El 26 de marzo de 2026, tras una reunión de la junta ejecutiva en Lausana, Suiza, el Comité Olímpico Internacional (COI) publicó una política de 10 páginas: « Protección de la categoría femenina en el deporte olímpico ». Esta política prohíbe la participación de mujeres transgénero y restringe la participación de atletas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD) en eventos femeninos, a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El COI lo presenta como una cuestión de equidad y seguridad. Sin embargo, esta política es científicamente dudosa, históricamente desacreditada y tiene connotaciones raciales. Las naciones africanas deberían estar preocupadas y oponerse.

Lo que realmente hace la política

Las nuevas reglas solo permiten la participación de mujeres biológicas en eventos femeninos. La elegibilidad se determina mediante una prueba única del gen SRY, un marcador genético que generalmente se encuentra en el cromosoma Y y se asocia con características biológicas masculinas. Cualquier atleta con el gen SRY se considera no elegible. El COI describe la prueba como no invasiva, que requiere una muestra de saliva o de sangre. Las atletas con resultado negativo cumplen permanentemente con los criterios de elegibilidad. Quienes sean declaradas no elegibles pueden competir en eventos masculinos o en deportes que no utilizan la clasificación por sexo.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, de Zimbabue, la primera mujer en dirigir el organismo olímpico en sus 132 años de historia, declaró: «Está absolutamente claro que no sería justo que los varones biológicos compitieran en la categoría femenina». El COI reconoce «excepciones poco comunes» para atletas con síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos (SCA), pero no ha explicado cómo podrían acceder a dicha excepción o apelar una decisión. Las mujeres con insensibilidad parcial a los andrógenos u otras variaciones se enfrentan a la exclusión a pesar de haber sido identificadas como mujeres al nacer.

Más de 100 organizaciones de derechos humanos han descrito esto como «un asombroso retroceso en materia de igualdad de género» que podría «hacer retroceder el deporte femenino 30 años».

La fiabilidad de la prueba SRY es objeto de mucha controversia. En los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, ocho mujeres no superaron la misma prueba, pero posteriormente fueron readmitidas. Esto llevó al COI a abandonar entonces las pruebas de determinación de sexo obligatorias. Andrew Sinclair, el genetista que descubrió el gen SRY en 1990, explicó que la prueba solo indica si el gen está presente, pero no cómo funciona.

Los defensores de los derechos humanos afirman que esta política invade la privacidad de las mujeres , al ceder información médica y genética personal al COI para que este determine «si son lo suficientemente ‘mujeres’ para competir».

El contexto político es imposible de ignorar. La política es similar a una orden ejecutiva estadounidense emitida por el presidente Donald Trump en febrero de 2025 que prohibía a las mujeres transgénero participar en equipos femeninos, y la Casa Blanca ha felicitado la decisión del COI.

Las personas transgénero en el deporte están infrarrepresentadas debido a las normas de elegibilidad, las barreras legales, el estigma y el miedo a la discriminación. Muy pocas alcanzan el nivel de élite. Si bien algunas organizaciones han sugerido una tercera categoría o una categoría abierta, es improbable que las mujeres y niñas transgénero participen bajo estas condiciones. Las mujeres y niñas con variaciones intersexuales también se enfrentan a graves riesgos, como exámenes invasivos, tratamientos innecesarios y un mayor estigma debido a las pruebas genéticas obligatorias para determinar el sexo.

Un paso atrás

El COI abandonó las pruebas universales de determinación del sexo después de los Juegos de 1996, considerándolas científica y éticamente injustificables.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, la Asociación Médica Mundial y la Asociación Médica Estadounidense han condenado durante mucho tiempo las pruebas de determinación del sexo por considerarlas discriminatorias, poco éticas y perjudiciales. Ahora, treinta años después, el comité ha rectificado su postura. Un grupo de expertos independientes en derechos humanos de la ONU emitió una declaración conjunta advirtiendo que «los principios de derechos humanos de igualdad y no discriminación, respeto a la dignidad humana, integridad física y psicológica, privacidad y acceso a un recurso efectivo» son directamente aplicables a los organismos deportivos cuyas normas tienen «impactos directos y previsibles en materia de derechos humanos».

Afirmaron que “las pruebas genéticas obligatorias para determinar el sexo y las prohibiciones generalizadas plantean serias preocupaciones en materia de derechos humanos”, que tales regímenes corren el riesgo de reintroducir la discriminación y que la incertidumbre científica debería favorecer la inclusión, con normas de elegibilidad que sean “demostrablemente necesarias, proporcionadas y basadas en evidencia específica del deporte”.

Los expertos también destacaron el problema de la opacidad en las deliberaciones dentro de los organismos deportivos. No se han divulgado la composición, el mandato ni los métodos de trabajo de los grupos asesores. Exigieron transparencia y una participación significativa de los atletas afectados. En cuanto a la reparación, los expertos señalaron que los mecanismos son insuficientes. Los atletas deben recurrir al arbitraje obligatorio ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Sin embargo, las barreras y los costos generan dudas sobre si estos mecanismos protegen los derechos fundamentales.

Más allá del sexo y el género: la dimensión racial.

Académicas como la historiadora Susan Cahn y la científica Anne Fausto-Sterling han señalado que, históricamente, las pruebas de determinación de sexo en el deporte estuvieron motivadas por la ansiedad racial respecto al éxito de las mujeres negras y del Sur Global, con políticas que evolucionaron desde controles anatómicos hasta análisis moleculares. Muchos argumentan que estos sistemas han puesto en tela de juicio la variación natural y han justificado la vigilancia o exclusión de ciertas atletas. Esto afecta especialmente a las mujeres del Sur Global y ha justificado su exclusión de roles considerados «civilizados». No se trata solo de los Juegos Olímpicos; las políticas de verificación de género de la FIFA de 2011 priorizaron los niveles de andrógenos, y las normas de World Athletics han ido cambiando las reglas del juego a lo largo de los años, tratando los rasgos biológicos naturales como desviados. Los organismos deportivos perpetúan la tradición de utilizar una autoridad médica cuestionable para decidir qué mujeres son aceptadas como tales.

Estas normas podrían disuadir a algunas mujeres de competir, ya que podrían verse obligadas a elegir entre someterse a pruebas y arriesgarse a la descalificación; circunstancias que pueden percibirse como coercitivas, incluso si se obtiene el consentimiento formal.

En Female Testosterone: Contested Terrain, investigadoras feministas, culturales y deportivas argumentan que las definiciones restrictivas de la elegibilidad femenina crean «cuerpos en disputa» en el deporte de élite, donde las mujeres con niveles naturalmente elevados de testosterona «son tratadas como si hicieran trampa». Sostienen que considerar la testosterona alta como una ventaja injusta «es coherente con las narrativas culturales dominantes, más que con la investigación sobre la testosterona y el rendimiento deportivo». Las autoras destacan que «los organismos rectores, la mayoría de los cuales están influenciados por el sesgo occidental (blanco), construyen e imponen definiciones restrictivas de elegibilidad a pesar de la evidencia en disputa», lo que genera preocupación por la «privacidad, la autonomía corporal y el trato desigual», en particular para las «atletas de color». Argumentan además que «ningún deporte es biológicamente ‘justo’ desde el principio», señalando que las diferencias corporales «a menudo no se cuestionan y se celebran cuando producen éxito (por ejemplo, la envergadura de Michael Phelps), pero se problematizan en el deporte femenino cuando no se ajustan a los ideales y expectativas de feminidad eurocéntrica».

Existe un patrón constante de mujeres africanas que son señaladas tras alcanzar el éxito en el deporte de élite. Por ejemplo, Caster Semenya , campeona olímpica sudafricana, ha sido objeto de un intenso escrutinio y exclusión, contra los que ha luchado en los tribunales durante más de una década.

En respuesta a la política, Semenya declaró: «He cargado con este peso, al igual que otras mujeres de color que esperaban un trato diferente en el deporte. Reintroducir las pruebas genéticas no es un progreso, es un retroceso», y añadió: «Esto no es más que exclusión con otro nombre».

Estos resultados revelan cómo la raza y el origen regional se entrecruzan con los regímenes de pruebas de sexo, reforzando los efectos excluyentes; sin embargo, no se tuvieron en cuenta las experiencias de décadas de los atletas que se han visto afectados.

Las velocistas namibias Christine Mboma y Beatrice Masilingi, ambas de 18 años, fueron declaradas inelegibles para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La futbolista zambiana Barbara Banda se enfrentó a evaluaciones de elegibilidad de género en el torneo continental femenino africano (WAFCON 2022). La boxeadora argelina Imane Khelif fue señalada para los Juegos Olímpicos de París 2024. La velocista keniana Maximila Imali contó cómo la desnudaron en el Hospital de Nairobi. «Me desnudaron delante de un hombre, el médico. Recuerdo ese día. Fue muy emotivo, y pensé: ¿cómo puede un hombre desnudarme y decirme que me acueste? Necesito verlo», narró a NPR. «Entonces me abrió las piernas… Pensé: ¿por qué me hacen esto? En ese momento no me dijeron por qué me lo estaban haciendo».

En su homenaje, «Quería ser soldado«, Semenya relata con dolor la vigilancia a la que se enfrentó tras ganar el campeonato de la IAAF de 2009 en Berlín.

“Decían que yo era un hombre. Que tenía ventaja.”

Mis niveles de testosterona eran demasiado altos.

No dijeron que yo fuera la primera mujer negra sudafricana en ganar el campeonato mundial. No dijeron que yo fuera la mejor.

No me veían como una mujer de 18 años.

No vieron en ella a una jovencita del monte que fuera la mejor del mundo. No parecían humanos en absoluto.

Me veían como un instrumento científico. Querían poner a prueba mi cuerpo.

El informe de Human Rights Watch de 2020, « Nos están expulsando del deporte » , describió las experiencias de más de una docena de mujeres atletas del Sur Global afectadas. El informe reveló un patrón de coerción, estigma, vigilancia y violaciones de la ética médica. Un ejemplo es Annet Negesa , una corredora ugandesa de media distancia. Tras unas pruebas que mostraron niveles elevados de testosterona, se le practicó una gonadectomía, procedimiento que no comprendió del todo ni al que dio su consentimiento. Esto puso fin a su carrera y le provocó problemas de salud crónicos.

“Durante la investigación médica y posteriormente la cirugía, me dijeron que era algo ‘sencillo’. Nadie me advirtió que esta cirugía implicaría tomar medicamentos de por vida… La IAAF, que me presionó para que me operara, jamás volvió a contactarme. ¿Qué culpa tenía yo? Nací así. No soy una de las que se dopan. Era una joven sana y una atleta exitosa”, declaró Annet Negesa.

Este tipo de políticas perjudican especialmente a las mujeres con escasos recursos, que a menudo no tienen forma de oponerse a ellas.

Maria Dugas, experta en derecho, detalla este patrón en su libro *Género según World Athletics: La regulación de los atletas racializados del Sur Global*. Destaca cómo las normas que proclaman neutralidad científica están, en la práctica, condicionadas por prejuicios raciales. Dugas identifica a la mayoría de las atletas sometidas a pruebas de género —como la sudafricana Caster Semenya, la ugandesa Annet Negesa, las indias Dutee Chand y Santhi Soundarajan, las namibias Christine Mboma y Beatrice Masilingi, la burundesa Francine Niyonsaba y la keniana Margaret Wambui— como mujeres del Sur Global, lo que ilustra la dinámica racial subyacente.

Dugas argumenta que lo que realmente desencadena una investigación no es un análisis de sangre, sino la apariencia de la atleta. Si es musculosa, si corre demasiado rápido, si no se ajusta a la imagen occidental de cómo debería ser una mujer, se la señala. La historia lo demuestra. Dugas concluye que lo que las autoridades deportivas como el COI presentan como imparcialidad se parece mucho más a una jerarquía racial disfrazada con el lenguaje de la biología.

Dugas también expone el complejo deportivo-industrial en el que se desarrolla esta biopolítica. Todos los centros de evaluación se ubican en el Norte Global, lo que posiciona a las instituciones occidentales como las que determinan quién es mujer. Las pruebas de verificación de sexo pueden ser costosas, una carga que recae con mayor dureza sobre quienes tienen menos recursos.

Por qué los países africanos deben luchar contra esto

Estas regulaciones no se limitan al ámbito internacional. Tras la imposición de pruebas genéticas obligatorias por parte de World Athletics, la Federación de Atletismo de la India anunció rápidamente la obligatoriedad de realizar pruebas a todos los atletas que compiten a nivel nacional y a los jóvenes talentos, lo que podría afectar a un gran número de mujeres y niñas en las categorías juveniles y subélite. La transición de las normas internacionales a la aplicación local es rápida y devastadora. El reto para África reside en cuestionar fundamentalmente este colonialismo.

La profesora Sylvia Tamale, jurista feminista ugandesa, aborda este tema directamente en su obra Descolonización y Afrofeminismo. Tamale examina el caso de Semenya junto con el de Michael Phelps, cuyas extraordinarias ventajas biológicas fueron celebradas como genialidad en lugar de ser objeto de sospecha. Argumenta que los sistemas africanos de sexo y género difieren notablemente de las ideologías occidentales, y que debemos analizar experiencias como la de Semenya desde una perspectiva africana, una que «nos permita liberar nuestra producción de conocimiento de las trampas de la racionalidad y la modernidad europeas».

Tamale advierte que conceptos como el de la “mujer biológica” del COI son un emblema de la colonialidad que considera los cuerpos desviados como “copias fallidas de un original natural”. Como escribe, “a través de la historia de Semenya vemos cómo el sistema de género colonial impuesto deshumaniza al Otro racial, negándole su subjetividad y su propia humanidad”.

Estas políticas alimentan el pánico en torno al género y la sexualidad promovido por grupos conservadores. El aumento de la violencia homofóbica y transfóbica, la instrumentalización del género por el fundamentalismo religioso y el creciente bioesencialismo —ideologías que solo consideran la dualidad hombre-mujer— dificultan enormemente la defensa de las deportistas africanas afectadas. Pocos países africanos reconocen las identidades intersexuales, y las atletas señaladas por estas pruebas no solo se enfrentan a la exclusión deportiva, sino también al estigma social, el acoso y el peligro.

La Dra. Anima Adjepong, socióloga queer cuyo trabajo ha examinado el deporte, el género y en África, documentó en “¿Eres futbolista? El potencial radical del fútbol femenino a nivel nacional”, cómo el poder del Estado sobre la expresión de género de las deportistas consolida su autoridad. Las jugadoras, descubrió, “son conscientes de la vigilancia intensificada a la que se enfrentan si sus cuerpos y acciones no se ajustan a la feminidad heterosexual”. El control genético obligatorio del COI proporciona a los Estados represivos y a las fuerzas conservadoras una nueva herramienta de exclusión.

Algunos países, como Sudáfrica, han salido en defensa de los atletas, planteando cuestiones de racismo histórico junto con el nacionalismo. El gobierno de Namibia protestó por la prohibición impuesta a Mboma y Masilingi, enmarcando el tema, entre otras cosas, como una cuestión de derechos de la infancia. Más allá del nacionalismo automático, los países necesitan idear estrategias de resistencia que no refuercen los mismos binarismos de género coloniales a los que dicen oponerse, y que apoyen la labor más profunda de desmantelar los marcos heredados sobre los que se asientan estas nuevas normas. Necesitamos un esfuerzo más continental para cuestionar estas políticas, dado su impacto desproporcionado en las mujeres y niñas africanas.

Las consecuencias y las implicaciones para la seguridad de los atletas

Las consecuencias de estas políticas regresivas del COI son innegables; sus efectos son reales, no solo para quienes quedan directamente excluidos, sino también para el entorno que fomentan, convirtiendo a los atletas negros/africanos en «sospechosos» permanentes en medio de la polarización antigénero. Cuando Barbara Banda ganó el premio a la Mejor Futbolista del Año 2024 de la BBC, sufrió acoso en línea y cánticos en el estadio que la acusaban de ser un hombre: un lenguaje extraído directamente de movimientos anti-derechos y utilizado como arma en el campo. No importó que tuviera un historial increíble en los Juegos Olímpicos de París ni que fuera la Jugadora Africana del Año. Este es el tipo de acoso e intimidación que promueven estas políticas.

Los expertos señalan que estas normas de elegibilidad de élite suelen tener repercusiones negativas, creando un entorno inseguro donde las mujeres y las niñas de todos los niveles pueden ser blanco de acoso por parte de sus compañeros, padres, administradores deportivos o incluso funcionarios electos. La vigilancia sobre el cuerpo de las mujeres en el deporte es implacable, pero el deporte sigue fallando en cuestiones cruciales que perjudican a las mujeres: el abuso y el acoso sexual generalizados, la desigualdad salarial y la escasa representación en puestos de liderazgo.

Los defensores de los derechos humanos y los movimientos feministas africanos deben abordar este tema, no como una preocupación aislada, sino como parte de una larga historia de abusos racializados y sexistas disfrazados de ciencia. La prueba obligatoria del gen SRY entra en conflicto con el derecho internacional vigente: el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina prohíbe la discriminación basada en características genéticas, mientras que la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos estipula que los datos genéticos no deben utilizarse de forma que estigmaticen a individuos o grupos. Sin embargo, la nueva política hace precisamente eso, utilizando un solo gen como motivo para excluir a las mujeres de la competencia. Los países africanos y los mecanismos regionales de derechos humanos deben rechazar la definición restrictiva de «mujer biológica».

Desde desfiles nudistas hasta pruebas cromosómicas, pasando por pruebas hormonales y ahora análisis genéticos, estas políticas siempre han planteado la misma pregunta: ¿qué mujeres son suficientemente mujeres? Y esa pregunta conlleva lógicas raciales; siempre las ha tenido. Como nos recuerda Tamale, la dicotomía del sexo que el COI consagra en sus políticas también está racializada, lo que expone las relaciones de poder que históricamente han dado significado al género. Los «cuerpos en duda», concebidos desde una perspectiva europea, adquieren otro matiz de duda cuando se trata de personas negras. Por eso, esta lucha pertenece a todos los defensores de los derechos humanos africanos.

Han erigido un «techo de cristal biológico» que somete la participación de las mujeres, en particular de las mujeres y niñas africanas, en el deporte a una sospecha y un escrutinio constantes. ¡Solo hay una prueba: eres mujer o no! Si te excluyen, como inevitablemente sucederá, la justicia se busca en un único tribunal: en Occidente, en Suiza. Tu éxito no está garantizado. Los recursos no están garantizados. Aquí, la justicia es una ilusión. Esta no es una historia sobre la protección de las mujeres. Esta es una historia sobre quién decide qué mujeres tienen cabida en el imaginario y la realidad del deporte.

*Texto publicado originalmente en africanfeminism.com

Kagumire de Rosebell Es una escritora y analista feminista panafricana cuyo trabajo contribuye a la creación de imaginarios alternativos, la descolonización y las narrativas africanas y minoritarias que impulsan futuros liberadores. En su contribución a Rising for Palestine: Africans in Solidarity for Decolonisation and Liberation (2026), repasa las aportaciones feministas panafricanas para dilucidar por qué Palestina sigue siendo fundamental para la praxis decolonial feminista africana. Su trabajo sobre política feminista transnacional aparece en None of Us Is Free Until All of Us Are Free: New Perspectives on Global Solidarity. Fue coeditora de Challenging Patriarchy: The Role of Patriarchy in the Roll-Back of Democracy, y en I Am Nala examina la lucha por la justicia reproductiva y el legado colonial de los internados. Recibió el Premio Anna Guèye de Africtivistes por su contribución a la democracia digital, la justicia y la igualdad en el continente africano.

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