El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) publicó el 17 de noviembre su boletín de octubre sobre discurso de odio en redes sociales . Su sistema de monitorización, FARO, detectó 64.625 contenidos de odio y narrativas discriminatorias. En septiembre había registrado 96.270, así que el descenso ronda el 33 %. Un titular rápido diría que el odio retrocede. El propio boletín cuenta otra cosa.

Dentro de los mensajes analizados, los dirigidos contra personas afrodescendientes pasaron del 7 % en septiembre al 11 % en octubre. Son cuatro puntos más en la proporción. Ese dato no permite afirmar que hubo más ataques en números absolutos, porque el porcentaje se calcula sobre la muestra analizada y el volumen total cambió mucho de un mes a otro. Lo que sí muestra es que, en un mes con menos mensajes detectados, el racismo antinegro ocupó más espacio dentro de lo que el sistema encontró.

El reparto entre grupos también se movió. Los mensajes contra personas del norte de África bajaron del 80 % al 55 %. Los dirigidos contra personas inmigrantes en general subieron del 19 % al 30 %, y los que atacan a personas musulmanas, del 14 % al 18 %. Las mujeres aparecen como grupo diana en el 8 % de los contenidos, igual que las personas latinoamericanas.

El tono tampoco se suavizó. Los mensajes que incitan a la expulsión subieron seis puntos, hasta el 18 %. Los que presentan a un grupo como amenaza llegaron al 43 %. Más de la mitad de los contenidos se apoyó en la inseguridad ciudadana, y un 37 % en políticas públicas, con la gestión migratoria y la acampada de la Puerta del Sol como ejemplos. El anuncio de la convocatoria electoral, a comienzos de mes, alimentó otro 8 %.

FARO funciona con inteligencia artificial, y el boletín pide leer sus datos con cautela porque la herramienta está en fase de optimización. Un 34 % de los contenidos usa ironía o sarcasmo, que el propio documento señala como un obstáculo para la moderación automática. Otro 23 % llega en formato visual, memes o lenguaje codificado. Una bajada en la cifra total puede reflejar cambios en el odio y también cambios en lo que la máquina consigue reconocer.

Las categorías importan tanto como las cifras. El boletín cuenta a las mujeres en una casilla y a las personas afrodescendientes en otra. Los porcentajes por grupo suman más de cien, de modo que un mismo mensaje puede contar en varios a la vez. El documento no ofrece ese cruce, y por eso hoy no sabemos cuántos de estos mensajes atacan a mujeres negras. Sumar o restar porcentajes no lo resuelve. Desde la interseccionalidad sabemos que el racismo y el machismo que recibimos llegan juntos, en el mismo insulto y en el mismo meme. Lo que una herramienta no cuenta tampoco entra en las políticas que se diseñan con sus datos.

El boletín deja otra conclusión. Las denuncias que hacen las entidades acreditadas como trusted flaggers consiguen muchas más retiradas que las que hace una usuaria desde su cuenta. Quien recibe el odio en primera persona es quien menos poder tiene para que desaparezca.

Contar bien es una tarea política. Las mujeres negras necesitamos aparecer en los datos con nombre propio, con cifras desagregadas por género y por origen, para que el odio que recibimos deje de quedar repartido entre casillas. Leer estos boletines con atención es una forma más de defendernos.

Redacción Afroféminas

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