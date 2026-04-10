Dos adolescentes musulmanas británicas que huyen hacia Siria. Una joven negra esclavizada que escapa al monte en la Cuba colonial. Una presa que entra a trabajar en un hotel de lujo parisino donde el poder tiene reglas propias. Este fin de semana: tres mujeres que se fugan del lugar que el sistema les asignó — y lo que encuentran al otro lado.
🎬 Viernes noche → Brides (2025) — Movistar Plus+
Doe y Muna tienen 15 años y viven en el Reino Unido. La islamofobia cotidiana, el aislamiento y la búsqueda de pertenencia las llevan a tomar una decisión que el mundo adulto no entiende: viajar a Siria. Basada en hechos reales, la directora Nadia Fall — veterana del National Theatre londinense — construye un retrato empático y sin maniqueísmos de dos adolescentes que no buscan el terror sino un lugar donde existir. Estambul como escenario. La amistad como única brújula. Estrenada en Movistar Plus+ el 7 de abril.
📖 Sábado con café → Palenque — Maielis González (Editorial Cuatro Lunas, 2025)
La Cuba del siglo XIX. Aurelia es una joven esclavizada negra que huye al monte — al palenque, el territorio cimarrón donde la libertad tenía nombre propio. Pero su historia no es solo una huida: es un ejercicio de imaginación radical que mezcla horror gótico, realismo mágico, orishas, abakuás y afrofuturismo. Maielis González escribe desde la diáspora cubana para restituir la dignidad de los pueblos afrodescendientes en Abya Yala. Publicada en noviembre de 2025 por Editorial Cuatro Lunas. Imposible de enmarcar en un género — y eso es exactamente lo que necesitamos.
📺 Domingo perezoso → Privilegios (2026) — Movistar Plus+
Adèle Charki es una joven presa que acepta trabajar como botones en el Citadel, un hotel de lujo parisino, como parte de un programa de reinserción. Lo que parece una oportunidad se convierte en una guerra de poder entre empleados ambiciosos, huéspedes influyentes y fuerzas ocultas. Serie francesa de 2026, disponible también en HBO Max. Tensión, clase social, ambición y lo que ocurre cuando alguien de fuera entra en un mundo diseñado para que no llegue.
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Redacción Afroféminas
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