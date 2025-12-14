Te pedimos que firmes esta petición para:

1. Que ningún ayuntamiento, cabalgata, entidad cultural o asociación festera en España permita o promueva caracterizaciones con blackface.

2. Que se impulse la modernización de las figuras navideñas y festivas, desde el diseño de los vestuarios hasta la construcción de nuevas narrativas simbólicas.

3. Que todas las festividades infantiles y familiares transmitan valores de igualdad, diversidad y respeto.

Eliminar el blackface no elimina la celebración: la dignifica.

La Cabalgata de Reyes de Alcoi, una de las festividades más emblemáticas de la ciudad, es hoy la manifestación más visible y ofensiva de blackface en Europa. Pero este problema no es exclusivo de Alcoi: cada año, en centenares de localidades de España, las festividades navideñas continúan utilizando caracterizaciones raciales que reproducen estereotipos dañinos y profundamente arraigados en la burla, la deshumanización y la caricaturización de las personas negras durante la época colonial.

La práctica del blackface ya no es tolerable ni en Alcoi ni en ningún rincón del país . Es urgente una transformación profunda hacia celebraciones contemporáneas, inclusivas y libres de racismo, que sigan aportando alegría a niños y adultos sin perpetuar estereotipos ofensivos.

En Alcoi, los pajes de la Cabalgata—pintados y vestidos como una parodia de esclavos coloniales—se han convertido incluso en un icono comercial que inunda las calles, balcones y comercios durante semanas. Esta figura, repetida por cientos de ciudadanos cada año, constituye un blackface masivo que normaliza una imagen racista ante la infancia y la ciudadanía. Pero esta problemática forma parte de un patrón mayor: en España existen más celebraciones que recurren a caracterizaciones similares, disfrazándolas de tradición y folklore.

El debate sobre el racismo estructural no es nuevo. Países como los Países Bajos ya han vivido tensiones similares con la figura de Negro Pete en la fiesta de Sinterklaas . Allí, como en Alcoi y en España, muchas personas se resisten a reconocer el evidente componente racista bajo el argumento del cariño o la costumbre. Pero el afecto por una tradición no justifica su perpetuación cuando reproduce violencia simbólica.

El Parlamento Europeo, en su resolución del 19 de junio de 2020, fue claro al pedir a todos los Estados miembros que “denuncien y se abstengan de tradiciones racistas y afrofóbicas, como la práctica del blackface.” En un contexto global donde se discuten abiertamente el colonialismo, el racismo estructural y el auge de discursos de odio, donde miles de personas migrantes y refugiadas buscan seguridad en Europa, nuestras celebraciones no pueden seguir transmitiendo imágenes que normalizan la exclusión.

El blackface no enseña diversidad.

No enseña inclusión.

No enseña respeto.

Perpetúa estereotipos racistas y contradice los valores democráticos y de igualdad que decimos defender.

Por eso afirmamos con rotundidad:

No estamos en contra de la Cabalgata de Reyes de Alcoi ni de las celebraciones navideñas españolas. Estamos en contra del blackface y de cualquier representación que degrade a un colectivo.

Ha llegado el momento de que Alcoi y toda España modernicen estas figuras: repensar, rediseñar y transformar personajes como los pajes u otros roles festivos para que reflejen valores contemporáneos. El gobierno local de Alcoi podría—así como cualquier otro ayuntamiento—encargar nuevos diseños a escenógrafos y creadores, o abrir concursos públicos que permitan a la ciudadanía imaginar figuras simbólicamente ricas, respetuosas y creativas.

Este es el mapa del Blackface navideño en el Estado español:

Afroféminas

