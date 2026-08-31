Exigimos que España reconozca el derecho a la ciudadanía española a los descendientes de las personas raptadas, esclavizadas y llevadas por la fuerza a los territorios americanos del Imperio español.

​No lo pedimos como favor. No lo pedimos como privilegio. Y no lo presentamos como reparación suficiente.

​Nuestros antepasados no emigraron a América. Fueron raptados de sus tierras, encadenados en barcos que navegaban con licencia de la Corona y vendidos en puertos del Imperio. El orden político colonial decidió dónde debían vivir, trabajar y morir. Ellos nunca eligieron pertenecer a ese mundo.

​La abolición terminó con la esclavitud. La independencia convirtió las colonias en nuevos Estados. Y los descendientes de quienes habían sido llevados por la fuerza amanecieron convertidos en extranjeros para España. El vínculo se impuso por la fuerza; la ruptura se decretó sin consultarlos.

​España ya ha aceptado que un daño histórico genera un derecho presente: en 2015 otorgó la nacionalidad a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados en 1492, sin exigir residencia previa. Reconoció la expulsión de 1492, pero no el rapto de millones de personas africanas.

​No podemos deshacer el rapto ni devolver la libertad a quienes murieron esclavizados. Ninguna ciudadanía salda esa deuda. Pero España sí puede devolver a sus descendientes la elección que les fue negada a sus antepasados.

​No exigimos que sean españoles. Exigimos que tengan derecho a serlo.

​Por eso exigimos que los afrodescendientes de Hispanoamérica cuyos antepasados fueron personas esclavizadas bajo el Imperio español tengan, si así lo desean, una vía directa a la ciudadanía española, sin requisito previo de residencia ni renuncia a su nacionalidad de origen.

​El Imperio impuso el vínculo. Sus descendientes deben poder elegirlo.

​Luz Stella Ibargüen Zambrano Afrocolombiana. Ciudadana de Colombia y España

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