Piel negra: ¿qué legado? Una serie que rompe el silencio sobre el colorismo

TV5MONDE estrena una nueva creación original que pone sobre la mesa un tema todavía poco explorado en pantalla: la relación íntima, social e histórica que las personas negras francófonas mantienen con el color de su piel. Se trata de la serie documental «Peaux noires : quel héritage?», ya disponible en TV5MONDE+.

A medio camino entre la introspección sobre la aceptación de una misma y una oda colectiva a la diversidad, la serie pone el foco en un tema todavía poco abordado en pantalla: la relación con el color de la piel .

Dirigida por Johanna Boyer-Dilolo y Estelle Ndjandjo, la serie da voz a personalidades francófonas, africanas y afrodescendientes de trayectorias muy diversas: Tiah Beye, Charles Edouard, Tracy Goatas, Rachel Keke, Aïssa Maïga, Estelle Mendy y Juste Shani, entre otras. Junto a ellas, sociólogas, historiadoras y profesionales de la salud aportan una mirada especializada que contextualiza las vivencias personales y analiza cómo la historia continúa moldeando, con demasiada frecuencia, la manera en que se nos interpreta.

Cinco episodios, un mismo espejo

Melanina, colorismo y herencia colonial: los cinco episodios de esta serie documental, coproducida por TV5MONDE y La Félicité, exploran la diversidad de cuestiones relacionadas con las tonalidades de la piel para invitarnos a reflexionar sobre la mirada que dirigimos a los demás y a nosotras mismas.

Melanina

La piel en herencia

Representaciones

El colorismo

Empoderamiento

En la continuidad de «Cheveux Afro»

En 2024, TV5MONDE ya había destacado por la coproducción con BKE de la serie «Cheveux Afro». Dirigida por Rachel Kwarteng y dando voz a una veintena de mujeres, la serie exploraba las representaciones del cabello afro desde la época precolonial hasta nuestros días , pasando por el movimiento de los Black Panthers y los tutoriales de YouTube.

Ficha técnica

Formato: 5 × 13′

Producción: TV5MONDE y La Félicité

Dirección: Johanna Boyer-Dilolo

Guion: Johanna Boyer-Dilolo, Estelle Ndjandjo

Intervinientes: Christelle Bakima Poundza, Tiah Beye, Naomi Boulay Pesenti, Solène Brun, Charles Edouard, Tracy Goatas, Rachel Keke, Antoine Mahé, Aïssa Maïga, Estelle Mendy, Juste Shani, Diarra Sourang, Naïl Ver-Ndoye

País: Francia

Sobre La Félicité: productora fundada en 2025 por Giusse Lalois y Sylvain Martin, dedicada al documental y la ficción de fuerte exigencia artística, con relatos que tienden puentes entre Europa y África y exploran el mestizaje y la transformación identitaria.

Redacción Afroféminas

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