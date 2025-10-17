Una peli, una serie, un libro y un concierto para este fin de semana (del 17 al 19 de octubre)

Octubre avanza y el otoño ya se siente en el aire. Las tardes se acortan, pero las ganas de cultura no se apagan. ¿Qué mejor plan que quedarse en casa (o salir a disfrutar de buena música) con propuestas que hacen pensar y sentir? Desde un thriller psicológico cargado de metáforas sobre el racismo, hasta ritmos africanos llenos de poder femenino, pasando por una serie valiente sobre adolescencia y consentimiento, y un ensayo necesario sobre islamofobia. Aquí te dejamos nuestras recomendaciones para este fin de
La peli…
«El hombre de abajo» (2025) – Reino Unido
Dirigida por Nadia Latif
En su ópera prima, Nadia Latif adapta la novela de Walter Mosley para traernos un thriller inquietante. Charles Blakey vive en Sag Harbor, a punto de perder la casa familiar que ha pasado por siete generaciones. Cuando un misterioso empresario blanco le ofrece alquilar su sótano por una suma considerable, acepta sin imaginar las consecuencias psicológicas de esta decisión.
🖤¿Por qué verla? Porque es una exploración profunda sobre las tensiones raciales, el poder y la herencia. El sótano se convierte en metáfora de lo oculto y lo reprimido, en escenario de una confrontación sobre culpa histórica y violencia estructural. Un thriller que invita a la reflexión.
📍¿Dónde verla? Disney +
La serie…
«Pubertat» (2025) – HBO/ Movistar
Una denuncia de agresión sexual en redes sociales sacude la armonía de un pueblo catalán durante el verano, señalando a tres adolescentes. Leticia Dolera regresa con una serie coral que explora la zona gris del consentimiento, la vulnerabilidad de la adolescencia y cómo los adultos deben enfrentarse a sus propios tabúes.
🖤 ¿Por qué verla? Porque es una reflexión necesaria y valiente sobre la sexualidad, el respeto y la herencia psicológica que pasa de generación en generación. Sin respuestas fáciles, confiando en la inteligencia del espectador.
El libro…
«Enredados en el terror»
Suhaiymah Manzoor-Khan (Bellaterra, 2024)
Un ensayo lírico e intransigente sobre cómo la islamofobia impregna todas las estructuras de nuestra sociedad. Manzoor-Khan revela que no se trata solo de microagresiones o delitos de odio, sino de un proyecto político internacional diseñado para dividir y controlar.
🖤 ¿Por qué leerlo? Porque va a la raíz del problema, mostrando cómo esta violencia estructural está tan entretejida en nuestra vida cotidiana que se ha vuelto invisible. Un análisis imprescindible que nos recuerda: hasta que los musulmanes no estén a salvo, nadie estará a salvo. Comprar
Y un concierto…
«Les Amazones d’Afrique» ARTE Concert
Supergrupo panafricano formado por estrellas de la música maliense: Mamani Keita, Oumou Sangaré y Mariam Doumbia. Música poderosa que fusiona tradición mandingue, blues del desierto, funk y electrónica. Un manifiesto feminista contra las violencias machistas y por los derechos de las mujeres.
🖤 ¿Por qué escucharlo? Porque su música trasciende fronteras y demuestra que el arte puede ser un arma de transformación social. Girl power radiante, compromiso político y una energía explosiva que te hará bailar y reflexionar al mismo tiempo.
📣 ¿Tienes una recomendación afro, antirracista o feminista para tu ciudad o barrio? Escríbenos. Esta sección la construimos entre todas. Porque las referencias también se comparten.
