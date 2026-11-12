Hay barreras que no se ven pero se notan: la que separa la periferia de Barcelona de su parte alta, la que hace que quien se queja acabe señalada como el problema. Este fin de semana, una película, un libro y una serie para pensar qué cuesta cruzar esas líneas y qué pasa cuando alguien dice no.
🎬 Viernes noche → Hermanos (2026) — Movistar Plus+
Ayman, Eric y Rober han crecido en una zona precaria de la periferia de Barcelona. Ayman, hijo de familia marroquí, trata de encajar en España; Eric afronta una situación inestable en casa; Rober sobrevive con humor. Cuando Sara, de origen catalán, invita a Ayman a su fiesta de cumpleaños, en la misma casa donde trabaja su madre como empleada doméstica, los tres amigos emprenden un viaje hacia la parte alta de la ciudad que pone a prueba su amistad. Carol y Marina Rodríguez Colás, las creadoras de Chavalas, retratan la promesa de nuevas oportunidades y las barreras invisibles que se interponen.
📖 Sábado con café → No. El arte de la denuncia — Sara Ahmed (Bellaterra, 2026)
¿Qué le pasa a quien se queja? Sara Ahmed analiza la queja no como un desahogo individual, sino como un gesto político, radical y encarnado. Las instituciones suelen estar diseñadas para absorber las quejas, desgastarlas y neutralizarlas, y acaban señalando a quien se queja como el problema. Pero cuando la queja persiste, se convierte en una herramienta de conocimiento y transformación: hace visibles las estructuras de la injusticia y abre el camino a la acción colectiva. Ahmed dejó en 2016 la dirección del Centre for Feminist Research de Goldsmiths en protesta por cómo la universidad gestionó unas denuncias de acoso sexual. Traducción de Javier Sáez del Álamo.
📺 Domingo perezoso → La última hora (2026) — Filmin
Billie acaba de llegar al país de sus orígenes para descubrirlo cuando estalla una insurrección y tiene que huir a toda prisa. Confinada en la casa familiar con su padre y su abuelo, cuya memoria se desvanece por el Alzheimer, solo dispone de una hora antes de que la embajada vaya a rescatarlos. En ese cara a cara tenso y a tiempo real, aprovecha cada minuto para destapar oscuros secretos familiares y comprender las décadas de exilio que atormentan a su padre. Adaptación de la novela gráfica de Joseph Safieddine (La dernière heure), es un drama en formato corto sobre la pertenencia y los traumas generacionales en medio de un conflicto inacabable. Emitida por Arte (2026); Filmin permite ver los primeros episodios del 10 al 22 de noviembre, dentro del Serielizados Fest.
¿Tienes una recomendación? Escríbenos. Esta sección la construimos entre todas
Redacción Afroféminas
Descubre más desde Afroféminas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.