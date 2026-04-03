Elstamos en plena Semana Santa. Las procesiones recorren las ciudades con imágenes de un Cristo rubio de ojos claros que nunca existió. Jesús de Nazaret era un hombre de Oriente Medio de piel oscura, pobre, ejecutado por el Imperio como amenaza política. El colonialismo europeo lo blanqueó, lo elevó a los altares y lo convirtió en estandarte de conquista. Este fin de semana, tres piezas para preguntarse qué Jesús nos han contado, cuál nos han ocultado y que papel ocupa la religión en nuestra vida y en la historia.
🎬 Viernes noche → La misión (1986) — Prime Video
Siglo XVIII. Los jesuitas construyen misiones en la selva sudamericana con los pueblos guaraníes. La cruz llega antes que nada. Roland Joffé dirigió esta película Palma de Oro en Cannes sobre lo que ocurre cuando la fe se usa como herramienta de conquista y los pueblos colonizados tienen que elegir entre la espada y la oración. Hay una escena — Rodrigo Mendoza arrastrando su armadura cuesta arriba como penitencia — que resume perfectamente el peso que el colonialismo religioso puso sobre los cuerpos de los oprimidos.
📖 Sábado con café → El Evangelio según Jesucristo — José Saramago (Debolsillo/Alfaguara)
Premio Nobel de Literatura. Prohibida en Portugal cuando se publicó en 1991. El gobierno portugués retiró su candidatura al Premio Europeo de Literatura porque la consideró ofensiva para los católicos. Saramago coloca todas las dudas posibles en la cabeza de un Jesús humano, lleno de miedo, que no eligió su destino y que cuestiona al Dios que lo usa. No es una blasfemia — es la pregunta que el poder siempre ha querido callar: ¿quién se beneficia de que el hijo de Dios muera?
📺 Domingo perezoso → Greenleaf — (2023) Netflix
La familia Greenleaf dirige una megaiglesia negra en Memphis. Cinco temporadas sobre fe, poder, hipocresía y los secretos que el altar esconde. Lo que Greenleaf cuenta mejor que cualquier ensayo es la relación compleja de la comunidad negra con el cristianismo: una fe que llegó encadenada, que se convirtió en resistencia, que construyó comunidad — y que también puede ser otra forma de control. Producida por Oprah Winfrey.
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Redacción Afroféminas
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