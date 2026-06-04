La 34ª Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona: un espacio para activar la memoria feminista y decolonial

La Muestra Internacional de Films de Dones de Barcelona (MIFDB) ha inaugurado su 34ª edición bajo un lema que nos invita a la reflexión profunda: «Las herencias rumiantes». Con esta propuesta, el festival busca abrir un canal de diálogo imprescindible entre los discursos de las olas feministas precedentes y los debates contemporáneos más urgentes.

«Promis le ciel»

Desde la sección de Cultura de Afroféminas, celebramos esta programación que sitúa en el centro las experiencias atravesadas por el racismo, la migración, la memoria histórica y las violencias institucionales. El cine se convierte aquí en una herramienta de resistencia y de archivo vivo.

Dentro de su rica programación, que se alargará hasta el 1 de julio, queremos destacar especialmente cinco citas que resuenan directamente con nuestra comunidad y que os invitamos a no perderos:

9 de junio (19:00 h | Santa Mónica): (Re)programar los archivos. Un relato fílmico poscolonial de la MIFDB con Aída Bueno. La cineasta reactiva los archivos del festival para hacer emerger las prácticas cinematográficas e históricas en relación a las realizadoras cubanas.

La cineasta reactiva los archivos del festival para hacer emerger las prácticas cinematográficas e históricas en relación a las realizadoras cubanas. 22 de mayo (Filmoteca de Cataluña): Le cham (Morí) (Ana Ts’uyeb, México, 2024). Un desgarrador y necesario documental en el que la directora filma a tres mujeres tsotsiles de su propia familia y su participación activa en la lucha zapatista.

(Ana Ts’uyeb, México, 2024). Un desgarrador y necesario documental en el que la directora filma a tres mujeres tsotsiles de su propia familia y su participación activa en la lucha zapatista. 30 de mayo (Filmoteca de Cataluña): Promis le ciel (Erige Sehiri, 2025). Una coproducción que ofrece una reflexión crítica sobre la discriminación racial y la violencia policial a través de las vivencias de tres mujeres subsaharianas en Tunicia.

(Erige Sehiri, 2025). Una coproducción que ofrece una reflexión crítica sobre la discriminación racial y la violencia policial a través de las vivencias de tres mujeres subsaharianas en Tunicia. 31 de mayo (Filmoteca de Cataluña): Sesión doble: Bulakna y Casa de bambú, piso de cemento. Dos proyecciones esenciales para entender y reflexionar en torno a la migración de Filipinas en la península ibérica.

Dos proyecciones esenciales para entender y reflexionar en torno a la migración de Filipinas en la península ibérica. 24 de mayo (Filmoteca de Cataluña): My Sweet Land (Sareen Hairabedian, 2024). El retrato de una infancia en guerra a través de los ojos de un niño de once años en el Alto Karabaj.

La Mostra nos propone mirar el pasado cinematográfico y el presente social no como algo estático, sino como una herencia que debemos seguir cuestionando y transformando.

Toda la información sobre horarios y venta de entradas está disponible en la web oficial de la MIFDB / Drac Màgic .

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