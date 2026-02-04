En la noche del 21 de mayo de 2025, dos empleados de la embajada israelí fueron tiroteados a las afueras del Museo Judío Capital de Washington, D.C. Los medios de comunicación informaron que el sospechoso gritó «¡Libertad, libertad para Palestina!» tras el tiroteo, una supuesta exclamación que llevó al director del FBI, Kash Patel, y al ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, a calificar el ataque de «acto terrorista» y «horrendo ataque terrorista», respectivamente. Dos días después del tiroteo, la empresa de reconocimiento facial Corsight AI, de propiedad parcialmente israelí, aprovechó la oportunidad para abogar discretamente por un despliegue más amplio de sus sistemas de vigilancia y análisis de comportamiento basados ​​en IA en ciudades estadounidenses, incluida Washington D.C., «para ayudar a detectar indicadores tempranos de intenciones violentas». El director de ventas de Corsight AI para Norteamérica, Shay Poleg, afirmó que ya se utilizan sistemas similares en otras partes del mundo. «Esto no es hipotético», afirmó. «Ya se está haciendo».

Con sede en Tel Aviv, la tecnología orwelliana de Corsight fue desarrollada en parte por Dany Tirza, excoronel del ejército israelí y arquitecto del muro del apartheid en Cisjordania . La empresa de Tirza, Yozmot, Ltd., se asoció con Corsight AI en 2022 para crear una cámara corporal policial equipada con tecnología de reconocimiento facial. Al pasar de los muros físicos a los virtuales, Tirza creó la tecnología necesaria para identificar inmediatamente a una persona entre una multitud, incluso con el rostro cubierto, y compararla con una foto en una base de datos.

Desde la escalada genocida contra Palestina , Corsight AI ha proporcionado su tecnología a la Unidad 8200 de inteligencia militar de Israel para ejecutar un programa experimental de reconocimiento facial en palestinos de toda la Franja de Gaza. Los soldados, armados con cámaras con tecnología Corsight integrada, establecen puestos de control a lo largo de las principales carreteras transitadas por palestinos desplazados, escaneando sus rostros sin su conocimiento ni consentimiento. Quienes, según el algoritmo, tienen vínculos con Hamás son detenidos, interrogados y torturados.

A pesar del carácter incipiente actual de las aspiraciones de Poleg, ellas articulan lo que otros como Antony Lowenstein , Issa Amro , Sophia Goodfriend y Yotam Feldman argumentan proféticamente: las tecnologías y tácticas nacidas de la ocupación colonial sionista en Palestina están proliferando rápidamente y entretejiéndose en el tejido global de la policía interna y el control de fronteras.

Enfrentar esta era de cautiverio digitalizado con las herramientas de las teorías y la praxis abolicionistas implica reconocer que el complejo industrial de vigilancia ya no se limita a supervisar muros físicos, ya sean los que rodean prisiones o los que delimitan fronteras. Hoy, nuestros muros son fugaces; se mueven, se deslizan y se arrastran constantemente a través del tiempo y el espacio.

Las mismas cámaras «probadas en batalla», las mismas herramientas de reconocimiento biométrico y facial y los algoritmos predictivos utilizados para «proteger» las dinámicas y asfixiantes fronteras del territorio palestino ocupado sustentan las mismas estructuras de vigilancia cuya razón de ser es vigilar a los manifestantes, las fronteras nacionales y las comunidades en los Estados Unidos y en todo el mundo.

Estos continuos carcelarios que duran siglos están cristalizando en una infraestructura de seguridad transnacional que deliberadamente combina el disenso político justo con el terrorismo y el extremismo, uniendo narrativas de «guerra contra el terrorismo» y «guerra contra el crimen» para coproducir un estado de excepción permanente.

Palestina como laboratorio de vigilancia

El régimen de vigilancia digital de Israel sobre los palestinos se ha convertido en uno de los más avanzados y expansivos del mundo, fusionando tecnologías de reconocimiento facial y recopilación de datos biométricos en un aparato panóptico y una estrategia global de exportación. Israel, uno de los 10 principales traficantes de armas del mundo, presenta sus interminables guerras, ocupación y contención del pueblo palestino como una ventaja de medio siglo en la guerra global contra el terrorismo, lo que le permite desempeñar un papel central en la «capacitación, los conocimientos técnicos y la promoción de su ‘amplia experiencia’ en la lucha contra el terrorismo», como escribe el profesor Hatem Bazian .

La ocupación, que ya dura 77 años, sirve como prueba de concepto, y Gaza como el culmen de la experimentación, para lo que Antony Lowenstein describe en su libro fundamental, El Laboratorio de Palestina , como «el sueño etnonacionalista definitivo, que mantiene a los palestinos encarcelados indefinidamente».

El tamaño y la sofisticación del aparato tecnológico de vigilancia de la entidad sionista se atribuyen en gran medida a la Unidad 8200. A través de esta agencia clandestina de vigilancia militar, el estado proporciona al uno por ciento superior de los reclutas de secundaria recursos, una población cautiva y guerras rutinarias para desarrollar y probar las armas y herramientas de vigilancia más sofisticadas, en ausencia de un código moral que supervise su uso.

Cuando los veteranos de la Unidad 8200 dejan las fuerzas armadas, se incorporan a la floreciente industria de vigilancia privada del país, fundando o desempeñando altos cargos en las principales empresas emergentes de seguridad del país . Esto mantiene el ecosistema vital necesario para el desarrollo de ideas de investigación militar en el sector privado.

Fundada por Haim Mer, veterano de la Unidad 8200, Mer Security ejemplifica esta relación estratégica. En 1999, en el marco del programa «Mabat 2000» , la empresa obtuvo una licitación de la policía israelí para instalar unas 400 cámaras de CCTV en un kilómetro cuadrado de la Ciudad Vieja de Jerusalén. El presidente de la empresa reconoció que su éxito global, que ahora genera aproximadamente 168 millones de dólares en ingresos anuales, se debe al uso de sus tecnologías por parte de la policía israelí.

Desde 2016, «Mabat 2000» consta de más de 1.000 cámaras de CCTV conectadas al Centro de Observación y Control de la policía israelí, que monitorean las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los lugares donde los residentes palestinos compran, rezan y viven. Como relató un residente de Bab Hatta : «Cada movimiento que haces debe ser calculado, ya que cualquier cosa que hagas, por irrelevante que sea, puede ser grabada y utilizada en tu contra».

Pero Mer Group no está solo. El mercado de la biometría es una industria en auge, que se proyecta que superará los 80 000 millones de dólares a nivel mundial para 2029. En este mercado distópico, destaca AnyVision , una startup tecnológica israelí que cambió su nombre a Oosto a finales de 2020 tras la reacción internacional negativa a su tecnología de reconocimiento facial. Oosto desarrolló dos sistemas de identificación biométrica. El primero es una herramienta de identificación biométrica instalada en unos 27 puestos de control en todo el territorio ocupado, que controla el acceso de los palestinos desde Cisjordania a Jerusalén Este. El segundo, como se reveló en un artículo de Haaretz de 2019 , consiste en una red encubierta de cámaras de reconocimiento facial en Hebrón y Jerusalén Este, cuyas ubicaciones no han sido reveladas ni por la empresa ni por el gobierno israelí, supuestamente para «detectar y monitorear a posibles agresores palestinos».

El ecosistema de vigilancia biométrica dirigido por los militares de Israel también incluye sistemas como Blue Wolf, Red Wolf y Wolf Pack, que incentivan la identificación y elaboración de perfiles en tiempo real para consolidar este apartheid.

Conexiones de vigilancia entre Estados Unidos e Israel

En la primavera de 2024, estudiantes de más de 60 universidades estadounidenses instalaron campamentos de solidaridad con Palestina en sus campus, con la exigencia colectiva de poner fin al genocidio en Gaza y a la ocupación de Palestina. Los campamentos resultaron en la detención de más de 3100 manifestantes , entre ellos estudiantes, personal y profesores.

Cabe destacar que el campamento de la Universidad de Columbia fue violentamente desmantelado cuando la entonces rectora, Minouche Shafik, autorizó al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) a entrar en el campus y arrestar a los estudiantes, el personal y los exalumnos que ocuparon Hamilton Hall y rebautizaron el edificio como «Hind’s Hall» , en homenaje a Hind Rajab , una niña palestina de seis años asesinada por las 335 balas disparadas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FOI) contra el coche de su familia. El 30 de abril de 2024, más de 600 agentes del NYPD con equipo antidisturbios desalojaron por la fuerza Hind’s Hall .

En una conferencia de prensa al día siguiente, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, elogió a «los mejores de Nueva York» por proteger la ciudad de quienes intentan hacer lo que sucede a nivel mundial, incluyendo a «agitadores externos» que están «radicalizando a los niños» para que «desmantelen las cámaras de seguridad». La presentación de las protestas locales como parte de una amenaza global refleja la propia postura del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) más allá de su jurisdicción municipal. A través de su Programa de Enlace Internacional, el NYPD, resistiendo a la miopía, envía agentes que recorren sus fronteras internacionales a 16 lugares diferentes, incluyendo Tel Aviv, donde un enlace integrado con la policía israelí ha estado enviando actualizaciones cada hora a la sede del NYPD desde el 7 de octubre.

Las actualizaciones no son lo único que se ha intercambiado entre Israel y EE. UU. A partir de 2004, la Liga Antidifamación (ADL) , un grupo de presión israelí con sede en EE. UU., comenzó a enviar delegaciones policiales estadounidenses a Israel con la esperanza de proporcionar a estos oficiales información valiosa sobre cómo Israel abordaba la lucha contra el terrorismo. Desde el inicio del programa, más de mil policías han visitado Israel con la ADL y otros grupos proisraelíes para aprender de la policía y el ejército israelíes que imponen la ocupación ilegal mediante vigilancia de alta tecnología, armas de última generación y un uso desproporcionado de la fuerza.

Esto incluye al departamento de policía de la Universidad Emory, que ha participado en el programa de Intercambio Internacional de Fuerzas del Orden de Georgia (GILEE) , y al jefe de policía de la Universidad Estatal de Wayne, quien viajó a Israel en 2019 para compartir estrategias de aplicación de la ley. Como detalla Voces Judías por la Paz (JVP) , la mayor organización de solidaridad judía con Palestina del mundo, en su campaña Intercambio Mortal , cuyo objetivo es poner fin a estos programas de intercambio de fuerzas del orden entre Estados Unidos e Israel, estos programas «exponen a las fuerzas del orden estadounidenses a las tácticas y tecnologías de vigilancia e infiltración exhaustivas del arsenal israelí, modelando el aparato de un estado de vigilancia a gran escala».

Inevitablemente, este modelo se materializa. Según un artículo de Columbia Spectator de 2024 , la policía del campus vigiló a los estudiantes manifestantes recopilando imágenes de las 3000 cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) instaladas en el campus, contrató empresas que «emplean equipos de vigilancia experimentados y equipados con tecnología avanzada» y rastreó las identificaciones estudiantiles al pasarlas por las entradas de los edificios y en los lectores móviles de CUID. De igual manera, el Departamento de Policía de Yale (YPD), en colaboración con la oficina del FBI y el departamento de policía de New Haven, «instaló cámaras en el campus, rastreó las cuentas de redes sociales de los estudiantes y los monitoreó mediante drones aéreos», según Theia Chatelle.

Sin embargo, esta tendencia de las universidades a colaborar con las fuerzas policiales locales que entrenan o utilizan tecnologías de vigilancia israelíes es anterior a las protestas del campus de 2024. Desde 2021, la Junta Directiva de la Universidad de Illinois mantiene un contrato con Cellebrite, con sede en Tel Aviv , una empresa de vigilancia especializada en herramientas forenses para dispositivos móviles que permiten a los usuarios remotos migrar datos de un teléfono celular a otro, evadiendo contraseñas y cifrados.

El último contrato, renovado en noviembre de 2024, entre la junta directiva y Cellebrite, supera los 17.000 dólares para una «caja de herramientas forense digital» y tecnología comercializada para encontrar historial de internet, descargas, ubicaciones, búsquedas recientes y más, con el fin de apoyar las investigaciones criminales de las fuerzas del orden. Sin embargo, en lo que respecta a las tecnologías de vigilancia, la protección se extiende inevitablemente más allá de la investigación de actos delictivos pasados.

Cellebrite, actualmente utilizada para recopilar datos telefónicos de miles de palestinos secuestrados y torturados en Gaza, ha anunciado que sus herramientas pueden extraer y analizar al menos 181 aplicaciones de Android y 148 de iPhone. Esta tecnología carcelaria basada en la vigilancia, surgida en el seno de un estado colonial y ahora utilizada con estudiantes en otro, es un presagio de patrones más amplios de represión interna.

A partir de 2025, Cellebrite ha vendido su tecnología de piratería telefónica a «casi todos los departamentos de policía de los EE. UU.», junto con innumerables agencias federales, incluido el FBI, y, más recientemente, 54 millones de dólares en «herramientas de investigación» a ICE.

Para «rescatar la capital de nuestra nación»

El 11 de agosto de 2025, en un intento por «liberar» la capital de la nación, el presidente Trump anunció el despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional en Washington, D. C., poniendo temporalmente al departamento de policía de la ciudad bajo control federal. Justificó esta medida sin precedentes con una retórica incendiaria, alegando un estado de emergencia en la ciudad, dominada por «pandillas violentas y criminales sedientos de sangre, turbas errantes de jóvenes desenfrenados, maniacos drogadictos y personas sin hogar», a pesar de que la delincuencia violenta se encuentra en su nivel más bajo en 30 años, según el Departamento de Justicia.

Tras la cortina de humo del alarmismo y la crisis fabricada, ha surgido una Gestapo militarizada moderna, que arrestó a más de 900 personas tan solo en las dos primeras semanas. Con la tarea de tratar la disidencia como rebelión y a la indigencia como delito, la «seguridad pública», al igual que el contraterrorismo global, se ha convertido en el pretexto habitual para la represión imperial.

Consideradas de forma aislada, las órdenes ejecutivas de Trump podrían no generar alarma más allá de las previsibles manifestaciones de autoritarismo de derecha. Pero en el contexto del círculo vicioso entre Israel y Estados Unidos, se perfila un patrón siniestro.

Dos meses antes de que Trump anunciara la ocupación federal de Washington, D.C., la Reserva del Ejército juramentó discretamente a altos funcionarios de Meta, Palantir, OpenAI y Thinking Machines Lab como tenientes coroneles en una nueva unidad militar llamada Destacamento 201 . Según se informa, la unidad, también conocida como Cuerpo Ejecutivo de Innovación, está diseñada para integrar la experiencia tecnológica de vanguardia en la estrategia militar. La medida, presentada como un esfuerzo pragmático de modernización, evoca ominosamente el espíritu de la Unidad 8200 de Israel. Señala un paso peligroso hacia la adopción institucional de gigantes tecnológicos de vigilancia privada cuyos productos han facilitado la represión y el genocidio en el extranjero, ahora integrados directamente en el ejército estadounidense.

Desde Palestina hasta Estados Unidos, estos proyectos carcelarios de vigilancia y control están conectados. Las tecnologías, desarrolladas violentamente en el contexto de imaginarios geográficos y raciales, perfeccionadas durante el apartheid espacial israelí y probadas en la práctica con la población palestina cautiva, se exportan y reutilizan para su uso en ciudades, departamentos de policía y campus universitarios estadounidenses. Comprender y luchar contra el estado actual de la vigilancia contemporánea, como imperativo abolicionista, implica reconocer que el desmantelamiento de la prisión es inseparable de la interrupción del intercambio y la proliferación de las herramientas y mecanismos de un cautiverio digitalizado y sin fronteras.

*Texto publicado originalmente en la revista afroestadounidense Scalawag

Susan Aboeid Es escritora y candidata a Doctora en Jurisprudencia, y actualmente reside en Washington, D.C.

