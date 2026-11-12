Ayer, 11 de noviembre, España vivió su primera gran huelga general en catorce años. Y hay que decirlo desde la primera línea, sin rodeos y sin miedo a que nos llamen ingenuas. La huelga general del 11N ha sido un éxito. Lo ha sido en un mundo que ya no se parece al que vio nacer esta herramienta de lucha, el mundo de las grandes fábricas, de los sindicatos tradicionales y de una clase trabajadora que entraba y salía a la misma hora por la misma puerta. Medir la huelga de ayer con la vara de entonces es hacerse trampas. Hoy hay que entender que algo se ha movido, y mucho.

Hoy la gente articula sus luchas de otra manera. Lo sindical y lo político ya no van por carriles separados. El salario, el alquiler que se come media nómina, el precio de la compra, la habitación compartida a los cuarenta años, todo eso se vive junto, en el mismo cuerpo y bajo el mismo techo, cuando hay techo. Por eso esta huelga la convocaron juntas CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones sociales. Por eso en Madrid se marchó bajo el lema «Salarios, vivienda, precios» y en Barcelona bajo «Viure ens costa la vida», vivir nos cuesta la vida. Quien siga pensando la huelga general como un asunto exclusivo del puesto de trabajo no ha entendido lo que pasó ayer. La gente salió a defender la vida entera.

Y lo que pasó ayer se vio en la calle. En Madrid cayó una lluvia intensa toda la tarde y un mar de paraguas llenó igualmente el Paseo del Prado. La Delegación del Gobierno habló de 120.000 personas y el Sindicato de Inquilinas de 400.000 . En Barcelona, el Sindicat de Llogateres contó 400.000 personas en la calle, una burrada. La Guardia Urbana las dejó en 55.000. La organización explicó que había tanta gente que muchas personas ni siquiera pudieron moverse de los Jardinets de Gràcia. En Málaga se manifestaron más de 50.000 personas según CCOO. En Almería, Granada y Jaén miles de personas desafiaron el temporal de lluvia y viento con paraguas e impermeables. Las cifras bailan, siempre bailan, y cada cual se queda con la suya. Lo que no baila es la imagen. Ciudades enteras llenas de gente empapada que decidió que su vida merecía una tarde bajo la lluvia.

La huelga también se notó donde tiene que notarse, en las fábricas y en los tajos. Según los primeros datos de los sindicatos, el seguimiento fue del 41% en Extremadura y Castilla-La Mancha y llegó al 75% en Andalucía y Aragón . En educación hablaron de cerca de un 90%. En los grandes centros logísticos de Illescas y Guadalajara, de un 80%. Esos son los lugares donde hay sindicalismo organizado, donde las compañeras y los compañeros se conocen, se avisan y se cubren las espaldas. Allí la huelga fue fuerte. Que nadie se extrañe. Allí donde no hay sindicato lo que hay es miedo.

Porque todas sabemos cómo funciona esto. El patrón ejerce su miedo sobre quien trabaja. Miedo a perder el empleo, a quedar señalada, a que no te renueven, a que el mes que viene tu nombre ya no aparezca en el cuadrante. Ese miedo no es casual. Es el que nos ha inculcado el neoliberalismo durante décadas, el que nos convence de que estamos solas y de que cada una se salva como puede. Las mujeres negras, migrantes y racializadas lo conocemos bien, porque muchas trabajamos justo donde ese miedo aprieta más. Contra ese miedo hemos peleado siempre. Ayer mucha gente lo venció, al menos por un día, y eso deja huella.

Hoy toca lo de siempre. Hoy llega el intento de desprestigiar la huelga, a quienes la hicieron y a quienes la defendieron. Ya ha empezado. La CEOE y Cepyme la han calificado de fracaso y sitúan el seguimiento medio por debajo del 5%. Llegarán los titulares que solo hablen de los altercados del final, como si los cientos de miles de personas que marcharon en paz no hubieran existido. Llegará el miedo otra vez, en forma de advertencia. Llegará el intento de quitarle importancia, de decirnos que no fue para tanto, que fue cosa de cuatro liberados sindicales y de jóvenes con ganas de ruido.

No nos lo vamos a creer. Ayer la derecha y la extrema derecha, que ya se están repartiendo ministerios antes de que nadie haya votado, se quedaron con la boca abierta. Vieron las calles. Vieron los paraguas. Vieron una participación con la que no contaban. Y entendieron algo que les incomoda profundamente. Se puede. Se pueden llenar las calles un miércoles de lluvia, se puede parar, se puede plantar cara. Ese grado de participación es el mensaje, y lo han recibido.

Y aquí llega lo más importante. Hay un mar de fondo que las encuestas no detectan. Un mar de fondo que no cabe en una tabla de intención de voto y que ayer asomó la cabeza en cada plaza. Ese mar de fondo dice algo muy sencillo. El 29 de noviembre hay partido.

Por eso van a intentar por todos los medios convencernos de lo contrario. Lo intentarán los partidos de la derecha y de la extrema derecha. Lo intentarán los medios de comunicación y los programas de televisión que llevan meses marcando el paso. Pablo Motos. Susana Griso en Espejo Público. Ana Rosa Quintana. Risto Mejide. Todo ese conglomerado mediático que ha apostado por la llegada de la extrema derecha al poder y que será responsable de sus acciones si eso sucede. Nos dirán que ya está todo decidido. Nos dirán que no merece la pena, que quedarse en casa da igual, que el resultado está escrito. Nos dirán, en definitiva, que ese mar de fondo no existe.

Existe. Lo vimos ayer bajo la lluvia. Y quien quiere que nos quedemos en casa el 29N es precisamente quien teme que salgamos.

Ayer salimos a la calle por la vivienda, por el salario y por la vida. El 29 de noviembre toca otra cosa igual de importante. Votar no lo resuelve todo y no es lo ideal. Votar mantiene abierto el terreno donde estas luchas siguen siendo posibles, donde se puede convocar una huelga, llenar una avenida y exigir. Hay partido. Ellos lo saben, y por eso están asustados.

Afroféminas

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