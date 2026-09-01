Este miércoles 2 de septiembre salimos. Bajo el lema «Paremos los pies al racismo», colectivos sociales, vecinales, sindicales y políticos han convocado concentraciones en varias ciudades del Estado para responder a lo que lleva semanas ocurriendo en Ceuta.

Hay que hablar claro. Las propias convocantes hablan de persecuciones, agresiones y pogromos racistas e islamófobos. Grupos organizados han perseguido por el centro de la ciudad a personas recién llegadas, les han lanzado piedras, han atacado a vecindario musulmán y han intentado impedir el paso de camiones con ayuda humanitaria. El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) registró 9.590 mensajes de odio en apenas 48 horas y 57.406 contenidos discriminatorios en un mes. Esto no es tensión vecinal. Es violencia racista con permiso.

En Madrid la cita es en la plaza de Callao a las 20.00 horas, con el respaldo de Podemos, Anticapitalistas, el Sindicato de Estudiantes y la sección madrileña de CGT. En Zaragoza nos concentramos frente al Paraninfo de la Universidad, en una convocatoria sostenida por decenas de colectivos sociales, asociaciones vecinales y sindicatos. Hay concentraciones también en Málaga, Salamanca, Santander y Burgos, y la lista sigue ampliándose por redes. Merece la pena revisar las cuentas de los colectivos antirracistas de cada ciudad antes del miércoles, porque muchas convocatorias se están cerrando estos días.

Sobre la otra movilización, la que la Federación Española de Municipios y Provincias ha llevado a los ayuntamientos con el entusiasmo de PP y Vox, poco hay que añadir. La encabeza el mismo líder que pidió el confinamiento de las personas migrantes por un supuesto riesgo de epidemias, sin un solo dato que lo sostuviera. Cuando una institución convoca plazas mientras se apedrea a gente en la calle, esa institución no está consolando a nadie. Está dando cobertura.

Lo entendieron bien en Teruel, donde cinco organizaciones —entre ellas la Asociación Africana en Teruel y la Columna Feminista— han pedido no acudir a la concentración municipal. Su argumento cabe en una frase, «nuestra solidaridad está a ambos lados de la frontera». Presentar en bloque a las personas migrantes como una amenaza deshumaniza y alimenta el clima que después se traduce en palos.

Desde Afroféminas llamamos a llenar estas plazas. Lo hacemos porque conocemos el recorrido. Sabemos cómo empieza el pánico moral y sabemos dónde termina, en controles por perfil racial, en niñas y niños acosados en las aulas , en pisos que se alquilan a todo el mundo menos a nosotras, en deportaciones ejecutadas antes de que nadie pueda defenderse. El racismo estructural se construye con semanas de bulos, con silencios institucionales y con plazas llenas de banderas que dicen proteger a una ciudad mientras señalan a quienes duermen en sus playas.

Salir el miércoles es la manera más sencilla de romper esa cadena. Es decir en voz alta que hay una parte de este país que no acepta que se persiga a nadie por su color, por su origen o por su religión. Es acompañar a la población ceutí sin entregar a las personas migrantes como precio. Es recordar que la solidaridad no se mide en fronteras.

Nos vemos en la calle. Lleva a alguien contigo. Estas cosas se paran en compañía y se paran a tiempo.

Redacción Afroféminas

Si has sufrido racismo, o conoces alguien que lo haya sufrido, contáctanos. Podemos ayudaros a denunciar.

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