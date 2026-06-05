La corrupción es el sistema. Una peli, una serie y un libro para el fin de semana del 5 al 7 de Junio

📖 Sábado con café → Dinero sucio. El poder real de la cleptocracia en el mundo — Tom Burgis (Ariel, 2022)

Hay dos mundos que coexisten gracias al secreto: uno ficticio, en el que los gobiernos defienden los derechos de los ciudadanos; y uno real, en el que políticos, servicios de inteligencia y organizaciones criminales comparten intereses. Tom Burgis, corresponsal de investigación del Financial Times durante años en África y América Latina, siguió el rastro del dinero corrupto desde el Congo y Zimbabue hasta la City de Londres, Ginebra y el Kremlin. Lo que encontró es que los cleptócratas no actúan solos — se han unido. Y que el coste humano de ese dinero sucio lo pagan siempre los mismos: los países del sur global, las comunidades más pobres, los pueblos sin Estado que los defienda. Se lee como un thriller. Por desgracia, es todo real.