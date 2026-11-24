El viernes 20 de noviembre, la cour criminelle de París condenó a tres policías por la paliza al productor musical martiniqués Michel Zecler y por el atestado falso con el que intentaron taparla. El tribunal reconoció el carácter racista de las violencias , una circunstancia agravante que la instrucción había descartado por falta de pruebas.

Momento de la agreión a Michel Zecler

Los hechos ocurrieron el 21 de noviembre de 2020. Tres agentes quisieron controlar a Zecler por no llevar mascarilla en plena pandemia, entraron tras él en su estudio de grabación de París y lo golpearon. Dentro del local llegaron a lanzar una granada lacrimógena. Zecler ha contado que durante la agresión le llamaron «sucio negro» varias veces. Los policías negaron siempre cualquier motivación racista.

Después llegó el papel. Los agentes firmaron un atestado que acusaba al productor de haberles agredido. Las cámaras de vigilancia del propio estudio desmontaron esa versión y, según la acusación, le salvaron de un error judicial. El medio Loopsider difundió aquellas imágenes. «Sin cámaras, sus atestados habrían bastado para mandarme a la cárcel», dijo Zecler a la AFP al abrirse el juicio.

Cada uno de los tres ha sido condenado a cinco años de prisión, con una parte firme distinta. Aurélien Lapersonne cumplirá dos años, Philippe Tondeux año y medio y Pierre Plantier un año con pulsera electrónica. El resto de la pena queda en suspenso. Los tres quedan inhabilitados para siempre como policías, con efecto inmediato, y no podrán ocupar cargos públicos durante cinco años. La fiscalía había pedido entre cuatro y seis años de prisión firme.

Tienen diez días para recurrir. La sentencia incluye la ejecución provisional, de modo que Lapersonne y Tondeux entrarán en prisión en un plazo máximo de cuatro meses incluso si presentan recurso.

Michel Zecler despuñes de recibir la noticia de la condena a los policías racistas.

El racismo fue la gran pregunta del juicio. La fiscal pidió al tribunal que lo tuviera en cuenta con una petición directa, creer a Michel Zecler. La corte deliberó durante once horas y le dio la razón. Su abogado, Serge Money, ya habla de la «jurisprudencia Zecler». La sala estuvo llena de apoyos cada uno de los días de audiencia.

Ese verbo, creer, es el centro de este caso. Durante seis años, la palabra de un hombre negro frente a la de tres agentes necesitó algo más que su relato. Hizo falta una grabación, su difusión pública, una fiscal dispuesta a insistir y una comunidad presente en la sala para que un tribunal reconociera el racismo que él había denunciado.

A todas las personas negras se nos exige lo mismo en comisarías, consultas médicas y juzgados, pruebas extraordinarias para que nuestra palabra cuente. Pedir esas pruebas a quien denuncia racismo es otra manera de dejarle sin respuesta.

Una condena a tres agentes no repara el racismo de una institución. Lo que deja este fallo es un precedente. Un tribunal ha reconocido el racismo en una agresión policial a partir del relato de la víctima y de las pruebas que guardaba su propio estudio.

Para contar esta historia no hacen falta las imágenes de la paliza. Basta recordar que existieron porque Zecler tenía cámaras en su estudio, y que sin ellas la versión policial habría sido la única.

Redacción Afroféminas

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