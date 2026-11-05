Marcielle tiene trece años y vive en la Isla de Marajó, en plena selva amazónica. Crece con sueños inspirados en la huida de su hermana mayor, en un mundo que silencia la violencia contra mujeres y niñas y bajo el engranaje violento que rige su familia y su comunidad. Manas significa “hermanas”. Marianna Brennand, documentalista en su primer largometraje de ficción, lo cuenta con elipsis y sin escenas explícitas, y ninguno de los niños del reparto había actuado antes. Estrenada en Venecia 2024 y nominada al Goya a Mejor Película Iberoamericana. Clasificación 16+.

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