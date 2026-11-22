La conflictiva. La resentida. La amargada. La que lo ve todo en clave racial. La que no deja trabajar. En Bogotá, en La Habana, en Lima, en Malabo o en Madrid la figura tiene nombres distintos y función idéntica. Una no necesita haber presentado nada formalmente para que ya la hayan colocado ahí. A veces alcanza con entrar en la sala y abrir la boca una vez.

Sara Ahmed dice que ser escuchada como quien se queja equivale a no ser escuchada. Sobre esa idea está construido No. El arte de la denuncia , que Bellaterra publicó en octubre con traducción de Javier Sáez del Álamo.

El libro termina con un kit de supervivencia. Las últimas páginas no son conclusiones ni bibliografía. Son una lista de cosas que hacer cuando una ha denunciado y se ha quedado sola, seguida de un currículum de denuncias que es un programa de actividades para hacer en grupo o a solas, y que empieza pidiéndote que escribas tu propia biografía de la denuncia.

Ahmed ya había escrito un libro sobre esto. El primero es de 2021 y está en castellano desde 2022, con Caja Negra, como ¡Denuncia! El activismo de la queja frente a la violencia institucional. Este es otro, posterior, y apareció en inglés el año pasado. En diciembre de 2024, Ahmed se preguntaba en su blog por qué otro libro sobre lo mismo. La respuesta que da es una frase que le repetían en cada presentación, que esto no pasa solo en las universidades. Dice que ya lo sabía. Que lo sabe. El anterior se leyó como un estudio sobre la academia y este saca el asunto del campus.

Ahmed es investigadora independiente y trabaja en el cruce entre feminismo, estudios queer y estudios sobre raza. En 2016 dimitió de su puesto en Goldsmiths, en Londres, en protesta por cómo la universidad gestionaba las denuncias de acoso sexual de sus estudiantes. No escribe sobre la denuncia desde fuera. Escribe desde el otro lado de la puerta.

El método que propone lo llama oído feminista. Consiste en escuchar lo que está entrenado para no oírse, lo que se desestima antes de llegar a registrarse. Basta con que te identifiquen como la que siempre está con lo mismo para que nadie tenga que atender a lo que dices, y a partir de ese momento el contenido de lo que denuncias deja de importar. Importa el ruido que haces.

Para que una denuncia avance, quien la presenta tiene que convertirse en fontanera institucional. Localizar el atasco, averiguar en qué despacho se quedó el papel, buscar otra tubería. El trabajo de reparar el sistema recae sobre la persona a la que el sistema ha dañado. Ahmed sigue ese recorrido por sus fases, del trato informal al procedimiento formal, de las advertencias amistosas a las amenazas, de las compensaciones discretas al silencio, hasta llegar a lo que llama violencia administrativa.

Entre los casos que recorre está el incendio de la Torre Grenfell. Antes del fuego hubo quejas. Edward Daffarn, vecino del edificio, había advertido de lo que podía ocurrir. Lo que solemos ver es el desastre, y la denuncia que lo precedió desaparece del relato. La queja desoída es una advertencia que alguien decidió no escuchar.

El cuarto capítulo está dedicado a la denuncia como trabajo de diversidad, y Ahmed lleva años estudiando a quienes ocupan esos puestos. En 2012 le dedicó un libro entero, On Being Included. Racism and Diversity in Institutional Life. Te contratan, te invitan, te financian el proyecto para que la institución pueda decir que ya se ocupa del racismo. En el momento en que señalas el racismo de la institución que te contrató, dejas de ser la solución y pasas a ser el problema. El documento de diversidad existía precisamente para no tener que cambiar nada. Ahmed lo llama entorno hostil y la expresión funciona mejor en plural, porque no se refiere a un ambiente desagradable. Se refiere a un diseño.

Antes de que una denuncia se atasque tiene que poder presentarse. El aparato que Ahmed desmonta con tanta precisión presupone un contrato, un estatuto reconocido, un procedimiento al que acogerse, una institución que al menos finja tener un protocolo. Para una parte enorme de las mujeres negras del mundo hispanohablante nada de eso existe. No hay comisión que desestime la queja porque no hay comisión. El aparato no es hostil. Está ausente. Y la ausencia también es un diseño.

Lo más incómodo lo ha desarrollado Ahmed después de escribir el libro. Los procedimientos de queja se están usando contra quienes denuncian. Nombrar el racismo se convierte en crear un ambiente hostil. Nombrar genocidio en Palestina se convierte en motivo de expediente. Quien dice no a una institución acaba frenada por las denuncias de otros antes que por el destino de la suya. El mecanismo que se construyó para recoger agravios funciona hoy como herramienta disciplinaria contra quienes los señalan.

En inglés existe una sola palabra para todo esto, complaint, y sirve igual para el acto y para quien lo comete. El castellano parte esa palabra en dos y les da valores distintos. Una denuncia es un asunto serio. Una queja es una pejiguera. Sáez del Álamo ha tenido que elegir en cada línea. Para el acto, denuncia, que es la palabra con peso y la que encabeza casi todos los capítulos. Para la persona que lo hace, quejica, que es un insulto de patio de colegio. La quejica como fontanera institucional. Un kit de supervivencia para quejicas. El acto se toma en serio y a la que lo comete se la trata de pesada, que es justo el mecanismo que Ahmed se pasa el libro entero desmontando. Hay además un gesto reconocible en quedarse con quejica, el mismo que se hizo al traducir feminist killjoy por feminista aguafiestas. Coger la palabra con la que te despachan y ponérsela encima.

Con el título pasa algo parecido. El original en inglés dice No Is Not a Lonely Utterance, que viene a ser que el no nunca se pronuncia en soledad. Ahí está la tesis del libro en cinco palabras, porque lo que Ahmed sostiene es que cuando una denuncia hay otras que denunciaron antes y otras que vendrán después, y que esa cadena es la que convierte un trámite personal en una práctica política. El subtítulo original hablaba del arte y del activismo de la queja. Las italianas tradujeron Non diciamo no da sole, no decimos no solas, en femenino y en plural, y conservaron la idea entera. En castellano el título se quedó en No, a secas, y del subtítulo cayó la palabra activismo. Se perdieron de golpe las dos cosas que sostienen el libro, que denunciar es algo que se hace en compañía y que es una forma de militancia.

Léelo entero y léelo con lápiz. Y léelo sabiendo que Ahmed no promete en ningún momento que denunciar funcione. Loos procedimientos están diseñados para agotarte y la mayoría de las denuncias se mueren por el camino. Lo que ofrece a cambio es más pequeño y más difícil de quitar. Cuando denuncias y no pasa nada, la institución te deja con la impresión de que el problema eres tú, que tu caso es raro, que ha sido mala suerte o mal carácter. Ahmed le da la vuelta a eso. Tu historia no es un caso suelto. Es información sobre cómo funciona esa institución, la pieza que faltaba para entenderla entera. Y hay más gente que se ha dado contra esa misma puerta, y la institución ha hecho todo lo posible para que no os encontréis.

Redacción Afroféminas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado