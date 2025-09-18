El Ateneo La Maliciosa acoge la presentación de «Prende fuego», de la anglojamaicana Jaqueline Crooks

Este viernes, 19 de septiembre, el Ateneo La Maliciosa (calle Peñuelas, 12, Madrid) será escenario de la presentación de Prende fuego , la primera novela de la escritora anglojamaicana Jaqueline Crooks traducida al castellano. La obra ha sido publicada por el Colectivo Bruxista y supone la llegada a las librerías españolas de una autora que ya ha despertado gran interés internacional.

El encuentro contará con la participación de Enrique Maldonado, responsable de la traducción, y de la periodista y escritora Zinthia Álvarez de Afroféminas, quien ejercerá de moderadora. La cita dará comienzo a las 19:00 horas y estará abierta al público.

Prende fuego narra la historia de Yamaye, una joven jamaicana que encuentra en los clubes de dub reggae de Londres un espacio de libertad frente a un entorno hostil marcado por el racismo y la opresión. La novela combina música, deseo, identidad y memoria, tejiendo un relato de resistencia y exilio que conecta las realidades de Londres con las de Jamaica.

La obra, publicada originalmente en inglés con el título Fire Rush, ha recibido un notable reconocimiento: fue finalista del Women’s Prize for Fiction 2023, elegida Libro del Año por The Guardian y galardonada con el premio a Mejor Novela en los British Book Awards 2023.

Con esta edición en castellano, el público hispanohablante tiene la oportunidad de acercarse a una de las voces más vibrantes de la literatura contemporánea afrocaribeña.

Redacción Afroféminas

