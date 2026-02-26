Si tienes una idea, un proyecto o simplemente las ganas de explorar el mundo audiovisual, esta oportunidad es para ti.

Dones Visuals abre la tercera edición de AccióArrel, una incubadora artística y espacio de experimentación dirigida a personas racializadas —afrodescendientes, árabes, asiodescendientes, gitanas, indígenas y otras comunidades racializadas— que se identifiquen como mujeres y/o identidades de género disidentes. No se requiere experiencia ni formación previa en audiovisual.

¿Qué ofrece AccióArrel?

El programa acompaña a cada participante en el desarrollo de su idea o proyecto a través de mentorías individuales y personalizadas, sesiones colectivas, masterclases y talleres centrados en escritura creativa, búsqueda de referentes, dirección y otras herramientas. Además, ofrece conexión y visibilidad frente a la industria audiovisual mediante espacios de networking.

¿Cómo funciona?

La incubadora tiene una duración de tres meses, del 28 de abril al 7 de julio de 2026, con una sesión semanal en formato híbrido: 70% online y 30% presencial en Barcelona.

Plazo de inscripción: hasta el 20 de marzo de 2026.

Más información y bases en: donesvisuals.cat/pla-accio/arrel

