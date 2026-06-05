La corrupción es el sistema. Una peli, una serie y un libro para el fin de semana del 5 al 7 de Junio

La corrupción política no es solo el político que mete la mano en la caja. Es el sistema que deja morir a Daniel Blake entre formularios. Es el dinero sucio que sale del Congo, pasa por la City de Londres y llega a Ginebra sin que nadie vaya a la cárcel. Es la policía de Baltimore que mira para otro lado mientras una comunidad entera se hunde. Este fin de semana, tres piezas para entender que la corrupción no es una excepción del sistema — es su funcionamiento normal.
🎬 Viernes noche → Yo, Daniel Blake (2016) — Filmin
Daniel Blake tiene 59 años, es carpintero y acaba de sufrir un infarto. Su médico le prohíbe trabajar. El Estado le dice que está en condiciones de hacerlo. A partir de ahí, Daniel entra en un laberinto de formularios, ventanillas, plazos y sanciones que no está diseñado para ayudarle sino para agotarle hasta que se rinda o desaparezca. Ken Loach ganó la Palma de Oro en Cannes con esta película sobre la corrupción más silenciosa de todas: la burocracia como arma del Estado contra los más pobres. Basada en testimonios reales de personas atrapadas en el sistema de bienestar británico.
📖 Sábado con café → Dinero sucio. El poder real de la cleptocracia en el mundo — Tom Burgis (Ariel, 2022)
Hay dos mundos que coexisten gracias al secreto: uno ficticio, en el que los gobiernos defienden los derechos de los ciudadanos; y uno real, en el que políticos, servicios de inteligencia y organizaciones criminales comparten intereses. Tom Burgis, corresponsal de investigación del Financial Times durante años en África y América Latina, siguió el rastro del dinero corrupto desde el Congo y Zimbabue hasta la City de Londres, Ginebra y el Kremlin. Lo que encontró es que los cleptócratas no actúan solos — se han unido. Y que el coste humano de ese dinero sucio lo pagan siempre los mismos: los países del sur global, las comunidades más pobres, los pueblos sin Estado que los defienda. Se lee como un thriller. Por desgracia, es todo real.
📺 Domingo perezoso → The Wire (2002-2008) — HBO Max
Baltimore. Cinco temporadas sobre cómo funciona realmente una ciudad: la policía, el tráfico de drogas, el puerto, las escuelas, la prensa. David Simon construyó la serie más importante de la historia de la televisión sobre cómo la corrupción no es individual sino sistémica — y cómo destruye, sobre todo, a la comunidad negra que vive en los barrios que el sistema abandonó. Si no la has visto todavía, empieza este fin de semana. Si ya la viste, vuelve a verla: cada vez se entiende mejor.
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Redacción Afroféminas
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