El martes 24 de noviembre, Ciudad de México acoge el Foro Económico de Mujeres Negras de América Latina y el Caribe, un encuentro de un día que reúne a lideresas, investigadoras, organizaciones, instituciones públicas, organismos multilaterales, fundaciones y empresas para impulsar una agenda regional de justicia económica racial y de género .

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El foro lo organiza el Fundo Agbara, que trabaja en Brasil, con las Afrochingonas como corealizadoras. La primera edición se celebró en Brasil. Ahora llega a México con el lema «Evidencias que conectan territorios. Alianzas que transforman el futuro» y con la intención de generar propuestas colectivas para incidir en políticas, inversiones y decisiones que afectan a la vida de las mujeres negras.

El punto de partida es el Índice de Justicia Económica Racial (IJER), que Agbara desarrolló para medir la desigualdad económica cruzando raza y género. En Brasil, según explican las Afrochingonas , las mujeres negras ocupan el último lugar del índice, por debajo de los hombres blancos, de las mujeres blancas y de los hombres negros. Ellas lo describen como una desventaja estructural. La idea del foro es llevar ese índice a otros países de la región.

El programa tiene cuatro mesas. La primera aborda el contexto regional, la segunda lo que dicen los datos sobre la desigualdad, la tercera los compromisos de la filantropía, la inversión social y la cooperación regional, y la cuarta el papel del sector privado. Entre las ponentes anunciadas están Aline Odara, de Agbara, Celeste María, de Afrodescendencia MX, y Glenda Palacios, de la Asociación Colombiana de Economistas Negras, junto a representantes de la W.K. Kellogg Foundation, de FAU-LAC y del Senado mexicano.

Las Afrochingonas recuerdan que en México las mujeres afromexicanas cargan con una doble invisibilidad y que durante mucho tiempo ni siquiera aparecían en las estadísticas. Para ellas es importante que las afromexicanas lleguen al foro como protagonistas y no como invitadas de cortesía.

La pregunta que nos importa es quién decide sobre el dinero destinado a combatir las desigualdades que viven las mujeres negras. Un foro con fundaciones, organismos multilaterales y empresas en la misma sala puede abrir caminos de financiación. También puede repetir el esquema de siempre, con las organizaciones de base como público y las decisiones tomadas en otro lugar.

Desde Afroféminas vamos a mirar dos cosas. Si las organizaciones de base tienen voz en las decisiones y qué compromisos concretos y verificables salen del encuentro.

La justicia económica no se reduce al emprendimiento individual, y la presencia de empresas en una mesa no garantiza ninguna transformación. Lo que transforma es que el dinero llegue a quienes sostienen las comunidades y que ellas decidan cómo usarlo.

El foro se celebra el 24 de noviembre, de 10:00 a 19:00, en la colonia Roma Norte de Ciudad de México. La convocatoria de Cemefi incluye el enlace para inscribirse.

Redacción Afroféminas

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