En Afrofeminas, entendemos la transparencia como una responsabilidad democrática y un acto de honestidad hacia nuestra comunidad, socias, lectoras y las entidades que respaldan nuestra labor de investigación, edición y activismo antirracista.

Siguiendo los principios de la normativa española (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno), abrimos este espacio para compartir la gestión de nuestros recursos y nuestra estructura.