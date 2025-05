Refinando el fascismo: personalidad fetal, transfobia y antinegritud

La Orden Ejecutiva (OE) de la administración Trump de enero de 2025 sobre «Defender a las Mujeres del Extremismo de Ideología de Género y Restaurar la Verdad Biológica en el Gobierno Federal» y su complemento de febrero de 2025, «Excluir a los Hombres del Deporte Femenino», son más que un ataque calculado a la existencia trans; son una escalada estratégica en la larga historia de control reproductivo racializado que sustenta los proyectos coloniales occidentales. Disfrazadas como la restauración de la «verdad biológica», las rígidas definiciones de sexo de la OE —clasificando a las «mujeres» como aquellas que «al momento de la concepción, pertenecen al sexo que produce la célula reproductiva grande» y a los «hombres» como aquellos que «al momento de la concepción, pertenecen al sexo que produce la célula reproductiva más pequeña»— no solo distorsionan la ciencia, sino que la instrumentalizan para justificar la violencia estatal.

Aunque algunos han desestimado las definiciones de la EO por considerarlas biológicamente incoherentes (dado que el desarrollo fetal temprano hace que todos los genitales sean fenotípicamente similares (y femeninos)), esta EO y el ataque estratégico del cual es un componente central no están escritos de manera torpe o descuidada.

Al codificar la personalidad fetal en la ley federal, el gobierno extiende la autoridad estatal sobre la autonomía corporal, atacando a quienes ya son más vulnerables a su violencia: comunidades negras, indígenas y otras comunidades racializadas, cuyas capacidades reproductivas han sido objeto de disciplina colonial durante mucho tiempo. La Orden Ejecutiva no es solo un ataque a las personas trans; es un proyecto más amplio de gobernanza racial con perspectiva de género, que refuerza la hegemonía imperial estadounidense mediante la vigilancia de los cuerpos y las relaciones sociales.

Una historia legal de la personalidad fetal

Las leyes sobre la personalidad fetal —políticas que otorgan a los fetos, embriones y óvulos fecundados los mismos derechos legales que a las personas nacidas— no buscan proteger la vida, sino controlarla. Estas leyes tienen sus raíces en la larga historia de gobernanza reproductiva racializada en Estados Unidos, y surgen como herramientas para determinar qué cuerpos son soberanos y cuáles son propiedad del Estado. Controlar las condiciones de la reproducción de personas negras e indígenas —y decidir el destino de las niñas y niños negros e indígenas— garantizó la continuidad de una fuerza laboral y un sistema económico cimentados sobre las consecuencias de la esclavitud y el despojo.

Este nunca fue un proyecto neutral. Las personas negras, consideradas una clase esclava permanente, nunca fueron reconocidas como plenamente humanas, sino como vehículos tanto de la reproducción como de las formas de trabajo forzado necesarias para construir el Imperio. La personalidad fetal, en este contexto, no es, por lo tanto, una abstracción legal benigna: es una tecnología de subyugación racial y de género. Como argumentó la jurista Dorothy Roberts en Killing the Black Body , las leyes contra el aborto, contra la anticoncepción y sobre la personalidad fetal siempre han funcionado como mecanismos para mantener la reproducción negra bajo control estatal y privado. Su auge después de la Guerra Civil, precisamente cuando las personas negras supuestamente se volvieron «libres», no fue casualidad. Estos mecanismos no solo buscaban frenar el crecimiento demográfico; eran esenciales para mantener los intereses de la supremacía blanca y el capitalismo, garantizando que la vida negra siguiera siendo una mercancía, sin importar cuán «libres» fueran o sean las personas negras.

La obsesión del gobierno de Trump por «restaurar la verdad biológica» no solo busca borrar las identidades trans, sino también reforzar un orden colonial y patriarcal. Los hombres trans, percibidos como personas que rechazan el embarazo en favor de la masculinidad, son vistos como traicionando la feminidad; mientras que las mujeres trans, percibidas como personas que renuncian a la fecundación a cambio de la feminidad, son vistas como traicionando la masculinidad. Esta lógica, arraigada en la transfobia, presenta a ambos como amenazas a una visión fascista del género y la reproducción, a la vez que criminaliza el embarazo trans y lo presenta como desviado e inmoral.

El esencialismo de género no define quién es «realmente» mujer u hombre por el deseo de validar la identidad; es una tecnología de gobernanza, utilizada al servicio del capitalismo racial. Como señaló el historiador Jules Gill-Peterson en «Breve historia de la transmisoginia» , la patologización colonial de la no conformidad de género —ya sea en la criminalización británica de las hijras en la India o en la asimilación forzada de las personas de dos espíritus en las comunidades indígenas— nunca estuvo separada de la regulación de la reproducción. Fue un medio imperial para ordenar violentamente a las poblaciones y extraer valor de los cuerpos racializados. La administración Trump continúa este legado al utilizar el esencialismo de género como herramienta de gobernanza racial.

Los cuerpos negros trans y de género no conforme, en particular, perturban este orden violento. Como observó Saidiya Hartman, la negritud ha estado ligada desde hace mucho tiempo a la subyugación, y el género funciona como arma de disciplina: «La erótica del terror en el imaginario racista se apodera y habita el cuerpo cautivo, indiferente a las categorías masculino y femenino» (Scenes of Subjection , 139). Existir al margen de las normas de género impuestas supone liberar al género de sus anclajes coloniales y supremacistas blancos. Como escribió la académica de Estudios Negros Marquis Bey, dicha liberación genera «subjetividades rebeldes» (Black Trans Feminism , 3), abriendo posibilidades más allá de las limitaciones del orden racial de género. La invocación de la personalidad fetal por parte de la administración Trump no es simplemente una táctica de guerra cultural; es una continuación de los esfuerzos históricos por extinguir la resistencia al orden fascista del Norte Global. El género preocupa a la administración Trump porque es un terreno de insurgencia que amenaza con desmantelar el proyecto colonial que pretende preservar.

Al reafirmar la personalidad del feto, el Estado profundiza la mercantilización de la vida, garantizando que sólo ciertos cuerpos sean reconocidos como plenamente humanos, mientras que otros siguen sujetos a la violencia, la regulación y la muerte.

Estudio de caso sobre la personalidad fetal en el Estado de Alabama

El 16 de febrero de 2024, la Corte Suprema de Alabama emitió un fallo pionero que otorga a los embriones almacenados las mismas protecciones legales que a los niños nacidos. Esta decisión marca una de las últimas escaladas en la estrategia a largo plazo del movimiento antiabortista estadounidense, trasladando la personalidad del feto desde los márgenes del discurso legal al centro de la política reproductiva.

La concepción moderna de la personalidad fetal cobró impulso en las décadas de 1970 y 1980, impulsada por el pánico moral del «bebé crack», una campaña de desprestigio pseudocientífica, racializada y de género que se centró desproporcionadamente en las mujeres negras de bajos recursos, presentándolas como reproductoras imprudentes cuyos embarazos justificaban la intervención estatal. Desde 1973, al menos 45 estados han procesado a embarazadas por consumo prenatal de sustancias. Estos primeros casos, que sentaron las bases para que la personalidad fetal se convirtiera en un arma en el derecho penal y de familia, abrieron la puerta a una mayor vigilancia y persecución legal, y pronto, los estados comenzaron a desmantelarla.

En 1997, la Corte Suprema de Carolina del Sur dictaminó que un «feto viable es un ‘niño'» según la ley estatal sobre abuso y peligro para la infancia, lo que permite a los fiscales acusar a una mujer por consumir cocaína durante el tercer trimestre. En 2015, los fiscales de Alabama utilizaron la ley estatal sobre peligro químico de 2006 para criminalizar a las embarazadas por consumo de sustancias prenatales, ampliando así la ley para establecer el peligro fetal como un delito procesable. En 2020, el Tribunal de Apelaciones Penales de Oklahoma dictaminó que las embarazadas podían ser acusadas de negligencia infantil grave por consumo de sustancias durante el embarazo, incluso si sus bebés nacieron sanos, consolidando aún más la personalidad del feto como mecanismo de criminalización. Como argumentó Dorothy Roberts en Killing the Black Body , las leyes que castigan el consumo de drogas durante el embarazo nunca tuvieron como objetivo proteger a los fetos, sino controlar la reproducción de las mujeres negras, indígenas y de bajos recursos. Estos procesos no son anomalías, son parte de una estrategia racializada y de género para vigilar la reproducción y eliminar formas consideradas indeseables por el Estado.

Si bien estos marcos legales perjudican a muchas personas, son particularmente peligrosos para las personas trans que pueden quedar embarazadas. A medida que la atención de afirmación de género se criminaliza cada vez más, la personalidad fetal está a punto de alinearse con el proyecto estatal más amplio de erradicar la vida trans. Siguiendo la trayectoria legal actual, el acto mismo de la transición, especialmente la transición médica, se está replanteando como un ataque a la reproducción y, a su vez, a los niños, reflejando la cocaína y la heroína en su uso como arma para destruir a las familias negras, racializadas y pobres. Esta misma lógica se aplicará a las personas trans, donde la transexualidad en sí misma se enmarca como abuso y negligencia infantil. Como resultado, las familias queer y trans serán atacadas y separadas por CPS y agencias estatales y locales similares basándose únicamente en la identidad y la composición familiar, sin ninguna otra justificación necesaria. El embarazo trans se convierte en una contradicción: a la vez hipervisible y borrada, considerada desviada y perversa, pero también una consecuencia inevitable de un sistema que coacciona los cuerpos a roles de género y reproductivos rígidos y sancionados por el estado.

La expansión de la personalidad fetal en Alabama al derecho civil expone el creciente alcance del control reproductivo impulsado por el Estado, no solo para restringir el aborto, sino para regular, vigilar y suprimir cualquier forma de reproducción que se salga de los mandatos cisheteronormativos. Para los hombres trans, quienes a menudo son invisibilizados al servicio de la transmisoginia y la transmisoginia negra, esto puede comenzar con la eliminación, pero de igual manera termina en la erradicación. Sus cuerpos son marcados como amenazas: hipervisibles cuando se presentan como peligros para el orden estatal, pero invisibles como sujetos de autonomía reproductiva. El fallo de Alabama no se limita a los embriones. Se trata de profundizar la capacidad del Estado para determinar quién puede existir y bajo qué condiciones.

La orden Ejecutiva de la Administración Trump y lo que está por venir

La personalidad fetal, bajo la administración Trump, extiende e intensifica el proyecto estatal de gobernanza reproductiva, profundizando las fuerzas legales y sociales que regulan la autonomía reproductiva. Al consagrar la personalidad fetal en la política federal, la Orden Ejecutiva reafirma la mercantilización de la reproducción, garantizando que solo ciertas formas —aquellas alineadas con los ideales cisgénero y heteronormativos— se consideren legítimas. Esto refleja la regulación histórica de la reproducción de personas negras e indígenas, donde el estado determinaba quién podía tener hijos, bajo qué condiciones y con qué grado de vigilancia o violencia estatal.

La obsesión del Estado con el género y la reproducción refleja un esfuerzo desesperado e insidioso por preservar un orden social que se percibe cada vez más como «desaparecido» a medida que Estados Unidos se vuelve más diverso racialmente y más abiertamente queer y trans Jules Gill-Peterson argumentó en «Una breve historia de la transmisoginia»: «el pánico trans global no solo se trató de la violencia general ejercida contra las poblaciones ahora transfeminizadas por el Estado; el pánico también inauguró la posibilidad de matar a las mujeres trans a escala interpersonal». Este pánico no es solo ideológico, sino que se materializa como violencia legal y extralegal, dirigida contra los cuerpos y la reproducción trans. En el clima actual, la reproducción trans se enmarca como antinatural y una amenaza directa al orden reproductivo del Estado. La Orden Ejecutiva expande la lógica que criminalizó a las madres negras durante la Guerra contra las Drogas, posicionando la reproducción trans y la paternidad trans de cualquier tipo como desviada y patológica. En este contexto, la atención que afirma el género —ya bajo ataque— se presenta cada vez más como peligrosa para el desarrollo fetal e infantil y, por extensión, para el tejido moral de la nación. La invocación de la personalidad fetal por parte de la administración Trump, mediante una orden ejecutiva, extiende una estrategia más amplia de vigilancia reproductiva y de género, reforzando el poder del Estado para determinar a quién se reconoce como plenamente humano y a quién se marca para su eliminación.

En cuanto a lo que está por venir, la HB 441 en Georgia señala una escalada alarmante de la agenda federal de la Administración Trump sobre la personería fetal, al ser una propuesta de ley estatal con consecuencias de gran alcance. Al definir la personería fetal en el momento de la fecundación, la HB 441 sienta las bases para sanciones civiles y penales contra quienes sufren abortos espontáneos o inducidos, así como contra quienes buscan tratamientos de fertilidad como la FIV.

El proyecto de ley también otorga a los fiscales la facultad de acusar a pacientes y proveedores de delitos graves, como agresión, lesiones e incluso homicidio, lo que convierte la atención médica en un peligroso campo minado legal. Al igual que la Orden Ejecutiva de la Administración Trump, la HB 441 representa un ataque directo a la capacidad de las personas para controlar sus decisiones reproductivas, obligando efectivamente a los georgianos a acatar los ideales de reproducción y familia impuestos por un estado cada vez más conservador y autoritario.

También refleja el control continuo del estado sobre los cuerpos de las personas de color, negras e indígenas pobres, cuya reproducción ha sido objeto de vigilancia y disciplina estatal durante mucho tiempo. En respuesta, el Centro de Salud Feminista de la Mujer hizo un llamado a la acción para que grupos de salud reproductiva, derechos y justicia se reunieran en el Capitolio del Estado de Georgia el 26 de marzo para oponerse a la HB 441. Esta movilización no se trata de una sola ley, sino de luchar contra la creciente ola de control reproductivo y de género impuesto por el estado que criminalizará todo ejercicio de la autonomía corporal, desde el embarazo y su interrupción hasta las transiciones sociales y médicas que reafirman el género.

La Orden Ejecutiva de la administración Trump sobre la personería jurídica del feto no es una mera maniobra legal, sino parte de un esfuerzo estratégico más amplio para regular, vigilar y controlar los cuerpos marginados. En el centro de este esfuerzo se encuentra la erosión de la autonomía corporal de las personas trans, un proyecto legal y social cimentado en siglos de regulación y criminalización de los cuerpos negros, indígenas y marginados. Estos cuerpos, constantemente etiquetados como «no aptos» o «peligrosos» por el Estado, desafían las normas cisgénero y heteronormativas y se resisten a las mismas estructuras diseñadas para dominarlos. Su negativa a ajustarse a categorías rígidas convierte a las personas negras trans y no conformes con su género en una amenaza particular para el poder estatal.

En nuestras luchas por la justicia reproductiva, especialmente ante las órdenes ejecutivas de la era Trump y la creciente influencia de las leyes que reconocen la personalidad del feto, es crucial centrar el análisis transfeminista negro. Estos marcos, moldeados por los legados del colonialismo y la resistencia constante de quienes han sido racializados y (trans)generizados por él, ofrecen una visión de un mundo más allá del control regulatorio del Estado. Un mundo donde el género se libera de los sistemas opresivos y donde los actos de transgresión no solo se toleran, sino que se celebran como actos revolucionarios. Este es el mundo por el que debemos luchar.

*Texto publicado originalmente en la revista negra Scalawag y republicado en Afrofémina por un acuerdo de colaboración.

Sol Elías Sol Elias es una abogada, escritora y trabajadora social feminista musulmana negra que trabaja en el área metropolitana de Atlanta. Su formación jurídica y política se centra principalmente en la eliminación de la violencia patriarcal, la abolición de la vigilancia familiar, los derechos humanos internacionales y la autonomía corporal.

