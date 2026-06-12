viernes, junio 12

Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Una peli, una serie y un libro para el fin de semana del 12 al 14 de Junio

Más de 160 millones de niños y niñas trabajan en el mundo. La mayoría lo hace en el sur global: en las plantaciones de cacao de Costa de Marfil y Ghana, en las minas de cobalto del Congo, en las fábricas de ropa de Bangladesh y Camboya. El 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Este fin de semana, tres piezas para entender no solo que existe sino por qué existe — y para qué existe.

🎬 Viernes noche → Cafarnaúm (2018) — Filmin

Zain tiene doce años y vive en los barrios más pobres de Beirut. Trabaja, cuida a sus hermanos, sobrevive. Un día decide hacer algo que nadie ha hecho antes: demandar a sus padres ante un tribunal. ¿El motivo? Por traerlo al mundo. La directora libanesa Nadine Labaki construyó esta película con actores no profesionales — muchos de ellos niños que vivían realmente las condiciones que la cámara retrata. Premio del Jurado en Cannes 2018. Nominada al Oscar a mejor película extranjera. Una de las películas más necesarias de la última década.

📍 Ver en Filmin

📖 Sábado con café → Cobalto rojo — Siddharth Kara (Capitán Swing, 2024)

El cobalto es un componente esencial de todas las baterías recargables: las de tu teléfono, tu portátil, tu coche eléctrico. El 75% del suministro mundial se extrae en la República Democrática del Congo — a menudo por campesinos y niños en condiciones infrahumanas. El investigador y activista Siddharth Kara se adentró en las zonas mineras controladas por milicias para recoger los testimonios de las personas que viven, trabajan y mueren por el cobalto. Rastreó la cadena de suministro desde el pozo tóxico hasta los gigantes tecnológicos. Lo que encontró nos implica a todas. Publicado por Capitán Swing en 2024. Disponible en Fnac, Casa del Libro y cualquier librería.

📍 Comprar en Capitán Swing

📺 Domingo perezoso → Broken (2019) — Netflix

Cuatro episodios sobre los productos de consumo masivo que dañan a quienes los fabrican y a quienes los usan. El episodio sobre moda rápida es el más directo: Bangladesh, Camboya, Etiopía — fábricas donde trabajan niñas y mujeres en condiciones de semiesclavitud para que una camiseta cueste ocho euros en Zara. El episodio sobre plástico y el de vapeo completan un retrato demoledor del sistema que convierte la explotación en precio de mercado. Cuatro episodios. Cuatro industrias. Un mismo mecanismo.

📍 Ver en Netflix

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Redacción Afroféminas

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