Te pedimos que firmes esta petición para:
1. Que ningún ayuntamiento, cabalgata, entidad cultural o asociación festera en España permita o promueva caracterizaciones con blackface.
2. Que se impulse la modernización de las figuras navideñas y festivas, desde el diseño de los vestuarios hasta la construcción de nuevas narrativas simbólicas.
3. Que todas las festividades infantiles y familiares transmitan valores de igualdad, diversidad y respeto.
Eliminar el blackface no elimina la celebración: la dignifica.
La Cabalgata de Reyes de Alcoi, una de las festividades más emblemáticas de la ciudad, es hoy la manifestación más visible y ofensiva de blackface en Europa. Pero este problema no es exclusivo de Alcoi: cada año, en centenares de localidades de España, las festividades navideñas continúan utilizando caracterizaciones raciales que reproducen estereotipos dañinos y profundamente arraigados en la burla, la deshumanización y la caricaturización de las personas negras durante la época colonial.
La práctica del blackface ya no es tolerable ni en Alcoi ni en ningún rincón del país. Es urgente una transformación profunda hacia celebraciones contemporáneas, inclusivas y libres de racismo, que sigan aportando alegría a niños y adultos sin perpetuar estereotipos ofensivos.
En Alcoi, los pajes de la Cabalgata—pintados y vestidos como una parodia de esclavos coloniales—se han convertido incluso en un icono comercial que inunda las calles, balcones y comercios durante semanas. Esta figura, repetida por cientos de ciudadanos cada año, constituye un blackface masivo que normaliza una imagen racista ante la infancia y la ciudadanía. Pero esta problemática forma parte de un patrón mayor: en España existen más celebraciones que recurren a caracterizaciones similares, disfrazándolas de tradición y folklore.
El debate sobre el racismo estructural no es nuevo. Países como los Países Bajos ya han vivido tensiones similares con la figura de Negro Pete en la fiesta de Sinterklaas. Allí, como en Alcoi y en España, muchas personas se resisten a reconocer el evidente componente racista bajo el argumento del cariño o la costumbre. Pero el afecto por una tradición no justifica su perpetuación cuando reproduce violencia simbólica.
El Parlamento Europeo, en su resolución del 19 de junio de 2020, fue claro al pedir a todos los Estados miembros que “denuncien y se abstengan de tradiciones racistas y afrofóbicas, como la práctica del blackface.” En un contexto global donde se discuten abiertamente el colonialismo, el racismo estructural y el auge de discursos de odio, donde miles de personas migrantes y refugiadas buscan seguridad en Europa, nuestras celebraciones no pueden seguir transmitiendo imágenes que normalizan la exclusión.
El blackface no enseña diversidad.
No enseña inclusión.
No enseña respeto.
Perpetúa estereotipos racistas y contradice los valores democráticos y de igualdad que decimos defender.
Por eso afirmamos con rotundidad:
No estamos en contra de la Cabalgata de Reyes de Alcoi ni de las celebraciones navideñas españolas. Estamos en contra del blackface y de cualquier representación que degrade a un colectivo.
Ha llegado el momento de que Alcoi y toda España modernicen estas figuras: repensar, rediseñar y transformar personajes como los pajes u otros roles festivos para que reflejen valores contemporáneos. El gobierno local de Alcoi podría—así como cualquier otro ayuntamiento—encargar nuevos diseños a escenógrafos y creadores, o abrir concursos públicos que permitan a la ciudadanía imaginar figuras simbólicamente ricas, respetuosas y creativas.
Este es el mapa del Blackface navideño en el Estado español:
—-
Afroféminas
Descubre más desde Afroféminas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.