Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Una peli, una serie y un libro para el fin de semana del 12 al 14 de Junio

📖 Sábado con café → Cobalto rojo — Siddharth Kara (Capitán Swing, 2024)

El cobalto es un componente esencial de todas las baterías recargables: las de tu teléfono, tu portátil, tu coche eléctrico. El 75% del suministro mundial se extrae en la República Democrática del Congo — a menudo por campesinos y niños en condiciones infrahumanas. El investigador y activista Siddharth Kara se adentró en las zonas mineras controladas por milicias para recoger los testimonios de las personas que viven, trabajan y mueren por el cobalto. Rastreó la cadena de suministro desde el pozo tóxico hasta los gigantes tecnológicos. Lo que encontró nos implica a todas. Publicado por Capitán Swing en 2024. Disponible en Fnac, Casa del Libro y cualquier librería.