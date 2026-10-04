Hoy, domingo 4 de octubre, Brasil celebra la primera vuelta de sus elecciones generales. Se elige la Presidencia, los gobiernos de los estados, dos tercios del Senado y la Cámara de Diputados al completo, sus 513 escaños. Si ninguna candidatura presidencial supera la mitad de los votos válidos, habrá segunda vuelta el 25 de octubre. Lo que se decida en el país con la mayor población negra fuera de África nos concierne a todas las mujeres negras, en el continente y en la diáspora, porque Brasil marca el pulso de muchas de nuestras luchas.

Anielle y Lula en un acto de campaña.

La carrera presidencial enfrenta a Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y a Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Las encuestas dibujan un escenario muy ajustado. Ha sido una campaña atípica, con el menor número de debates en radio y televisión desde 1998 y sin un solo cara a cara televisado entre los dos candidatos que encabezan los sondeos, algo que no ocurría desde hacía veinte años.

Desde Afroféminas lo decimos con claridad. Deseamos la victoria de Lula. Su gobierno situó la igualdad racial en el centro del Estado con un Ministerio de Igualdad Racial y puso al frente a una mujer negra cuya vida está atravesada por la violencia política que arrancó a su hermana. Enfrente está el proyecto que gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y que tantas veces habló con desprecio de la población negra, indígena y LGBTI. No es una elección más para nosotras.

En el Congreso también se juega mucho. En Río de Janeiro se presenta como candidata a diputada federal Anielle Franco, con el número 1330, por el PT dentro de la Federación Brasil de la Esperanza, que integran PT, PCdoB y PV. Periodista de formación y jugadora de voleibol, Anielle nunca antes había concurrido a unas elecciones. Fue ministra de Igualdad Racial desde enero de 2023 y dejó el cargo en 2026 para poder presentarse, dentro del plazo de seis meses que marca la ley electoral. Tras el asesinato de su hermana participó en la creación del Instituto Marielle Franco, dedicado a los derechos humanos, a la memoria de la concejala y al apoyo a mujeres negras que quieren entrar en la política. Ella misma ha explicado que no llega a esta candidatura por un impulso repentino, que llega «honrando a la mujer criada con mucha lucha que fue mi hermana».

Marielle Franco, concejala del PSOL en Río, mujer negra nacida en la Maré, fue asesinada junto a su chófer Anderson Gomes la noche del 14 de marzo de 2018. Casi ocho años después, el 25 de febrero de 2026, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal condenó por unanimidad a los hermanos Domingos y Chiquinho Brazão como autores intelectuales del crimen, con penas de 76 años y tres meses de prisión. Según la acusación de la Fiscalía General, detrás del asesinato estaban las disputas por tierras en la zona oeste de Río, dominada por las milicias. Hasta la llegada del actual gobierno, la familia seguía exigiendo saber quién había ordenado matarla. Anielle estaba en la sala aquel día. Hoy su nombre está en la urna.

Anielle no está sola. Según un estudio del Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc) y la consultora CommonData, elaborado con datos del Tribunal Superior Electoral hasta el 16 de agosto, 3.719 de las 7.116 mujeres candidatas de este año son negras, el 52,2 %. Son 1.234 mujeres pretas y 2.485 pardas, según las categorías oficiales brasileñas. Las mujeres negras suman el 18,2 % del total de candidaturas, frente al 17,3 % de 2022. Es un avance de menos de un punto en cuatro años.

El mismo estudio advierte que la financiación se ha vuelto más restrictiva tras un cambio de las normas del Tribunal Superior Electoral en el reparto proporcional de fondos para candidaturas negras. Con la regla actual, un partido con la mitad de su lista formada por personas negras puede destinarles apenas el 30 % de los recursos. Presentarse no basta cuando el dinero, la estructura de campaña y el tiempo en televisión siguen concentrados en los mismos cuerpos de siempre.

Las cifras del Parlamento saliente lo confirman. En 2022 fueron elegidas 91 diputadas federales y solo 29 eran negras, en una Cámara de 513 escaños. Las mujeres negras son el mayor grupo demográfico de Brasil, en torno al 28 % de la población, y siguen siendo una presencia mínima donde se hacen las leyes.

En agosto, la Articulación de Organizaciones de Mujeres Negras Brasileñas (AMNB) presentó en Brasilia un manifiesto político que une estas elecciones al Buen Vivir, la propuesta que el movimiento de mujeres negras viene levantando desde hace años en las calles. Es una agenda que habla de vida digna, de territorio, de cuidado y de reparación, y que nos interpela también a quienes vivimos lejos de Brasil.

Hoy deseamos que Lula gane, que Anielle Franco llegue a Brasilia y que la próxima Cámara tenga muchas más mujeres negras que la actual. Que cada voto sea también una respuesta a quienes creyeron que matando a Marielle iban a callar a las mujeres negras. Marielle vive. Y hoy también se vota.

Redacción Afroféminas

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