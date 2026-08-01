Piel negra: ¿qué legado? Una serie que rompe el silencio sobre el colorismo

TV5MONDE estrena una nueva creación original que pone sobre la mesa un tema todavía poco explorado en pantalla: la relación íntima, social e histórica que las personas negras francófonas mantienen con el color de su piel. Se trata de la serie documental «Peaux noires : quel héritage?», ya disponible en TV5MONDE+.
A medio camino entre la introspección sobre la aceptación de una misma y una oda colectiva a la diversidad, la serie pone el foco en un tema todavía poco abordado en pantalla: la relación con el color de la piel.
Dirigida por Johanna Boyer-Dilolo y Estelle Ndjandjo, la serie da voz a personalidades francófonas, africanas y afrodescendientes de trayectorias muy diversas: Tiah Beye, Charles Edouard, Tracy Goatas, Rachel Keke, Aïssa Maïga, Estelle Mendy y Juste Shani, entre otras. Junto a ellas, sociólogas, historiadoras y profesionales de la salud aportan una mirada especializada que contextualiza las vivencias personales y analiza cómo la historia continúa moldeando, con demasiada frecuencia, la manera en que se nos interpreta.
Cinco episodios, un mismo espejo
Melanina, colorismo y herencia colonial: los cinco episodios de esta serie documental, coproducida por TV5MONDE y La Félicité, exploran la diversidad de cuestiones relacionadas con las tonalidades de la piel para invitarnos a reflexionar sobre la mirada que dirigimos a los demás y a nosotras mismas.
- Melanina
- La piel en herencia
- Representaciones
- El colorismo
- Empoderamiento
En la continuidad de «Cheveux Afro»
En 2024, TV5MONDE ya había destacado por la coproducción con BKE de la serie «Cheveux Afro». Dirigida por Rachel Kwarteng y dando voz a una veintena de mujeres, la serie exploraba las representaciones del cabello afro desde la época precolonial hasta nuestros días, pasando por el movimiento de los Black Panthers y los tutoriales de YouTube.
Ficha técnica
Formato: 5 × 13′
Producción: TV5MONDE y La Félicité
Dirección: Johanna Boyer-Dilolo
Guion: Johanna Boyer-Dilolo, Estelle Ndjandjo
Intervinientes: Christelle Bakima Poundza, Tiah Beye, Naomi Boulay Pesenti, Solène Brun, Charles Edouard, Tracy Goatas, Rachel Keke, Antoine Mahé, Aïssa Maïga, Estelle Mendy, Juste Shani, Diarra Sourang, Naïl Ver-Ndoye
País: Francia
Sobre La Félicité: productora fundada en 2025 por Giusse Lalois y Sylvain Martin, dedicada al documental y la ficción de fuerte exigencia artística, con relatos que tienden puentes entre Europa y África y exploran el mestizaje y la transformación identitaria.
Redacción Afroféminas
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