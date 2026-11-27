En Afrofeminas, entendemos la transparencia como una responsabilidad democrática y un acto de honestidad hacia nuestra comunidad, socias, lectoras y las entidades que respaldan nuestra labor de investigación, edición y activismo antirracista.
Siguiendo los principios de la normativa española (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno), abrimos este espacio para compartir la gestión de nuestros recursos y nuestra estructura.
Seguridad y cuidados
Dada la naturaleza de nuestra labor en la defensa de los derechos humanos y el periodismo con perspectiva interseccional, la seguridad de quienes sostienen este proyecto es prioritaria. Por ello, y amparadas en los límites legales que protegen la integridad de las personas, cierta información sensible relativa a ubicaciones físicas detalladas o datos personales directos de nuestro equipo se mantiene bajo reserva para prevenir situaciones de acoso. La transparencia en Afrofeminas camina de la mano de la cultura del cuidado y la autodefensa comunitaria.
Datos de la entidad
Entidad
Asociación Afroféminas
C.I.F. G99560393
Registro
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1.ª, n.º 618615
Contacto
Zaragoza (España)
afrofeminas@gmail.com
Nuestros estatutos
Puedes consultar y descargar los estatutos de la Asociación Afroféminas.