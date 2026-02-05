El 6 de febrero de 2014, el Estado español asesinó a 14 jóvenes africanos en la playa del Tarajal. Doce años después, seguimos exigiendo lo que nunca llegó: verdad, justicia y reparación.

Aquella madrugada, centenares de personas intentaban alcanzar territorio español nadando desde el espigón que separa Ceuta de Marruecos. La respuesta del Estado no fue el rescate, sino el ataque: gases lacrimógenos, pelotas de goma, salvas detonadoras lanzadas contra cuerpos que luchaban por mantenerse a flote. A las 7:40 de la mañana, 14 vidas habían sido arrebatadas. Veintitrés personas más fueron devueltas ilegalmente a Marruecos sin procedimiento alguno.

Jeannot, Armand, Samba, Dauda, Luc, Yves, Larios, Youssouf, Ousmane, Keita, Oumarou, Blaise, Roger Chimie y otros jóvenes cuyos nombres nunca conoceremos permanecen enterrados lejos de sus hogares, lejos de quienes les lloraron sin poder despedirse.

Fue una decisión política

Una decisión que marcó el rumbo de la política migratoria española y que evidenció lo que las comunidades racializadas denunciamos desde hace décadas: el racismo institucional mata. La Europa Fortaleza no es una metáfora, es una arquitectura de muerte que cobra miles de vidas cada año en el Mediterráneo, en las vallas, en los centros de internamiento, en las calles de nuestras ciudades.

La XIII Marcha por la Dignidad nos convoca bajo un lema que es declaración y advertencia: «Tarajal, nunca más. El racismo mata, la memoria resiste.»

Desde 2014, cada febrero volvemos a marchar porque la impunidad continúa intacta. Porque ningún responsable ha rendido cuentas. Porque mientras el Estado invierte millones en tecnología fronteriza, las familias de las víctimas siguen esperando una justicia que no llega.

Marchamos porque nuestra memoria es resistencia activa contra el olvido que pretenden imponernos. Porque nombrar a los muertos es un acto político. Porque exigir justicia para las personas migrantes es defender la dignidad de toda la humanidad.

El 7 de febrero, Ceuta. La memoria resiste.

