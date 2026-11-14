La autobiografía de Elvira Cervera (1923-2013), publicada en Cuba en 2004, llega por primera vez a Argentina en una edición de Colectivo Flota Negra Grupo Editor. La actriz, pedagoga y Premio Nacional de Radio 2003 documentó la exclusión racial en el cine, el teatro y la televisión. Su hija, Alejandra Egido, participa de la reedición, disponible en preventa.

En 1938, una adolescente negra de 15 años quería trabajar en la radio cubana. Se llamaba Elvira Cervera y todavía desconocía la magnitud de la batalla que estaba por emprender. Durante las siguientes seis décadas enfrentaría una industria cultural que reservaba los papeles protagónicos, las historias románticas y los personajes prestigiosos principalmente para intérpretes blancos, mientras destinaba a los artistas negros a representar esclavos, sirvientes, delincuentes o figuras marginales.

Cervera convirtió aquella experiencia en una denuncia sostenida contra el racismo en las artes escénicas. Escribió cartas, cuestionó decisiones institucionales, desarrolló proyectos teatrales y documentó la ausencia afrodescendiente en producciones audiovisuales cubanas. Su autobiografía, El arte para mí fue un reto, publicada originalmente por Ediciones Unión en La Habana en 2004, llega ahora por primera vez a Argentina.

La reedición, preparada en Buenos Aires durante 2026 por Colectivo Flota Negra Grupo Editor, recupera el testimonio de una artista que dedicó su vida a disputar los límites raciales de la representación cultural. La publicación cuenta con la participación de su hija, la actriz y activista afrodescendiente Alejandra Egido, y se encuentra disponible en preventa.

Una niña negra que decidió convertirse en actriz

Elvira Cervera nació el 4 de enero de 1923 en Villa Alegre, Sagua la Grande, Cuba. Antes de cumplir su primer año, su familia se trasladó a La Habana, donde creció en un hogar trabajador que concedía una importancia fundamental a la educación.

Su padre era albañil y posteriormente ejerció como procurador. Aunque las condiciones económicas eran modestas, procuró que sus tres hijas desarrollaran hábitos de estudio, lectura y pensamiento crítico.

En su autobiografía, Cervera recuerda una escena familiar que ayuda a comprender su formación: al regresar del trabajo, su padre se quitaba la cal de las manos con aceite y reunía a sus hijas para escuchar lecturas de Esopo, Samaniego o Iriarte. Después conversaban sobre el significado de las fábulas.

Aquella práctica fortaleció su expresión oral, una capacidad que años después resultaría decisiva para su carrera.

La vocación artística apareció en las carpas de teatro popular que recorrían los barrios habaneros. Allí conoció personajes, improvisaciones y formas de actuación que despertaron su interés por la escena.

Comenzó a trabajar profesionalmente a los 15 años y se graduó de maestra a los 19. La actuación y la pedagogía se convertirían en dos dimensiones inseparables de su trayectoria.

Sin embargo, la discriminación racial ya formaba parte de su experiencia cotidiana. En el libro recuerda que, durante una internación infantil, una empleada hospitalaria utilizó su color de piel para descalificarla.

Cervera también describe cómo los comentarios aparentemente elogiosos sobre las personas negras podían esconder prejuicios sobre la inteligencia, la belleza o las capacidades profesionales.

La discriminación había comenzado mucho antes de su ingreso al mundo artístico.

El racismo que decide quién puede ser protagonista

La principal denuncia de Cervera apuntaba a un mecanismo que todavía atraviesa numerosas industrias culturales: la distribución racial de los personajes y de las oportunidades profesionales.

Durante décadas observó cómo los intérpretes afrodescendientes eran convocados para representar determinados sectores sociales, mientras los papeles de profesionales, protagonistas románticos y figuras de prestigio quedaban predominantemente en manos de actores blancos.

El problema excedía la cantidad de artistas negros presentes en una producción. También importaban los lugares que ocupaban dentro de las historias.

Un personaje podía aparecer en pantalla y, aun así, contribuir a reproducir una representación subordinada de la población afrodescendiente.

En El arte para mí fue un reto, la actriz cuestiona la repetición de personajes asociados con la servidumbre, la esclavitud y la marginalidad. También señala la escasa presencia negra en papeles que exigían mayor desarrollo dramático.

Su análisis incorpora una dimensión especialmente importante: el efecto de esas representaciones sobre quienes las consumen.

Cuando un niño negro crece viendo que las personas parecidas a él rara vez protagonizan historias de amor, inteligencia, belleza o reconocimiento social, recibe un mensaje acerca del lugar que supuestamente le corresponde ocupar.

Desde la psicología educativa, este fenómeno puede analizarse a partir de la construcción de la autoestima, la identificación con modelos sociales y el aprendizaje de jerarquías culturales.

La representación audiovisual participa en esos procesos porque ofrece imágenes reiteradas sobre quiénes son admirados, deseados, escuchados o reconocidos.

Cervera comprendió esa relación mucho antes de que la diversidad y la inclusión se convirtieran en expresiones habituales del discurso institucional.

Una investigación sobre el cine y la televisión cubanos

Uno de los aportes más significativos de su autobiografía es el examen de producciones audiovisuales cubanas realizadas entre 1985 y 1998.

La actriz identifica obras en las que la presencia afrodescendiente resultaba escasa, secundaria o directamente ausente.

Entre las producciones que menciona figuran Algo más que soñar, Clandestinos, Sin perder la ternura, La séptima familia, Mujer transparente, Entre mamparas, Tierra brava y Pasión y prejuicio.

Su cuestionamiento resulta particularmente significativo porque varias de esas historias abordaban experiencias colectivas, conflictos sociales y acontecimientos de la historia cubana.

Cervera se preguntaba por qué los artistas negros permanecían al margen de relatos que también pertenecían a sus comunidades.

La investigación permite distinguir dos dimensiones de la exclusión: la desigualdad en el acceso al trabajo artístico y la construcción de una memoria audiovisual que presenta a determinados sectores de la población como protagonistas casi exclusivos de la vida nacional.

Esa segunda dimensión convierte su testimonio en un documento relevante para los estudios culturales y la historia de los medios de comunicación.

La Revolución cubana y las contradicciones de la igualdad

La trayectoria de Cervera atravesó distintas etapas de la historia de Cuba, desde la República anterior a 1959 hasta las transformaciones impulsadas por la Revolución.

Su autobiografía reconoce los avances educativos y sociales del proceso revolucionario, pero también examina la persistencia de prácticas discriminatorias dentro de las instituciones culturales.

La actriz consideraba especialmente contradictorio que una sociedad comprometida con la igualdad mantuviera mecanismos de selección artística que perjudicaban a los intérpretes negros.

Su crítica se dirigía a las decisiones de productores, realizadores, responsables institucionales y autoridades culturales que reproducían criterios raciales en la asignación de personajes.

Desde una perspectiva sociológica, el problema que identifica Cervera permite comprender cómo las transformaciones políticas pueden convivir con prácticas culturales heredadas.

Los prejuicios sobreviven mediante hábitos profesionales, cánones estéticos y mecanismos institucionales que continúan operando incluso cuando el discurso público condena la discriminación.

Por eso, su intervención constituye también una reflexión sobre las limitaciones de las políticas antirracistas cuando carecen de transformaciones concretas en los espacios de decisión.

Todo en sepia: del cuestionamiento a la creación colectiva

Cervera desarrolló propuestas artísticas destinadas a intervenir sobre las desigualdades que denunciaba.

Entre ellas se encuentra Todo en sepia, un proyecto teatral vinculado con la representación afrodescendiente y la necesidad de ampliar las oportunidades para los actores negros.

La autobiografía incluye referencias a experiencias de teatro comunitario construidas a partir de testimonios, entrevistas y conversaciones con intérpretes afrodescendientes.

La propuesta consistía en transformar esas experiencias en materiales dramáticos y abrir posteriormente espacios de diálogo con el público.

Este procedimiento combinaba investigación social, creación escénica y educación antirracista.

El teatro adquiría así una función que excedía el entretenimiento: permitía reconocer situaciones de discriminación, discutir sus consecuencias y producir nuevas formas de representación.

Cervera también cuestionaba la idea de que determinados personajes debían interpretarse exclusivamente según criterios rígidos de apariencia racial.

Su planteamiento defendía las posibilidades expresivas del arte dramático frente a las convenciones que restringían el trabajo de los intérpretes negros.

La importancia de Todo en sepia reside en esa articulación entre denuncia y producción cultural. La actriz buscó intervenir directamente sobre las condiciones que limitaban las trayectorias profesionales de las nuevas generaciones.

Una carrera de seis décadas y reconocimientos nacionales

La actividad profesional de Elvira Cervera se extendió durante aproximadamente sesenta años y abarcó teatro, radio, televisión, cine y enseñanza.

Participó en producciones cinematográficas como Cumbite (1964), dirigida por Tomás Gutiérrez Alea; Habanera (1984), de Pastor Vega; y Miel para Oshún (2001), de Humberto Solás.

También intervino en montajes teatrales vinculados con importantes figuras de la escena cubana, entre ellos Cecilia Valdés, María la O, Lola Cruz y Tambores.

Su trayectoria recibió reconocimientos como la Distinción por la Cultura Nacional, otorgada por el Consejo de Estado de Cuba; el Premio Nacional de Radio en 2003 y la Medalla Raúl Gómez García, distinción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura.

Estos homenajes reconocieron una vida dedicada al arte y la enseñanza, aunque su autobiografía deja constancia de las dificultades que enfrentó para obtener oportunidades acordes con su formación y experiencia.

La coexistencia entre reconocimiento institucional y discriminación profesional constituye una de las tensiones más reveladoras de su historia.

Alejandra Egido y la recuperación de una memoria familiar y colectiva

La edición argentina incorpora un texto introductorio de Alejandra Egido , hija de Elvira Cervera, actriz y activista afrodescendiente radicada en Argentina.

En su presentación, fechada en Buenos Aires en octubre de 2026, Egido explica que la reedición responde al deseo de honrar la vida de su madre y mantener vigente el debate que atravesó su trayectoria.

También destaca la importancia del registro que Cervera elaboró sobre la representación negra en el cine y la televisión cubanos.

La nueva edición incorpora notas al pie preparadas por Egido para contextualizar acontecimientos, instituciones, obras y referencias culturales.

Estas intervenciones facilitan la lectura tanto para generaciones jóvenes de Cuba como para públicos de otros países que desconocen parte de su historia cultural.

La recuperación editorial adquiere además una dimensión familiar: las fotografías incluidas en el libro pertenecen al patrimonio de la familia Cervera.

El resultado permite acceder a un testimonio autobiográfico acompañado por materiales que amplían su valor documental.

Flota Negra y la circulación de literatura afrodescendiente en Argentina

La publicación está a cargo de Colectivo Flota Negra Grupo Editor, proyecto editorial independiente y afrocentrado impulsado en Buenos Aires por Roberto Ruiz Sena, conocido como Malungo.

Su trabajo busca recuperar y difundir obras relacionadas con las experiencias históricas, culturales y políticas de las comunidades afrodescendientes.

La edición de El arte para mí fue un reto representa una contribución a la circulación de literatura afrocubana en Argentina y abre posibilidades de intercambio entre investigadores, artistas, lectores y organizaciones antirracistas.

El trabajo de recuperación contó con la digitalización de Ivana Vardé y la restauración del texto y maquetación de Tony Vardé.

La idea original de portada corresponde a Natalia Baldrich, mientras que el diseño fue realizado por Alejandro Carmona.

La biografía incluida en la solapa fue escrita por Melina Schweizer, periodista, escritora y jefa de Redacción de InfoNegro.

La primera edición había sido publicada por Ediciones Unión en La Habana en 2004. La recuperación argentina de 2026 permite que la obra alcance nuevos circuitos de lectura y discusión.

Una historia que también interpela a Argentina

La llegada del libro ofrece una oportunidad para examinar las formas de exclusión racial que atraviesan la producción cultural latinoamericana.

En Argentina, las comunidades afrodescendientes han cuestionado durante décadas su invisibilización en los relatos históricos, los medios de comunicación y las industrias artísticas.

La experiencia de Cervera permite establecer conexiones entre esos procesos y las dificultades que enfrentan los intérpretes negros para acceder a personajes diversos y espacios de decisión.

También plantea una discusión sobre los criterios de selección, la formación profesional y la responsabilidad de las instituciones culturales en la reproducción de estereotipos.

Su autobiografía muestra que el racismo puede manifestarse mediante decisiones aparentemente rutinarias: un casting, una distribución de personajes, una campaña publicitaria o una selección de rostros para la televisión.

La repetición de esas decisiones termina construyendo un paisaje cultural donde algunas identidades ocupan el centro y otras permanecen relegadas.

La preventa ya está disponible

El arte para mí fue un reto puede reservarse en Argentina a precio promocional de preventa mediante un mensaje directo a la cuenta de Instagram de Colectivo Flota Negra Grupo Editor.

El precio, las modalidades de entrega y la disponibilidad deben consultarse directamente con la editorial.

La obra recupera el testimonio de una mujer que enfrentó durante seis décadas las barreras raciales de la industria cultural y convirtió su experiencia en una herramienta de reflexión para las generaciones posteriores.

Elvira Cervera murió en marzo de 2013. Su autobiografía vuelve a circular trece años después, en un contexto latinoamericano donde la representación afrodescendiente continúa siendo objeto de disputas políticas y culturales.

Su legado plantea una pregunta que conserva toda su vigencia: ¿cuántas generaciones de artistas negros deberán demostrar su talento antes de que el color de su piel deje de determinar los personajes que pueden interpretar?

La respuesta exige revisar las instituciones, los criterios de representación y las estructuras que deciden quién ocupa el centro de la escena.

Cervera dedicó su vida a esa discusión. La publicación de su autobiografía en Argentina permite que su voz siga formando parte de ella.

Melina Schweizer Periodista Dominico-Argentina, ciudadana y libre pensandora Más textos de Melina

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