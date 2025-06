6 formas de blanqueamiento cultural que pasan desapercibidas

El blanqueamiento cultural no siempre es evidente. A menudo no lo reconocemos porque se presenta de forma sutil, disfrazado de “universal”, “neutral” o “moderno”. Pero detrás de esas fachadas, muchas veces se esconde un proceso sistemático de invisibilización de culturas, historias y estéticas no blancas. Este fenómeno afecta especialmente a las personas negras, racializadas y a sus expresiones culturales, que son constantemente apropiadas, suavizadas o borradas para encajar en los estándares dominantes.

Estas son seis formas de blanqueamiento cultural que suelen pasar desapercibidas… pero que están por todas partes:

1. La apropiación sin reconocimiento

Cuando elementos de culturas negras o racializadas —como peinados, ritmos, gastronomía o expresiones— son usados por personas blancas sin mencionar su origen, sin dar crédito ni reconocer la lucha detrás. Lo vemos en la moda, en el arte, en las redes sociales… y hasta en TikTok. El problema no es el uso, sino el borrado.

2. Traducción “neutra” que borra lo racial

Muchos libros, películas o canciones de autores no blancos se “traducen” culturalmente para públicos blancos. Se suavizan términos, se cambian referencias o se evita el lenguaje identitario. El resultado: se diluye el contexto racial que da sentido a la obra.

3. Casting y representación visual “más clara”

Una forma muy extendida en cine, televisión y publicidad. Personajes históricamente negros o racializados son interpretados por actores de piel más clara o incluso blancos. También ocurre cuando se eligen modelos mestizas o racially ambiguous para representar “diversidad”, mientras se margina a personas de piel más oscura.

4. Exotización sin profundidad

Cuando se usa lo afro, lo indígena, lo “étnico” como decoración o inspiración estética, pero sin compromiso político, sin profundidad cultural ni contexto. Un estampado “tribal” en una camiseta o una fiesta “inspirada en África” que no sabe ni qué país representa son ejemplos claros de esta práctica.

5. El currículo escolar eurocéntrico

Desde la escuela nos enseñan una historia y una cultura centradas en Europa y en hombres blancos. África aparece solo como colonizada; América Latina, como atrasada. Las contribuciones de personas negras y racializadas a la ciencia, el arte, la política o la filosofía, simplemente no existen en los libros de texto.

6. Corrección política mal entendida

En algunos espacios, nombrar lo negro, lo afro, lo racializado se considera “divisivo”, “exagerado” o “inapropiado”. Se promueve una falsa neutralidad que en realidad esconde el privilegio blanco. El resultado es que se blanquea la conversación para que nadie se sienta “incómodo”, pero se perpetúan desigualdades.

El blanqueamiento cultural no es inocente ya que borra historias, diluye identidades y reafirma jerarquías. Reconocer estas formas encubiertas de racismo cultural es útil para desmontarlas. Porque lo que no se nombra, no se transforma.

Redacción Afroféminas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado