El sistema no necesita decirte que no existes. Lo hace sin palabras: te bombardea, te sube el alquiler, no te pone en pantalla. Este fin de semana, tres recomendaciones sobre lo que pasa cuando decides existir de todas formas.
🎬 Viernes noche → Pon tu alma en la mano y anda (2025) — Filmin
Fatima Hassouna tenía 25 años y documentaba su vida en Gaza a través de videollamadas con la directora iraní Sepideh Farsi. Un día después de anunciarse su selección en Cannes, fue asesinada en un ataque aéreo junto a su familia. Lo que ves no es solo una película. Es la prueba de que alguien estuvo aquí.
📖 Sábado con café → Generación Inquilina — Javier Gil (Capitán Swing, 2026)
Para ponerle nombre a lo que ya sabemos por experiencia. El alquiler no es una elección, es una condena. Y las primeras excluidas de la propiedad somos siempre las mismas: migrantes, racializadas, mujeres sin red familiar que herede nada.
📺 Domingo perezoso → La familia Upshaw (2021) — Netflix
Una familia negra de clase trabajadora en Indiana intentando salir adelante con lo que tiene. Sin épica, sin tragedia. Solo el día a día con humor, pelea y mucho amor. Wanda Sykes la creó y también actúa. Eso ya lo dice todo.
Redacción Afroféminas
