogar negra entra en la ficción casi siempre como mobiliario que escucha, un personaje al que se le concede una frase sabia y un delantal y que existe para iluminar a la protagonista. Matlwa le da la mitad del libro. En esa casa las dos se vigilan. Mercy sabe de ese matrimonio más que cualquiera de fuera, y lo que ve lo cuenta ella misma. Tiene criterio propio sobre lo que pasa en esa casa.

Y tiene vida fuera. Hijos en Zimbabue a los que manda el dinero y que cuelgan el teléfono con prisa, que es de lo más duro del libro, porque a Mercy le alivia que estén bien y le duele que no la echen de menos.

Es un drama corriente de la migración. Muchas mujeres se van dejando atrás a sus hijos precisamente para poder darles una vida, y lo que reciben a cambio son años de distancia y llamadas que duran poco. Los hijos crecen sin ellas y se acostumbran a crecer sin ellas. A veces dejan de necesitarlas, y eso, que tendría que ser una buena noticia, se parece mucho al olvido.

Entre las dos crece algo que se parece al afecto. Se cuidan. Se cubren. Y hay una distancia que ninguna puede cruzar por mucha ternura que pongan, porque una tiene casa y la otra tiene permiso para estar ahí mientras la dejen. Mercy no tiene papeles. Ve los gritos, oye los golpes, ve los moratones, y callar forma parte de las condiciones del empleo. Cuando no tienes papeles el chantaje está implícito en el contrato, está en el aire de la casa. La que habla pierde el trabajo y después pierde el país.

Esa hermandad no es limpia. Hay complicidad y hay traiciones, y las traiciones no pesan igual en las dos direcciones. Cuando Naledi le falla a Mercy, lo que Mercy se juega es el trabajo, la habitación donde duerme y el país donde está. Cuando Mercy le falla a Naledi, Naledi se queda sin la única persona que sabe lo que ocurre de puertas adentro. Las dos pierden y una pierde mucho más, y Matlwa no reparte culpas entre ellas, porque cada una hace lo que puede dentro de un reparto que ninguna de las dos decidió.

Esto es lo que vuelve la novela difícil de digerir. La violencia que recibe Naledi se la inflige un hombre negro dentro de una casa negra. La frontera que le cierra la boca a Mercy la levanta un Estado africano contra otra africana. Matlwa escribe sobre lo que las comunidades negras se hacen a sí mismas.

Lo que mantiene a Naledi en esa casa no es solo el marido. Son sus padres, que le piden que se esfuerce más. Es la mujer del pastor, que le aconseja no buscar pelea. Es la familia política, que cierra filas alrededor del hijo. Es la fe, convertida en argumento para aguantar. Matlwa no busca un culpable único. Enseña un entramado de gente decente que, cada cual desde su sitio y con sus razones, va empujando a una mujer hacia el fondo de su propia casa.

Buena parte de la novela transcurre durante el confinamiento del covid 19, y la forma hace el trabajo que tiene que hacer. Los capítulos son breves, la prosa va rápida y corta limpio, y el efecto es que quien lee se queda encerrada entre las mismas cuatro paredes que ellas dos, recibiendo cada humillación nueva en el mismo sitio y sin manera de salir a respirar.

Matlwa dijo que este libro es una oración por las mujeres. Lo que hay dentro se parece más a un acta. Dos mujeres negras en una casa, una con las llaves y otra con una habitación, mirándose durante meses, sabiendo cada una exactamente lo que le está pasando a la otra, sin poder hacer nada con eso. La que lo tenía todo para ser feliz termina con un cuchillo en la mano la mañana de Navidad. La que lo vio todo no podía hablar. Bosadi cuenta cómo se llega hasta ahí.

Redacción Afroféminas

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