📖 Sábado con café → Palenque — Maielis González (Editorial Cuatro Lunas, 2025)

La Cuba del siglo XIX. Aurelia es una joven esclavizada negra que huye al monte — al palenque, el territorio cimarrón donde la libertad tenía nombre propio. Pero su historia no es solo una huida: es un ejercicio de imaginación radical que mezcla horror gótico, realismo mágico, orishas, abakuás y afrofuturismo. Maielis González escribe desde la diáspora cubana para restituir la dignidad de los pueblos afrodescendientes en Abya Yala. Publicada en noviembre de 2025 por Editorial Cuatro Lunas. Imposible de enmarcar en un género — y eso es exactamente lo que necesitamos.