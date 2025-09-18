Schopenhauer y las trampas discursivas del racismo contemporáneo

En El arte de tener siempre razón, Arthur Schopenhauer sistematizó un conjunto de estratagemas retóricas destinadas a imponer una posición en el debate aun sin poseer la verdad. Este catálogo, escrito en el siglo XIX, sigue siendo sorprendentemente actual, pues muchas de esas artimañas reaparecen en los discursos contemporáneos que buscan deslegitimar las experiencias de las personas negras y racializadas. En particular, pueden reconocerse en la forma en que se enfrentan y silencian los argumentos antirracistas en contextos académicos, mediáticos y políticos.

Estratagema 1: Ampliación o exageración de la tesis.

Schopenhauer advierte que esta artimaña consiste en llevar la afirmación del adversario más allá de sus límites naturales, dándole la mayor generalidad posible para después refutarla. Cuando una activista denuncia que “en España existe racismo estructural”, la respuesta inmediata suele ser: “Ah, entonces según tú, todos los españoles son racistas.” Se ha deformado el planteamiento inicial hasta volverlo absurdo, obligando a la interlocutora a defender una tesis que nunca enunció.

Esta estratagema no aparece únicamente en los discursos de odio en redes sociales. También se manifiesta en entrevistas periodísticas, donde la pregunta recurrente “¿Cree usted que España es racista?” se formula como si buscara visibilizar un problema, pero en realidad introduce un marco hostil. Lo que parece un gesto de apertura se convierte en una forma de violencia simbólica: se desplaza el foco de la denuncia del racismo estructural hacia la posición personal de la activista, forzándola a responder bajo la lógica de una generalización que nunca planteó.

Estratagema 30: Apelar a la autoridad.

En este caso, Schopenhauer explica que se refuerza un argumento no con razones propias, sino mediante la invocación de una autoridad reconocida. La frase recurrente “las razas no existen” ilustra bien este mecanismo. Quien la enuncia suele ampararse en el consenso científico de la biología y la genética, esgrimiéndolo como verdad irrefutable. Sin embargo, esa apelación se utiliza con frecuencia para negar la existencia del racismo. La paradoja es evidente: aunque la noción biológica de raza carezca de fundamento, el racismo como construcción social produce efectos reales y devastadores. La autoridad científica, invocada de forma selectiva, funciona así como un instrumento de silenciamiento, pues desplaza la discusión desde la vivencia concreta de la opresión hacia un terreno abstracto que niega la realidad social de quienes la padecen.

Estratagema 24: El arte de sacar consecuencias.

Schopenhauer define esta estratagema como la tergiversación de un argumento hasta extraer de él consecuencias que no están contenidas en lo dicho por el adversario y que resultan absurdas o peligrosas. Es precisamente lo que sucede en la identificación interesada entre la crítica política a un gobierno y el antisemitismo. Quien denuncia las acciones de Netanyahu en Gaza es acusado inmediatamente de “ser antisemita”. La consecuencia es falsa y perversa: se confunde la crítica a un Estado con el odio a un pueblo, desplazando el debate desde las violaciones de derechos humanos hacia la criminalización del disidente. Aquí la estratagema no solo tergiversa, sino que además invierte los términos, presentando como intolerancia lo que en realidad es un reclamo ético frente al genocidio.

—

Estas tres estratagemas muestran cómo los mecanismos retóricos descritos por Schopenhauer no son reliquias de un tratado filosófico, sino dispositivos que siguen operando en la disputa pública contemporánea. Se trata de recursos sistemáticos de tergiversación, apelación a autoridades y exageración de los planteamientos del adversario. Reconocerlos en su funcionamiento cotidiano nos permite desenmascarar el modo en que las sociedades racistas y coloniales desplazan constantemente la carga de la prueba hacia quienes denuncian la injusticia, a fin de mantener incuestionados los privilegios del poder.

Antoinette Torres Soler Directora y Fundadora de Afroféminas

Lic. Filosofía. Máster en Comunicación de Empresa y Publicidad.

Cubana y española



