Billie acaba de llegar al país de sus orígenes para descubrirlo cuando estalla una insurrección y tiene que huir a toda prisa. Confinada en la casa familiar con su padre y su abuelo, cuya memoria se desvanece por el Alzheimer, solo dispone de una hora antes de que la embajada vaya a rescatarlos. En ese cara a cara tenso y a tiempo real, aprovecha cada minuto para destapar oscuros secretos familiares y comprender las décadas de exilio que atormentan a su padre. Adaptación de la novela gráfica de Joseph Safieddine (La dernière heure), es un drama en formato corto sobre la pertenencia y los traumas generacionales en medio de un conflicto inacabable. Emitida por Arte (2026); Filmin permite ver los primeros episodios del 10 al 22 de noviembre, dentro del Serielizados Fest.

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