Se acaba “Atlanta”. Temporada final

Desde que se estrenó en 2016, la forma en que el elenco y el equipo de “Atlanta”han comentado la serie ha llevado a los espectadores a intentar descifrar lo que la trama está tratando de hacer con cada temporada. El creador y protagonista de la serie Donald Glover se refirió a la misma como su intento de hacer “Twin Peaks con raperos”. Ya tenemos la cuarta entrega que cierra esta obra visual, narrativa y antirracista.

Después del enorme éxito y calidad de las dos primeras temporadas, la temporada 3 fue el intento de la serie de hacer un “cuento de hadas negro”, añadiendo algunas historias cortas que Glover quería rodar. Fue una temporada mucho más onírica que las dos primeras.

Lo que los seguidores de la serie esperaban al ver la tercera entrega era una temporada de desventuras y críticas sobre el racismo transcontinental cuando los cuatro protagonistas del programa (Glover, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz y LaKeith Stanfield) se fueron a Europa para una gira para sacar provecho del creciente éxito del rapero Paper Boi (Henry).

Algo de eso había, pero sólo en la mitad de los episodios. Los otros, comenzando por el capitulo de estreno, se fueron por la tangente salvaje de un elenco de personajes completamente nuevos e historias sobre abuso infantil, reparaciones, padres sustitutos o admisiones universitarias basadas en la raza como en una realidad alternativa. Pero lo que quizás faltaba era Atlanta, un personaje más de la serie, que le da un ambiente especial a las historias.

Al parecer la audiencia disminuyó significativamente durante la tercera temporada y no todo el mundo entendió este trabajo que parecía buscar nuevas fronteras, no solo continentales.

La temporada 4 no es una respuesta a esa crítica; la filmaron al mismo tiempo que la temporada 3. Pero casi como si el siempre profético Glover y el equipo supieran cuál sería la reacción, la Temporada 4 de Atlanta se reengancha a las cosas que a los espectadores les encantaron en las dos primeras.

Solo un poquito de spoiler pero ya el capitulo de estreno , “The Most Atlanta”, podemos ver tres historias convergentes que son tan divertidas y extrañas como todo lo anterior. Paper Boi realiza una búsqueda del tesoro extendida organizada por un rapero llamado Blueblood antes de su muerte. Está inspirado en la muerte de MF Doom, un rapero cuya muerte no se anunció hasta meses después de que ocurriera. Earn y Val se encuentran en un centro comercial embrujado lleno de sus ex. Y Darius es perseguido por una mujer blanca en un scooter lento que cree que robó una freidora. Surrealista, hilarante, un poco espeluznante. Hasta aquí el spoiler.

La temporada 4 recupera a su ambicioso y único estilo de narración; un espectáculo impredecible de un capítulo a otro. Parece pues superar la controversia y continúa brindando más información sobre la experiencia de los negros estadounidenses que cualquier otra serie en la televisión.

La que es la última temporada de la serie, no es solo un regreso a la forma original de las dos primeras temporadas, sino también una combinación de todo lo que la serie ha logrado y aprendido a lo largo de estos años. Es ese “Twins Peaks” con raperos de Glover y un cuento de hadas negro. Combina toda la comedia, el terror y el surrealismo de las tres temporadas anteriores. Un lenguaje visual único que echaremos de menos.

