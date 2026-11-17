Audre Lorde se cita mucho y se lee menos. Sus frases circulan en carteles, camisetas y biografías de redes sociales, separadas de los textos de donde salen.

Hoy se cumplen 34 años de su muerte. Murió en 1992 en Saint Croix, en las Islas Vírgenes, a los 58 años, después de años enfrentando un cáncer sobre el que también escribió. Había nacido en Nueva York en 1934, hija de migrantes llegados de Granada, y creció escuchando a su madre contar historias del Caribe. En 1954 estudió en la Universidad Nacional de México. Fue poeta, ensayista, bibliotecaria, profesora, lesbiana, madre y militante, y cofundó Kitchen Table: Women of Color Press, una editorial dedicada a publicar a mujeres racializadas.

Para recordarla este año proponemos volver a uno de sus textos completos, «Edad, raza, clase y sexo: las mujeres redefinen la diferencia» . Lo leyó como conferencia en el Amherst College, en Massachusetts, el 3 de abril de 1980, y después lo recogió en Sister Outsider, el libro de ensayos y discursos que publicó en 1984.

Lorde sostiene que nos han enseñado a responder a la diferencia de tres maneras. La ignoramos. La imitamos cuando viene de quien domina. La destruimos cuando viene de quien está por debajo. Ninguna de las tres nos prepara para relacionarnos de igual a igual, y por eso, dice, carecemos de modelos para trabajar juntas a través de lo que nos distingue.

«No tenemos pautas para relacionarnos, a pesar de nuestras diferencias humanas, como iguales»

Para Lorde, lo que nos separa no son las diferencias de raza, edad, clase o sexo. Nos separa negarnos a reconocerlas y a examinar las distorsiones que producen cuando las nombramos mal o no las nombramos. En el ensayo propone la idea de una norma mítica, la figura contra la que se mide a todo el mundo. En Estados Unidos, escribe, esa norma es blanca, delgada, masculina, joven, heterosexual, cristiana y con dinero. Quien queda fuera de ella sabe exactamente en qué no encaja. Quien encaja casi nunca se pregunta por qué.

Desde ahí, Lorde mira al feminismo de su tiempo. Critica a un movimiento que hablaba de «las mujeres» como si todas vivieran lo mismo y que, al centrarse en la opresión por ser mujer, dejaba fuera la raza, la clase, la edad y la orientación sexual. Llamar hermandad a esa supuesta experiencia común era, para ella, una forma de no ver. Señala también que muchas mujeres blancas ignoraban el privilegio que les daba su blanquitud.

Lorde describe además un desgaste que os sonará mucho. Cuando quienes tienen más poder no se forman por su cuenta, la tarea de explicarles el daño recae en quienes lo sufren. Las personas oprimidas acaban dedicando su energía a enseñar a las opresoras, y esa energía no se usa para transformar sus propias vidas. Mientras tanto, quien domina conserva su lugar y se ahorra la responsabilidad.

El ensayo tampoco deja fuera a su propia comunidad. Lorde escribe sobre el sexismo dentro de la comunidad negra y sobre el lugar de las lesbianas negras, a quienes a menudo se les pedía silencio en nombre de la unidad. Para ella, nombrar esa violencia no era traicionar la lucha antirracista. Era una condición para que esa lucha fuera completa. Y va un paso más allá. Dice que cada una de nosotras lleva dentro una parte del opresor, aprendida, y que el cambio también pasa por mirar ahí.

Para nosotras, este texto sirve para pensar las alianzas. Sentarse en la misma mesa no basta. En esa mesa hay que nombrar quién tiene más poder, quién habla y quién escucha, quién cobra y quién pone su tiempo gratis, quién tiene papeles y quién no, quién puede equivocarse sin consecuencias. Y hay que decidir qué estamos dispuestas a cambiar cuando lo nombramos. Lorde no pedía que las diferencias desaparecieran. Pedía que dejaran de usarse para separarnos y empezaran a ser una fuente de fuerza para un trabajo común.

Por eso, más que compartir otra frase suya, este 17 de noviembre os proponemos leerla entera.

Redacción Afroféminas

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