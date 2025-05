Taraji se desata y nosotras con ella: Straw, el thriller de Tyler Perry que no te puedes perder

Desde el primer plano, Straw no quiere que te sientes cómoda. Y eso, para nosotras, es una declaración de intenciones. Porque si algo hemos aprendido en este mundo —y especialmente en el cine y las series— es que las mujeres negras nunca han tenido el privilegio de la comodidad. Y en esta nueva producción de Netflix, Taraji P. Henson se lanza de cabeza al abismo emocional de una mujer al borde del colapso, dirigida por nada menos que Tyler Perry , con todo su drama, intensidad y ese gusto que tiene por desbordar lo cotidiano hasta volverlo una bomba de relojería.

Así que sí, queridas: si queréis emociones fuertes, representación negra con presencia real (no de atrezzo), y un thriller que no os trate como si no supierais lo que pasa en la vida, Straw es vuestra próxima cita en el sofá.

De qué va Straw (sin spoilers… por ahora)

En el centro de todo está Vida (Taraji P. Henson), una mujer que ha estado haciendo lo correcto durante años. Madre soltera, profesional, amable, eficiente, que se ha tragado las injusticias cotidianas, las microagresiones en el trabajo, las exigencias familiares y los silencios obligados que muchas conocemos tan bien. Hasta que un día… crack. Esa última gota.

Lo que sigue es una historia de venganza y transformación, de dolor y rabia contenida. Pero también es una historia profundamente nuestra. Straw no solo va de lo que pasa cuando una mujer negra dice «basta». También va de todo lo que se ha tenido que callar antes de decirlo.

Taraji, reina de la ira contenida

Taraji P. Henson además de actuar ruge, arde, tiembla y explota. La actriz que muchas conocimos como Cookie en Empire (otra mujer negra que no se dejaba pisotear, por cierto), nos entrega una interpretación que es pura rabia digna. Porque su personaje no es una víctima, aunque la hayan hecho sufrir. Es una mujer negra a la que ya no le quedan sonrisas fingidas.

Taraji lleva la historia con un magnetismo que hace imposible mirar a otro lado. Y lo hace sin pedir perdón por incomodar. Esa es la magia: nos regala una mujer negra compleja, contradictoria, humana. Y eso, en una industria que sigue encasillándonos como fuertes y silenciosas, es todo un acto de resistencia.

Salud mental, trauma y todo lo que se guarda bajo la alfombra

Straw toca temas duros. Hay trauma, hay ansiedad, hay gaslighting, hay una sociedad que le dice a las mujeres negras que ser vulnerables es una debilidad. Pero nosotras sabemos que ser vulnerables es también parte de nuestra fuerza. Tyler Perry, que ha sido criticado (a veces con razón) por caer en ciertos clichés, aquí apuesta por explorar ese lado menos representado: lo que ocurre cuando una mujer negra se rompe por dentro, sin que nadie lo note… hasta que es demasiado tarde.

Es importante hablar de esto porque seguimos viviendo en culturas donde la salud mental sigue siendo un tema tabú, especialmente para las mujeres negras. Straw no da soluciones mágicas, pero sí pone sobre la mesa algo que tenemos que decir más a menudo: no estamos bien. Y tenemos derecho a no estarlo.

¡¡¡ Spoiler alert: a partir de aquí destripamos parte del argumento !!!

Cuando el sistema no protege, una se protege sola

El título de la película (Straw, en referencia a «la gota que colma el vaso») cobra todo su sentido cuando descubrimos lo que lleva a Vida a romper con todo. Tras años de soportar una relación laboral abusiva con su jefe, un sistema de justicia que ignora sus denuncias, y la soledad de tener que criar a su hijo como si el mundo no se le viniera abajo, decide actuar.

Y cuando decimos actuar, hablamos en serio. Tyler Perry se mete de lleno en el thriller psicológico con tintes de venganza al más puro estilo Gone Girl, pero con conciencia racial. Si, se trata de una mujer vengándose, pero de una mujer negra que reclama el poder que le ha sido arrebatado.

Las escenas finales, sin querer arruinar la sorpresa total, muestran a Vida tomando decisiones que pueden parecer extremas, pero que nos interpelan desde un lugar muy profundo. ¿Qué pasa cuando nadie te escucha? ¿Qué pasa cuando todo el mundo asume que te lo vas a tragar?

La comparación inevitable: Straw, Acrimony y otras mujeres negras hartas

Tyler Perry ya había coqueteado con este tipo de narrativa en Acrimony (Infiel en España), otra historia protagonizada por una mujer negra cansada de ser la buena. Pero en Straw la protagonista no pierde la cabeza por amor, sino por una acumulación sistémica de injusticias que, en lugar de romantizar, la película denuncia.

También podemos compararla con I May Destroy You (aunque con menos ambición formal), The Killing of Kenneth Chamberlain , o incluso Them , la serie de terror racial que jugaba con la ansiedad de lo cotidiano.

En todas ellas hay una línea común: ser una mujer negra en un mundo que te quiere callada y agradecida.

¿Por qué deberías verla?

Porque vas a sentirte vista. Porque vas a gritarle a la pantalla. Porque te va a doler. Y porque ver a Taraji canalizando toda la rabia acumulada que muchas llevamos dentro es terapéutico.

Pero también porque necesitamos más historias donde las mujeres negras no sean solo víctimas, ni solo heroínas perfectas. Queremos mujeres reales. Mujeres que se equivocan, que dudan, que rompen cosas cuando ya no pueden más.

Y Straw nos da eso.

¿Qué nos deja Straw?

Nos deja pensando. Nos deja incómodas. Nos deja con ganas de abrazar a nuestras hermanas, de hablar de lo que callamos, de pedir ayuda antes de llegar al límite. Pero también nos deja con una certeza: nuestra ira es legítima. Nuestra tristeza también. Y no tenemos por qué maquillarla para que el mundo la tolere.

Straw no es una fantasía de empoderamiento vacía y no pretende darte un final feliz, sino que mires hacia dentro.

Bonus track: otras series y películas para ver si te gusta Straw

Acrimony (2018) – También de Tyler Perry y con Taraji, aunque mucho más teatral. Una buena compañera para hacer doblete.

– También de Tyler Perry y con Taraji, aunque mucho más teatral. Una buena compañera para hacer doblete. I May Destroy You (HBO) – Si te interesa el tema del trauma y la resistencia negra, esta es imprescindible.

– Si te interesa el tema del trauma y la resistencia negra, esta es imprescindible. The Woman King (2022) – Porque la rabia también puede ser fuerza colectiva y lucha histórica.

– Porque la rabia también puede ser fuerza colectiva y lucha histórica. Them (Amazon Prime) – Para quienes se atreven con el terror racial.

– Para quienes se atreven con el terror racial. Self Made (Netflix) – Octavia Spencer como Madam C. J. Walker . Una historia de superación con muchas aristas raciales y de género.

