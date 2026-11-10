El poder tiene consecuencias que se pueden tocar. Se notan en una huelga, en una prisión, en una casa que no se puede pagar, en un bosque amenazado o en una frontera. Desde ese lugar mira La dignidad en disputa, uno de los itinerarios temáticos que el Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX) propone en su 64ª edición, del 13 al 21 de noviembre. Son dieciséis películas sobre clandestinidad, violencia de Estado, colonialismo, trabajo, desigualdad y resistencia, y en Afroféminas creemos que muchas de ellas nos hablan muy de cerca, a nosotras y a nuestras comunidades.

Fotograma de La Detention

Empezamos por la herida colonial, que sigue abierta. Meanwhile in Namibia , de Jonas Spriestersbach, vuelve sobre la herencia colonial alemana y se pregunta cómo ciertas formas actuales de cooperación y turismo siguen reproduciendo desigualdades con el lenguaje de la ayuda y el desarrollo. Las que llevamos toda la vida oyendo hablar de África como un lugar al que hay que salvar sabemos lo necesario que es girar esa mirada.

La tierra también es un campo de batalla. Rithy Panh acompaña durante varios años en Nous sommes les fruits de la forêt a comunidades indígenas bunong de Camboya, cuya relación ancestral con el bosque está amenazada por el cambio climático y la expansión de grandes proyectos económicos. To Hold a Mountain , de Biljana Tutorov y Petar Glomazić, sigue a Gara y a la adolescente Nada, dos generaciones de pastoras de Sinjajevina que defienden sus pastos frente al plan de convertirlos en un campo de entrenamiento militar. En las dos películas cuidar la tierra significa preservar una forma de vida y la continuidad de una comunidad.

América Latina ocupa un lugar central en el recorrido. Pelotón Trueno , de Theo Montoya, se mete en una celebración militar y hace chocar el relato oficial de la guerra colombiana con las ejecuciones extrajudiciales conocidas como «falsos positivos». The Chilean , de Sergio Castro-San Martín, sigue a un militante socialista que huye de la dictadura de Pinochet y llega a la Italia de los años de plomo, donde cambiar de país no le libra de la violencia. A veces me entra tristeza, otras veces rebelión , de María Aparicio, cruza el deambular de una mujer por un Madrid que le resulta ajeno con la investigación de un historiador argentino sobre Juan Bialet Massé y las luchas obreras de su país.

En Saudades eternas , de Emma Boccanfuso, una familia extensa sostiene su vida cotidiana en una favela de Río. Cuidar, reconstruir la casa y seguir creciendo se convierten en una forma elemental de resistir a un entorno atravesado por la violencia y las muertes prematuras. Las mujeres negras conocemos bien esa resistencia que no sale en los titulares y que consiste en mantener la vida en pie cada día.

Las fronteras y el exilio atraviesan otras dos películas. En Why Do I See You in Everything? , de Rand Abou Fakher, dos amigos sirios comparten una trayectoria marcada desde la adolescencia por la revolución, el exilio y nuevas movilizaciones, y también por una amistad en la que el cuidado y la memoria se vuelven políticos. The Dreamed Adventure , de Valeska Grisebach, viaja a la frontera entre Bulgaria, Grecia y Turquía, donde una misión ilegal abre una zona gris de intercambios, supervivencia y relaciones de poder.

El poder también se aprende dentro de las instituciones. La Détention , de Guillaume Massart, sigue la formación de futuros funcionarios de prisiones en Francia y muestra cómo sus gestos, sus palabras y sus dudas van adoptando los códigos del sistema. Heysel 85 , de Teodora Ana Mihai, parte de la tragedia de la final de la Copa de Europa de 1985 para enfrentar a sus protagonistas a la tensión entre responsabilidad pública, deber profesional y lealtad personal. Moulin , de László Nemes, reconstruye la figura de Jean Moulin y su esfuerzo por organizar la Resistencia francesa durante la ocupación nazi, con la clandestinidad, la traición y el coste personal de enfrentarse a la represión.

La economía deja de ser abstracta cuando decide una vida concreta. En Shame and Money , de Visar Morina, la precariedad y la obligación de mantener a la familia convierten la supervivencia material en una cuestión de orgullo y dignidad. Los cinco amigos de infancia de Ver caer edificios como rayos , de Clio Barnard, comprueban cómo la crisis de la vivienda en Reino Unido condiciona empleos, relaciones y proyectos que parecían depender solo de sus decisiones. Anxo, de David Hernández, acompaña a un soldador de 58 años que se suma a una huelga del metal en Vigo mientras crece la tensión con la policía, entre la ficción y el documental.

El recorrido se cierra con Another Earth , de Ben Russell, que nos pone frente a nuestro propio lugar como espectadoras. Cuerpos, memoria, historia y guerras consumidas a través de una pantalla se superponen para preguntarnos qué significa ver la violencia tan de cerca y vivir tan lejos de sus consecuencias. Es una pregunta que nos interpela a todas las que miramos el mundo desde el móvil.

De una red clandestina a una huelga, de una prisión a un bosque ancestral, estas dieciséis películas muestran la huella material que deja el poder sobre los territorios, los cuerpos y la posibilidad de vivir con dignidad. El FICX se celebra en Gijón del 13 al 21 de noviembre, y las fichas de todas las películas del itinerario están en la web del festival.

Redacción Afroféminas

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