🎬 Viernes noche → La misión (1986) — Prime Video

Siglo XVIII. Los jesuitas construyen misiones en la selva sudamericana con los pueblos guaraníes. La cruz llega antes que nada. Roland Joffé dirigió esta película Palma de Oro en Cannes sobre lo que ocurre cuando la fe se usa como herramienta de conquista y los pueblos colonizados tienen que elegir entre la espada y la oración. Hay una escena — Rodrigo Mendoza arrastrando su armadura cuesta arriba como penitencia — que resume perfectamente el peso que el colonialismo religioso puso sobre los cuerpos de los oprimidos.