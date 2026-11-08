Hay obras que se miran y obras que se atraviesan. LÖTÒ. Un ritual de emancipación corporal, de Silvia Albert Sopale , pertenece a las segundas. Del 12 al 29 de noviembre la Sala Fènix de Barcelona acoge esta pieza que convierte el escenario en un espacio de ceremonia, memoria y reparación. Desde Afroféminas queremos que nuestra comunidad llene esa sala, y por eso tenemos para ti entradas con descuento.

Silvia acaba de cumplir 48 años y, como cuenta con humor, está muy lejos de la talla 48. No ha querido esperar más para hablar de su cuerpo. Un cuerpo político, un campo de batalla, un cuerpo de resistencia. Las mujeres negras sabemos bien lo que significa habitar un cuerpo sobre el que todo el mundo se siente con derecho a opinar, medir, corregir y juzgar. Por eso esta pieza nos toca tan de cerca.

LÖTÒ aborda la presión estética, la gordofobia y el edadismo, y también las heridas que se abren cuando una persigue la aceptación de los demás. La obra parte de la tradición funeraria Boobe y la transforma en un ritual de emancipación corporal. Silvia utiliza su propio cuerpo como archivo vivo de memoria. Lo honra, lo repara, le devuelve lo que el mundo le quitó. Es probablemente la pieza más íntima y personal de su trayectoria, y el activismo sigue latiendo en cada gesto. Como recuerda la propia sinopsis con un guiño, puedes sacar a la chica del activismo y el activismo se queda en la chica.

En escena la acompaña Rogelio Lorda. Juntos construyen un viaje colectivo que mezcla performance, danza, música y artes visuales, un ritual pensado para que el público también se reconcilie con su propio cuerpo. La crítica Ana Prieto Nadal la describió en Núvol como una pieza vigorosa y heterogénea, que lleva al público del rito funerario a una resiliencia festiva, con invocaciones, ofrendas florales, mucho humor y varias sorpresas que hay que descubrir en la butaca.

Ver un cuerpo de mujer negra, gorda y madura en el centro del escenario, contando su propia historia y celebrándose, sigue siendo algo excepcional. Cada vez que una de nosotras ocupa ese lugar con su voz y con su verdad, se abre una grieta en los cánones que nos han enseñado a odiarnos. Ir a ver LÖTÒ es también una forma de sostener a las creadoras negras que se atreven a hacerlo.

La dirección es de Silvia Albert Sopale, con mirada externa de Carla Rovira. La pieza es de la compañía No es país para negras y la producción de Periferia Cimarronas. La iluminación es de Raúl Beldarrain, la escenografía de Agnes Essontu Luque, Lluís Anglès Marimón y Silvia Albert Sopale, el diseño de sonido de Mani Tapes y el vestuario de Amada Sumonte y Silvia Albert Sopale.

Las funciones son de miércoles a domingo a las 20 h, del 12 al 29 de noviembre. La obra dura 90 minutos, es en castellano y para todos los públicos. Con el código LOTO12 las entradas cuestan 12 € en lugar de 20 €. Puedes conseguirlas en la página del espectáculo o directamente en la web de venta de entradas .

Hay dos citas especiales. El viernes 13 de noviembre a las 17 h hay una función extra del ciclo TeenFriday, gratuita para jóvenes de 14 a 18 años, con inscripción en teenfriday@salafenix.com . Si tienes hijas, sobrinas o alumnas adolescentes, es una oportunidad preciosa para que crezcan viendo otros cuerpos en escena. El sábado 21 de noviembre hay función accesible con visita táctil desde las 18:30 h, en la que el público puede recorrer el escenario y tocar la escenografía, el vestuario y el atrezo antes de la función de las 20 h.

Nos vemos en el ritual.

Redacción Afroféminas

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