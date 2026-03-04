En 2003, bell hooks publicó We Real Cool: Black Men and Masculinity, un libro que se atrevió a hacer lo que pocas pensadoras habían hecho hasta entonces desde el feminismo negro, mirar de frente a los hombres negros con el único propósito de entender el sistema que los fabricó, al margen de la exoneración fácil y de la condena sin matices. Más de veinte años después de su publicación original, Bellaterra Ediciones lo pone por fin al alcance del lector hispanohablante bajo el título Tipos duros, en traducción de Javier Sáez del Álamo, y la pregunta que abre el libro sigue siendo tan incómoda como el primer día: ¿qué le hace el patriarcado capitalista supremacista blanco a un hombre negro?

La respuesta de hooks arranca de una afirmación que esta sociedad preferiría no escuchar. Esta sociedad no ama a los hombres negros. No los aman los hombres blancos, no los aman las mujeres blancas, no los aman las mujeres negras, no los aman los niños ni las niñas. Y, sobre todo, los hombres negros no se aman a sí mismos. Rodeados de envidia, deseo y odio simultáneos, ¿cómo podrían hacerlo?

El título en inglés del libro proviene de un poema de Gwendolyn Brooks de 1960, «The Pool Players: Seven at the Golden Shovel», en el que siete jóvenes negros juegan al billar en lugar de ir a la escuela y entonan, en voz baja, una letanía de su propia destrucción. Ese poema es para hooks la metáfora perfecta de lo que el sistema hace con los hombres negros: les enseña a ser duros, a prescindir del amor, a identificar la masculinidad con la supervivencia bruta, y luego los castiga por haber aprendido bien la lección.

Uno de los argumentos centrales del libro desmonta una idea que suele circular sin cuestionamiento en ciertos análisis feministas de que la masculinidad patriarcal tiene raíces ancestrales en las culturas africanas. hooks rebate esta tesis con rigor histórico. Los hombres africanos que llegaron al continente americano como esclavos no traían consigo una identidad construida sobre la dominación, la violencia y la supresión emocional. Fueron sus captores blancos quienes les enseñaron a identificar la hombría con el dominio, la capacidad de infligir dolor y la ausencia de sentimientos. La masculinidad negra hegemónica no es un legado africano; es una invención colonial. Esta distinción es el fundamento teórico sobre el que hooks edifica toda su lectura de la crisis de los hombres negros en Norteamérica.

La estructura del libro sigue la lógica de diez ensayos articulados alrededor de grandes nudos temáticos: la plantación patriarcal como laboratorio original de la masculinidad racializada, la cultura gangsta como respuesta económicamente racional a la exclusión sistemática, la escolarización de los niños negros como mecanismo de desactivación intelectual, la sexualidad codificada como dominio, y la espiritualidad como vía de recuperación. En el capítulo dedicado a la cultura gangsta, hooks analiza cómo el hip-hop comercial se convierte en el espejo perfecto de lo que el sistema exige: hombres negros que actúen como amenaza, que encarnen el papel del «hijo nativo» brutal que la cultura blanca necesita para justificar su propio miedo. Muhammad Ali, Malcolm X y Martin Luther King Jr. aparecen como contraejemplos de una masculinidad negra que desafió ese molde; y la prensa blanca, señala hooks, los ridiculizó o los vació de contenido intelectual precisamente por eso.

Afeni Shakur. Pantera Negra, madre, revolucionaria Afeni Shakur fue Pantera Negra, revolucionaria y madre de Tupac. Se defendió a sí misma embarazada en un juicio donde enfrentaba 300 años de prisión. Ganó. Esta es su historia.

Afeni Shakur. Pantera Negra, madre, revolucionaria El día que liberaron a Mandela El 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela caminó hacia la libertad tras 27 años de prisión. Este relato reconstruye ese día histórico, desde su salida de Victor Verster hasta su discurso frente a 100,000 personas en Ciudad del Cabo.

El argumento más provocador del libro, el que más incomodó a parte de la crítica anglosajona cuando se publicó, es que el mayor peligro para la vida de los hombres negros no es el racismo institucional, sino el patriarcado que han interiorizado. Hooks no niega el racismo estructural —sería absurdo hacerlo—, sino que sostiene que muchos hombres negros, al verse excluidos del poder económico y político, lo sustituyen por el único poder que el sistema les deja: el dominio sobre las mujeres, los hijos, los cuerpos más vulnerables. Esa sustitución los destruye a ellos también. El patriarcado, como ella misma documentó en El deseo de cambiar , es la obediencia ciega, la represión de toda emoción excepto el miedo, la destrucción de la voluntad individual. Y eso destruye al que lo padece y al que lo ejerce.

La propia hooks anticipa en el prefacio la objeción más frecuente que recibe el libro: ¿por qué escribe ella, una mujer negra, sobre la masculinidad negra? Porque la literatura antipatriarcal dirigida directamente a los hombres negros prácticamente no existía en 2003, y ella no podía seguir esperando a que «los hermanos tomaran la delantera». Esa decisión editorial y política es en sí misma un gesto de amor, en el sentido que la propia hooks le da a esa palabra en Todo sobre el amor . El amor no es un sentimiento pasivo; es el acto de comprometerse activamente con el bienestar y la dignidad del otro. El patriarcado hace ese acto imposible porque exige que los hombres sean invulnerables, incomunicados y dominantes. Tipos duros es un libro escrito desde ese amor riguroso que no exonera, que no consuela sin diagnosis previa y que no ofrece redención sin trabajo.

La edición de Bellaterra aterriza en un contexto en que el debate sobre masculinidades racializadas en el mundo hispanohablante sigue siendo escaso y frecuentemente mal planteado. La masculinidad negra y afrodescendiente en España existe en el cruce de racismo estructural, masculinidad hegemónica asimilada y presión de invisibilización cultural. Los estereotipos que hooks desmonta en el contexto norteamericano —el hombre negro como amenaza sexual, como fuerza bruta sin inteligencia, como figura peligrosa que el Estado debe contener— operan también aquí, con sus matices geográficos e históricos específicos. La hiper-masculinización de los hombres racializados en los medios españoles, la violencia policial racialmente diferenciada y la invisibilización del daño emocional que el racismo produce en los cuerpos masculinos negros son fenómenos que este libro ayuda a nombrar con precisión. Como señaló hooks en sus textos sobre feminismo y exclusión , cualquier análisis político que no incorpore la intersección de raza, clase y género se queda en la superficie del problema.

Tipos duros no es un libro cómodo. Es un libro que exige al lector la voluntad de mirar con honestidad un sistema que daña a todo el mundo, incluidos quienes ocupan el polo aparentemente dominante dentro de una comunidad oprimida. bell hooks escribe con el rigor de quien ha estudiado el problema durante décadas y con la franqueza de quien sabe que la complacencia es también una forma de violencia. Esa combinación es su marca y la razón por la que este libro, disponible en español más de dos décadas después de su publicación original, llega todavía como un instrumento de análisis imprescindible para entender dónde estamos y qué hay que desmantelar.

Redacción Afroféminas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado