7 cosas que los racistas no saben de nosotras (o mejor, nunca entenderán)

Parece que algunas personas aún no se han enterado de que el mundo no gira en torno a su visión reduccionista de la realidad. Y en esa visión, nosotras, las mujeres negras, seguimos siendo un enigma. A continuación, un listado de cosas que, en el fondo, tal vez nunca logren comprender, pero que seguro les gustaría saber (aunque probablemente no lo admitan). ¡Con un toque de humor, claro, que aquí la risa también es resistencia!

1. Que tenemos más cultura que una biblioteca universitaria

Mientras ellos piensan que todo lo relacionado con nuestra cultura se resume a música y baile, nosotras tenemos una historia, una tradición y una sabiduría ancestral que podría darles un máster de varias vidas. Pero claro, si no lo leen en un libro blanco, ¡no lo entienden!

2. Que no estamos aquí solo para ser el «toque exótico»

A veces nos ven como si fuéramos un adorno colorido en sus vidas, como la figura decorativa en el salón, pero nosotras estamos aquí para quedarnos, y no solo para hacer que sus selfies sean «más interesantes».

3. Que nos reímos, sí, pero no de sus bromas malas

Creen que nos hacen daño con el humor racista, pero en realidad, cuando se burlan de nosotras, lo que más nos hace reír es lo ridículos que son. Al final, no es que no tengamos sentido del humor, es que ellos simplemente no tienen ninguno.

4. Que sabemos más de política que tu grupo de WhatsApp

Mientras ellos siguen compartiendo teorías conspirativas en redes sociales, nosotras estamos en las trincheras de la lucha social. No somos ignorantes, pero a veces preferimos quedarnos calladas para no verlos llorar por el shock de la realidad.

5. Que no necesitamos tu permiso para existir

A veces nos miran como si tuviéramos que pedirles permiso para ocupar espacio en el mundo. Sorpresa: nosotras ya estamos aquí, y no necesitamos su aprobación para vivir, respirar y ser felices.

6. Que nuestras abuelas son las verdaderas jefas

Mientras algunos piensan que la sabiduría se transmite en universidades, nosotras sabemos que las auténticas «diplomadas» son nuestras abuelas. Ellas tienen más poder que el gobierno entero, y si las escuchas, aprenderías más de lo que crees.

7. Que no somos «una» ni «una sola», somos muchas

Les cuesta entender que no somos un monolito: hay tantas maneras de ser negras como hay mujeres negras. No todos somos igualitos, y lo que puede valer para una, no aplica para todas.

Al final, lo que los racistas no logran entender es que no necesitamos que ellos nos definan. Nosotras ya nos definimos por nosotras mismas. Somos complejas, diversas, fuertes, y sí, nos reímos también de su ignorancia, porque cada día que pasa, seguimos demostrando que nuestra existencia es mucho más rica y profunda que sus prejuicios.

Redacción Afroféminas

