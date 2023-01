Nunca es solo cabello. Reseña de “No me toques el pelo” de Emma Dabiri

La editorial Capitán Swing, ha publicado en castellano el libro de Emma Dabiri ‘No me toques el pelo. Origen e historia del cabello afro’ viaje por la esclavitud, la apropiación cultural, la ciencia, las matemáticas y la descolonización y todo a través del cabello afro.

Decir que para las personas negras, especialmente para las mujeres, el pelo es un tema poco importante es no entender nada. Para las mujeres negras el cabello es un tema político. El cabello tiene que ver con cómo nos ve el mundo y cómo interactúan muchas personas blancas con respecto a nosotras según el cabello.

Autora, académica y locutora irlandesa, Dabiri nació en Dublín de madre irlandesa y padre nigeriano. Según afirma, su experiencia de crecer aislada y como blanco del frecuente racismo influyó en su perspectiva el cabello ha centrado gran parte de su trabajo escrito.

No me toques el pelo no es solo una queja, es una llamada al empoderamiento. Dabiri afirma que “la consecuencia más destructiva del colonialismo no fue el control de la tierra sino el control de las mentes de las personas”. Así, los estándares eurocéntricos de belleza, aceptabilidad y feminidad infectaron la conciencia negra dando como resultado el deseo de cabello lacio usando compuestos químicos peligrosos o planchas alisadoras al rojo vivo, en cremas blanqueadoras de piel cancerígenas y el colorismo desenfrenado en las comunidades negras donde cuanto más pálida es la piel, más alto estás en la escala social. Es muy conocida la prueba de la bolsa de papel marrón que hacía la élite negra de Nueva Orleans para permitir que los invitados entraran en sus fiestas. Una bolsa de papel marrón estaba clavada a la puerta. Quién era más oscuro que la bolsa no podía traspasarla.

Emma Dabiri

Dabiri no elude el espinoso tema de la apropiación cultural: “La clave para entender qué es y qué no es apropiación requiere un análisis del poder”. El grupo poderoso “extrae sistemáticamente los recursos culturales de un grupo subordinado, borrando la participación del grupo subordinado en el proceso”. En su libro nos muestra porque muchos negros nos incomoda tanto el deseo europeo y blanco de despojarnos y explotar nuestras propiedades culturales.

Emma, que fue una niña negra creciendo en Irlanda, se describe a sí misma como un unicornio:”Excepto que a todo el mundo le encantan los unicornios”.Ella viene de un mundo donde los niños negros todavía están sujetos a políticas escolares discriminatorias sobre el cabello. De nuevo el cabello le sirve para tocar el tema de las identidades braciles, las nacionales, la pertenencia y afrodescendencia.

El libro de Emma es una voz poderosa en la conversación actual sobre el cabello negro, profundizando en la historia del cabello natural afro a través del África precolonial, a través del Renacimiento de Harlem, el movimiento Black Power y hasta el Movimiento del cabello natural de hoy en día, la Apropiación cultural. Guerras y más allá.

En muchas ocasiones nos piden recomendaciones de libros para iniciarse en el Feminismo Negro y para conocer la cultura negra africana y afrodescendiente. Debemos decir que este es uno de los que le regalaríamos a cualquier joven negra que hoy se acerca a su autoestima y empoderamiento. También deberían leerlo muchos hombres negros que desestiman la importancia del cabello en nuestra lucha, y muchas personas blancas que quieren conocer realidades que ven pero no desconocen.

Porque nunca es solo cabello.

Afroféminas

