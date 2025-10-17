Una peli, una serie, un libro y un concierto para este fin de semana (del 17 al 19 de octubre)

La peli…

«El hombre de abajo» (2025) – Reino Unido

Dirigida por Nadia Latif

En su ópera prima, Nadia Latif adapta la novela de Walter Mosley para traernos un thriller inquietante. Charles Blakey vive en Sag Harbor, a punto de perder la casa familiar que ha pasado por siete generaciones. Cuando un misterioso empresario blanco le ofrece alquilar su sótano por una suma considerable, acepta sin imaginar las consecuencias psicológicas de esta decisión.

🖤¿Por qué verla? Porque es una exploración profunda sobre las tensiones raciales, el poder y la herencia. El sótano se convierte en metáfora de lo oculto y lo reprimido, en escenario de una confrontación sobre culpa histórica y violencia estructural. Un thriller que invita a la reflexión.