El cine africano y de la diáspora ya tiene sus premiados de este año en Vitoria-Gasteiz. Afrikaldia cerró su VI edición con una gala en el Museo Artium, y el jurado decidió por unanimidad que la mejor película del festival es Queja nº 713317, de Yasser Shafiey. Una película que convierte un drama particular en una historia que nos habla a todas, con una herramienta tan poderosa como difícil de manejar, el humor.

Fotograma de «One Woman One Bra«

El jurado de esta edición lo formaron Lamine Thior, Jusciele Oliveira y Carmen San Esteban. Tras un intenso debate, se quedaron con la manera en que la película de Shafiey trasciende lo local gracias a la ironía. «Creemos que ahí reside precisamente uno de sus mayores aciertos, porque no es nada fácil tratar temas dramáticos particulares y convertirlos en globales gracias a la ironía y el humor», explicaron.

El jurado también entregó dos menciones especiales, a My Father and Qaddafi y One Woman One Bra, de Jihan y Vincho Nchogu. Las dos películas destacan por la valentía con la que sus directores cuentan una historia en un mundo que padece distintos conflictos bélicos.

Boubacar Sangaré recibió el premio a la Mejor Banda Sonora por Djeliya, memoria del mandingo. El jurado explicó que el recorrido de un griot entre la tradición y la contemporaneidad nos lleva a viajar por los países de África Occidental con la música como hilo conductor. Los griots son la memoria viva de sus pueblos, y que su voz llegue a las pantallas es también una forma de reparar lo que la colonia intentó borrar.

El público eligió Happy Birthday, de Sarah Goher. La historia de Toha, una niña atravesada por la esclavitud infantil, fue la más votada en la sala ARKABIA y en Izaskun Arrue Kulturgunea. Que la gente se quede con esta película dice mucho de un público dispuesto a mirar de frente las violencias que sufren las niñas. Son diez películas que demuestran que el cine africano y de su diáspora sabe sorprender a cualquiera.

Las proyecciones llenaron la sala ARKABIA y Izaskun Arrue Kulturgunea, y quienes se acercaron al festival pudieron participar en un coloquio con varias de las personas que dirigieron las películas. Las actividades paralelas también llevaron el cine africano a los Apartamentos Jai Alai, al Campus Universitario de la EHU, al Instituto de Mendizabala, a la Escuela de Artes y Oficios y a ID arte – Escuela de Diseño Pública de Euskadi.

Afrikaldia sigue unos días más en Vitoria-Gasteiz y en Álava. Mañana, martes 10 de noviembre, Jusciele Oliveira imparte en el Museo Artium el taller «Miradas sobre el cine de Flora Gomes». Ese mismo día la Facultad de Enfermería de la EHU proyecta African Family Dinner, y el 27 de noviembre Têtes brûlées llega a Santa Cruz de Campezo.

En la gala de clausura se reconoció el trabajo de todas las asociaciones que colaboran con el festival, sin las que Afrikaldia no sería posible. Toda la información está en la web de Afrikaldia .

Redacción Afroféminas

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