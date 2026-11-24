477 organizaciones de la sociedad civil han firmado un comunicado que pide a Teresa Jiménez-Becerril, Defensora del Pueblo en funciones, que deje sin efecto la reorganización con la que suprimió el Área de Migraciones e Igualdad de Trato un día después de asumir el cargo.

Con la reorganización, las funciones de migraciones pasan al Área de Seguridad y Justicia y la igualdad de trato deja de figurar como ámbito propio de la institución. Para las organizaciones firmantes, llevar las migraciones al terreno de la seguridad supone abandonar la perspectiva de derechos humanos. Afroféminas es una de las organizaciones firmantes.

Entre las firmantes hay 124 organizaciones que trabajan en migraciones, asilo y refugio o con personas migrantes, incluidas asociaciones de personas migrantes y de diásporas, y 112 organizaciones feministas, de mujeres, LGTBI y centros de estudios de género. Quince de ellas trabajan en los dos ámbitos, como las asociaciones de mujeres migrantes y de trabajadoras del hogar y los cuidados. Se suman organizaciones antirracistas y del pueblo gitano, asociaciones vecinales, sindicatos, entidades de Iglesia, fundaciones, plataformas ciudadanas e institutos y grupos universitarios de investigación en estudios de género. Entre ellas están Cáritas España, Oxfam Intermón y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), que recuerda que los derechos de las personas migrantes no son una cuestión de orden público.

Los números de la propia institución sostienen la protesta. Según el Informe Anual del Defensor del Pueblo, el área de migraciones tramitó en 2025 el 11,9 % de las quejas ordinarias y casi la totalidad de las actuaciones urgentes del servicio de guardia, cifras que han crecido de forma relevante en 2026. Las organizaciones consideran que ese volumen exige un equipo especializado, con dirección y criterio propios. El Área de Seguridad y Justicia ya asumía el 21 % de las quejas, de modo que una sola de las cinco áreas concentrará más de un tercio del total.

La decisión llega cuando ya se aplica el Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el 12 de junio de 2026. El Pacto obliga a los Estados a contar con un mecanismo independiente que supervise los derechos fundamentales en las fronteras , en el triaje y en el procedimiento fronterizo.

Con la igualdad de trato ocurre algo parecido. Su ámbito propio desaparece justo cuando se despliega la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que vincula a todas las administraciones que supervisa el Defensor del Pueblo. La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, cuyo Estatuto se aprobó en julio de 2026, necesita dentro de la institución un interlocutor especializado. Para las mujeres negras, migrantes y racializadas, que vivimos a la vez el racismo y el machismo, esa interlocución es una de las pocas vías para reclamar cuando la discriminación llega desde una administración.

Las firmantes recuerdan además que Jiménez-Becerril ejerce el cargo de forma interina, conforme a la Ley Orgánica 3/1981 del Defensor del Pueblo, hasta que las Cortes Generales designen a la nueva persona titular. Llegó al puesto tras el cese de Ángel Gabilondo, que agotó su mandato de cinco años. Quien ocupa un cargo de forma interina, sostienen, debe asegurar la continuidad de la institución y no rediseñarla. La reorganización retira las migraciones de la supervisión de la adjunta segunda, Patricia Bárcena García, y las coloca bajo la Adjuntía Primera, que ocupa la propia Jiménez-Becerril. Todo ello con las Cortes Generales disueltas, lo que limita el control de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.

Las organizaciones piden tres cosas. Que se deje sin efecto la reorganización y se restablezca el Área de Migraciones e Igualdad de Trato, con dirección, personal y medios propios. Que no se adopten decisiones estructurales mientras dure la interinidad, para no condicionar a quien designen las Cortes Generales. Y que la igualdad de trato y la no discriminación conserven un ámbito propio e identificable dentro de la institución.

Preguntada por El País, Jiménez-Becerril lamentó lo que llamó un «equívoco» y negó que se trate de un desmantelamiento. Sostiene que el nuevo modelo de migraciones toma como referencia la organización de la Unión Europea, que el área conserva toda su estructura y personal y que la igualdad de trato se trabajará de forma transversal en todas las áreas. La institución no ha explicado si cada área contará con personal especializado para atender estas quejas.

Redacción Afroféminas

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