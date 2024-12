«Seis Triple Ocho»: Todo lo que necesitas saber sobre la película que está arrasando en Netflix

Casi un siglo después del final de la Segunda Guerra Mundial, siguen saliendo a la luz nuevas historias sobre el heroísmo silencioso del que hicieron gala muchas personas corrientes. Ahora, Tyler Perry aborda la guerra con su nueva película «Seis triple ocho», la historia de la única unidad de mujeres negras del Cuerpo de Mujeres del Ejército de Estados Unidos que participó en ella, protagonizada por Kerry Washington. Perry escribió y dirigió el proyecto y lo produjo junto a Nicole Avant, Angi Bones, Tony L. Strickland, Keri Selig y Carlota Espinosa.

El 6888.º Batallón del Directorio Postal Central contribuyó al esfuerzo bélico de una manera única: clasificando una acumulación de correo de tres años (¡17 millones de misivas!) que no había sido entregada a los soldados estadounidenses que se encontraban lejos de casa. Frente a la discriminación y a un país vasto y desconocido dividido por un conflicto global, estas 855 mujeres llevaron esperanza a las líneas del frente.

“Mucha gente no quiere que triunfemos”, dice Kerry Washington en el trailer de la película, que interpreta a la capitana Charity Adams. “Tenemos mucho que demostrar”.

Y eso fue exactamente lo que hicieron. Con solo seis meses para completar la tarea, el 6888.° escuadrón cumplió su misión en menos de 90 días, lo que les permitió levantar la moral cuando Estados Unidos más la necesitaba en su combate contra las tropas alemanas.

¿De qué trata «Seis triple ocho» ?

«Seis triple ocho» cuenta la inspiradora historia real de las increíbles y valientes mujeres de la primera y única unidad de mujeres negras del Cuerpo de Mujeres del Ejército que estuvo estacionada en el extranjero durante la Segunda Guerra Mundial.

Durante el Festival de Cine de Tribeca de 2024 , la estrella y productora ejecutiva Kerry Washington se sentó con Nicole Avant, productora de la película, para hablar sobre el legado y el impacto en la narración de las historias. “Cada persona, negra, blanca, de cualquier nivel intermedio, hombre, mujer, cualquiera puede verse reflejada en esos personajes”, dijo Avant. “Porque todas las historias, para mí, son historias humanas. Para mí, todo tiene que ver con la humanidad”.

Esa humanidad siguió brillando de maneras impredecibles durante la producción de «Seis triple ocho» . “Sentí que estas mujeres estaban con nosotras en este proceso”, dijo Washington. “Sentías su espíritu todo el tiempo”.

Los pequeños momentos durante el rodaje recordaron al equipo su lugar en la historia. Un residente local preguntó en qué estaba trabajando el equipo; al enterarse de que se trataba de una película sobre los «Seis triple ocho», tuvo algo que aportar. “Sacó un baúl y lo abrió”, dijo Washington. “Y era el baúl real de mi personaje Charity Adams. Tenía sus uniformes, semillas de su jardín de la victoria. Tenía cartas, tenía fotos. Era increíble”.

“Fue como si Charity dijera: ‘Está bien, estoy contigo. Te estoy guiando a través de esto. Hagámoslo’”, dijo el guionista y director Tyler Perry.

La historia real

El 6888.° Directorio Postal Central fue la primera y única unidad de mujeres negras del Cuerpo de Mujeres del Ejército que estuvo estacionada en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando fueron enviadas a Europa en febrero de 1945, las 855 mujeres del 6888.° recibieron una lista de 17 millones de misivas de correo, algunas etiquetadas con direcciones incorrectas o incompletas, y se les pidió que las enviaran en seis meses. ¿Su lema? “Si no hay correo, la moral baja”. La tarea implicaba un alto riesgo emocional; las familias de los militares que estaban en casa no habían recibido noticias de sus seres queridos en meses. Trabajando en tres turnos de ocho horas, estas mujeres negras del 6888.° se pusieron manos a la obra.

Aun así, se enfrentaron a obstáculos casi insuperables. A pesar de la importancia de sus responsabilidades, el batallón fue alojado en viviendas segregadas y relegado a edificios mal mantenidos, a menudo sin luz ni calefacción. Gracias a su pura voluntad e ingenio, no se dejaron intimidar y crearon una comunidad propia, con comedor, peluquería y bar. En 90 días, habían cumplido su misión, en la mitad del tiempo asignado.

Décadas después, los esfuerzos del 6888.º Batallón finalmente recibieron el reconocimiento que merecían. En 2018, se inauguró un monumento al 6888.º Batallón del Directorio Postal Central en el Buffalo Soldier Monument Park en Fort Leavenworth, Kansas.

Perry se inspiró para hacer «Seis triple ocho» cuando conoció a Lena Derriecott King, una exmiembro del grupo que murió a los 100 años en enero de 2024. “Nos sentamos en su casa durante un par de horas simplemente hablando, tuvimos una gran conversación”, dijo Perry en un video de homenaje a King. “Y cuando me fui de allí, tenía toda una película en mi mente que quería escribir para ella”. Algún tiempo antes de que muriera, Perry visitó a King y se sentó a su lado y le mostró una versión incompleta de la película.

Ebony Obsidian, que interpreta a King en «Seis triple ocho», también se mostró agradecida de poder pasar tiempo con ella. “Ella me enseñó que, sin importar por lo que pases, siempre puedes levantarte. Es realmente hermoso de ver. Estoy emocionada de que la gente vea su historia desde el principio, donde construyó su fuerza y ​​su resiliencia y su alegría y su compasión. Esta es una mujer que se merece tanto, y estoy muy contenta de que podamos devolverle este pedacito de su historia y compartirlo con todos”.

Desde la muerte de King, solo quedan dos miembros vivos del 6888.º Batallón: Fannie McClendon y Anna Mae Robertson. En los últimos años, finalmente se ha contado su historia. El presidente norteamericano Joe Biden entregó al 6888.º la Medalla de Oro del Congreso en 2022. El guion de Perry para «Seis triple ocho» se basa en un artículo de 2019 de Kevin M. Hymel publicado en la revista WWII History Magazine.

¿Quién fue Charity Adams?

Charity Adams Earley fue la comandante del 6888.º Batallón del Directorio Postal Central. En 2023, Adams se convirtió en la primera mujer negra en la historia de Estados Unidos en tener un fuerte del ejército que lleva su nombre: Fort Gregg-Adams en el condado de Prince George, Virginia.

La elección de Washington para el papel de Adams en «Seis triple ocho» fue un momento de sincronicidad. “Había estado trabajando con mi equipo de redes sociales en una serie llamada ‘Black Her Story’”, comentó Washington. “En febrero y marzo subí publicaciones para el Mes de la Historia Negra y el Mes de la Historia de la Mujer vestida como diferentes mujeres negras importantes a lo largo de la historia, desde Rosa Parks hasta Pam Grier. Una de las mujeres destacadas fue Lena Derriecott King, que fue miembro del batallón en la vida real”.

“Cuando vi la foto, pensé: ‘Guau, ella es Charity Adams’”, dijo Perry. “Ya había trabajado con ella antes. Conozco su capacidad interpretativa. Sé que puede ser increíble, pero quería poder llevarla a un lugar en el que nunca había estado antes en una película. Estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de ponerla en este papel. Ella es increíble”.

Washington investigó a Adams en profundidad y leyó varias veces sus memorias, One Woman’s Army: A Black Office Remembers the WAC , para captar su voz y sus motivaciones. Crear el personaje que vemos en la película fue una experiencia conmovedora e inspiradora para la intérprete. “Me encanta que las mujeres, y las mujeres negras en particular, tuvieran que entender que para tener éxito en la conquista de la libertad y la justicia, tenemos que mantenernos fuertes en nuestros corazones, y que sin moral, sin sentir una conexión más profunda con nuestros seres queridos, sin poder escuchar a su madre o su esposa o familiares y amigos o decirles ‘Te amo’ por correo, los corazones de las personas se estaban haciendo pequeños”, dijo Washington. “Me encanta que Charity Adams haya inventado eso, y me encanta que esté en la película”.

La película incluye “The Journey”, una canción original escrita por Diane Warren e interpretada por HER, con coreografía de Debbie Allen. Warren, que ha sido nominada a 15 premios Oscar y ha compuesto 33 canciones que figuran entre las mejores de la historia, se inspiró para empezar a escribir la canción incluso antes de ver la película terminada. “Es la primera vez que me pasa eso”, dijo. “Lo supe literalmente. En mi mente, vi la película”.

“Siempre que escribo una canción para una película, escribo la canción que quiero escuchar en la película”, añadió. “Su historia era tan poderosa que supe que tenía que escribir una gran canción”

La película se filmó en Atlanta y Chattanooga, Tennessee, así como en locaciones del Reino Unido. “Sabía que teníamos que viajar a Europa para captar la esencia de la película”, dijo Perry. “El ambiente es diferente en Inglaterra. Sabía que para poder contar esta historia y perfeccionarla, tenía que estar en el suelo por el que caminaban estas mujeres”.

La diseñadora de producción Sharon Busse, que ha trabajado con Perry en 13 proyectos, replicó meticulosamente la Escuela del Rey Eduardo, donde las mujeres trabajaban y vivían, así como las calles de Londres devastadas por la guerra. “En la historia de mis 41 años de carrera en la industria, nunca he trabajado en algo que sea tan importante para mí y para mi madre, que vivió toda esa historia”, dijo Busse. “La historia es simplemente increíble, y cuando leí el guion, comencé a llorar de lo hermoso que era”.

*Publicado originalmente en TUDUM

