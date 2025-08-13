La Fiscalía investiga al líder de Vox en Murcia por delito de odio

La Fiscalía de Cartagena ha abierto una investigación por posibles delitos de odio en relación con los disturbios racistas en Torre-Pacheco, Murcia, a raíz de las palabras de líderes de Vox como José Ángel Antelo y Santiago Abascal. La violencia en esta zona está asociada a una estrategia política que ha crecido en las redes sociales, donde se promueve un odio que amenaza la convivencia en nuestra sociedad.

Los altercados en Torre-Pacheco se originaron tras un supuesto ataque de unos jóvenes de origen migrante a un vecino. Esto sirvió como pretexto para una ola de violencia racista en las calles. José Ángel Antelo , presidente de Vox en la Región de Murcia, fue uno de los primeros en unir la inseguridad con la inmigración. En una comparecencia el 12 de julio, Antelo acusó a los partidos tradicionales (PSOE y PP) de financiar la inmigración ilegal, algo que él asociaba con actos de violencia.

«Los españoles pagan impuestos para que algunos, que entran de manera ilegal, sean los que pegan palizas a nuestros mayores como un juego macabro», dijo Antelo. De este modo, insinuaba que los inmigrantes eran los responsables de varios actos violentos. Su discurso fue aplaudido. En él, nombró a Torre-Pacheco como posible «Molenbeek» de la región, asegurando que la inmigración traía consigo una desestabilización social.

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal , hizo un comentario en redes sociales. Afirmó que España «padece una invasión migratoria brutal». También acusó a los partidos de contribuir a esta «invasión», que a su juicio generaba inseguridad y «ruina». Abascal ligó varios delitos de agresión con la presencia de migrantes. Lo hizo a pesar de que las estadísticas de criminalidad en España muestran que la tasa de delitos ha bajado en los últimos 20 años, al mismo tiempo que la población extranjera ha subido.

Debido a estas declaraciones, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior de la Región de Murcia comenzaron a investigar si las palabras de Antelo y Abascal son delitos de odio. La Unidad de Delitos de Odio de la Fiscalía General está analizando si los mensajes de Abascal, que unen inmigración con inseguridad, pudieron impulsar la violencia racial. A Abascal lo investiga la Fiscalía General del Estado, por su condición de aforado. La investigación a Antelo sigue en la Fiscalía de Cartagena.

En paralelo, la Fiscalía también investiga a varias personas y cuentas en redes sociales. Estos difundieron mensajes de odio contra los migrantes. En especial, contra los de origen magrebí, como se vio en Torre-Pacheco.

Una de las partes más inquietantes de esta investigación se centra en la posible coordinación de varias cuentas de redes sociales. Se les conoce por sus lazos con la ultraderecha. Se sospecha que incitaron a la violencia contra los migrantes en la localidad murciana. Entre los nombres citados están Alvise Pérez , con sus ataques a la inmigración, y Daniel Esteve , de Desokupa , cuya organización ha sido criticada por sus tácticas. Vito Quiles , un activista de extrema derecha, también está en la lista.

La Fiscalía busca saber si estos agitadores trabajaron juntos para distribuir mensajes que buscaban el odio y la violencia. Si se confirma, sería un delito de odio organizado. Se está evaluando si actuaron con un fin común. Es decir, se extendieron en masa mensajes que señalaban a los migrantes como una amenaza para la seguridad y el bienestar de los españoles.

El suceso de Torre-Pacheco es uno de muchos. Los discursos de odio tienen efectos reales en las comunidades racializadas. El lenguaje político de líderes de partidos como Vox ha ayudado a que la gente vea como algo normal el odio y la violencia contra los migrantes. Las palabras de Abascal y Antelo generan un ambiente donde la violencia de sus discursos se replica en la calle.

Desde Afroféminas , denunciamos estas palabras y sus efectos. El odio no puede quedar libre bajo la defensa de la libertad de expresión, sobre todo cuando se trata de provocar violencia y discriminación a grupos vulnerables. Pedimos a las instituciones judiciales que actúen con firmeza. Que investiguen y, si se da el caso, castiguen a quienes usan su poder para sembrar el odio y la división.

Este caso tiene que ser un aviso. La lucha contra el racismo y la xenofobia exige también una reacción contundente de las instituciones para proteger los derechos de todas las personas, sin importar su origen.

Redacción Afroféminas

