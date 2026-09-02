En los últimos días se ha difundido de forma masiva una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe titulada «Ayudemos a las mujeres de Ceuta a sentirse más seguras». El lema circula impulsado por perfiles de extrema derecha e influencers de gran alcance. Detrás hay una iniciativa de enorme gravedad, la captación de dinero para comprar y repartir sprays de defensa personal entre la población civil de la frontera sur.

Desde la Asociación Afroféminas hemos presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, en su Unidad Especializada de Delitos de Odio y Discriminación. Pedimos que se incoen diligencias penales y que se bloqueen de manera cautelar e inmediata los fondos recaudados.

La campaña no nace de una preocupación real por la integridad de las mujeres. Construye una narrativa racista y xenófoba que ata la inseguridad, el delito y la violencia sexual a la presencia de personas migrantes y racializadas en Ceuta. Bajo la promesa de proteger a las mujeres se fabrica una alarma social que estigmatiza a un colectivo ya vulnerabilizado y convierte la frontera sur en un escenario de paranoia armada. Usar los derechos de las mujeres como escudo para legitimar la hostilidad racial pervierte el feminismo y repite una estrategia vieja y conocida de los discursos de odio.

Nosotras ya sabemos cómo termina esa historia. La sospecha se instala primero en el lenguaje, después en el barrio y al final en el cuerpo concreto de alguien que camina por la calle equivocada a la hora equivocada. Un bote de gas repartido en una plaza no protege a ninguna mujer. Señala a quién hay que temer.

Nuestra denuncia sostiene que los hechos superan la simple provocación digital y ofrecen indicios racionales de delito. El Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993) reserva la venta y la distribución de los sprays de defensa personal a los canales autorizados, de modo que solo pueden comercializarse en armerías reglamentadas y a personas mayores de edad. La compra masiva, el transporte y el reparto público por parte de particulares al margen de esa norma constituyen una distribución ilícita y una infracción grave de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. La difusión de contenidos que asocian a las personas migrantes con el peligro y la agresión incita a la hostilidad y a la violencia, una conducta recogida en el artículo 510 del Código Penal, y su amplificación desde cuentas de gran alcance abre la puerta a los tipos agravados. Financiar mediante colecta pública una actividad que los particulares no pueden ejecutar legalmente induce a error a la ciudadanía y facilita la distracción ilícita del dinero reunido, en los términos del artículo 248.

Frente a las narrativas que quieren normalizar el patrullaje ciudadano y la justicia por mano propia en las fronteras, el silencio no es una respuesta. La seguridad de las mujeres no se garantiza armando a la población civil ni alimentando el odio contra quienes huyen de la violencia y de la pobreza. Se construye garantizando derechos, erradicando el racismo estructural y exigiendo a las instituciones que cumplan la ley.

Desde Afroféminas reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra el racismo, la islamofobia y la instrumentalización fascista de las causas sociales. Seguiremos usando todas las herramientas legales, políticas y mediáticas a nuestro alcance para señalar a quienes lucran con el odio y para exigir que la justicia actúe con celeridad.

Ni armas en la calle ni racismo en nuestro nombre.

Afroféminas

Si has sufrido racismo, o conoces alguien que lo haya sufrido, contáctanos. Podemos ayudaros a denunciar.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado