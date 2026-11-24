Soy una mujer negra, afrodescendiente, cubana y racializada. Llevo más de veinte años viviendo en España. Aquí trabajo, cotizo, pago mis impuestos y formo parte de la sociedad. Y, sin embargo, el racismo institucional me ha negado hasta hoy el acceso a la nacionalidad y, con ella, algo tan básico en una democracia como el derecho a votar.

Durante años vi pasar elecciones desde la acera. Decisiones que afectaban a mi vida, a mi barrio, a mi familia, tomadas sin mí. Hasta que conocí una iniciativa que lo cambió todo: una persona con derecho a voto decidió cedérmelo. Votó siguiendo mi voluntad. Fue una de las experiencias más bonitas y emotivas de mi vida. No se trató solo de una papeleta: fue sentirme, por primera vez, parte de la decisión.

Una idea sencilla, una respuesta enorme

Esa iniciativa se llama «Te cedo mi voto», también conocida como «Votar es un derecho». La impulsa la escritora y activista antirracista Safia El Aaddam, «Hijadeinmigrantes» en redes, nacida en Tarragona y sin nacionalidad española pese a haber vivido aquí toda su vida. La propuesta es simple: las personas con derecho a voto que no piensan ejercerlo pueden cederlo a una persona migrante que quiere votar y no puede. Desde 2019, miles de personas han participado.

Porque no es un problema individual, es estructural. El racismo institucional se esconde en trámites eternos, en plazos que no se cumplen y en una nacionalidad que se convierte en llave de la ciudadanía. Millones de personas extranjeras residen y cotizan en este país y no podrán votar el 29N: hijas e hijos de inmigrantes nacidos aquí, personas recién regularizadas, personas que llevan años esperando una nacionalidad que no llega. Son protagonistas de la campaña electoral. Son tema de los discursos. Pero están fuera de las urnas.

Qué puedes hacer tú

Si no vas a votar el domingo, tu voto no tiene por qué perderse. Puedes usarlo para que una persona que vive aquí, que conoce este país y que lo sostiene cada día, tenga por fin voz. Tú acudes a tu colegio electoral y votas según lo que ella te indique.

Si sí vas a votar, también puedes ayudar: comparte esta campaña con quien conozcas que esté pensando en quedarse en casa.

Hazlo aquí: https://forms.gle/wbPwyty8CHMyg997A

El 29N no se vota solo con quien tiene papeles. Se vota también con quien tiene voluntad de dejar que otros voten. Que tu abstención sea, esta vez, un acto de justicia.

Dayana Catá ‌Educadora especial y escritora. Ante todo humana, negra, cubana, mujer y activista. Todo en ese orden y con el mismo grado de intensidad. Más textos de Dayana

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