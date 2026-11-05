Hay hogares que no protegen. Hay un país donde, durante siglos, negritud y España parecieron un oxímoron. Y hay familias que, forzadas a huir, vuelven a levantar un hogar con perseverancia, canciones y amor. Este fin de semana, tres piezas sobre quién se queda sin voz, quién la toma y qué se construye después.
🎬 Viernes noche → Manas (2024) — Filmin
Marcielle tiene trece años y vive en la Isla de Marajó, en plena selva amazónica. Crece con sueños inspirados en la huida de su hermana mayor, en un mundo que silencia la violencia contra mujeres y niñas y bajo el engranaje violento que rige su familia y su comunidad. Manas significa “hermanas”. Marianna Brennand, documentalista en su primer largometraje de ficción, lo cuenta con elipsis y sin escenas explícitas, y ninguno de los niños del reparto había actuado antes. Estrenada en Venecia 2024 y nominada al Goya a Mejor Película Iberoamericana. Clasificación 16+.
📖 Sábado con café → El color de la piel de toro. Relatos de la España negra — VV.AA. (Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2026)
Durante siglos, negritud y España parecieron un oxímoron: dos nombres sin relación aparente. Este libro reúne ocho voces, las de Jeffrey Abé Pans, Tania Safura Adam Mogne, Agnès Agboton, Paulo Akam, Maielis González, Abraham Jiménez Enoa, Aissata M’Ballo y Paco Zamora Loboch. Reflexionan desde la literatura y el ensayo sobre ser persona negra en España, sin construir una experiencia común ni hablar en nombre de un colectivo: una singularidad colectiva. Edición y prólogo de Tania Safura Adam Mogne.
📺 Domingo perezoso → Vimos el fuego (2024) — Youtube
Vitória y sus hijos tuvieron que huir cuando atacaron violentamente su aldea. En un campo de desplazados de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, se reencuentran con su hijo Momade y su familia, y empiezan a construir un nuevo hogar con perseverancia, canciones y amor. El documental de Santiago D. Risco, rodado en Cabo Delgado y hablado en ximakondé y portugués, dura 48 minutos.
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Redacción Afroféminas
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