“Mi cuerpo importa”: Poniendo fin a la violencia sexual contra las trabajadoras sexuales en Ghana

En el barrio de Mamprobi, en el centro de Acra, a solo 15 minutos del Tribunal de Derechos Humanos de Ghana, se encuentra la Alianza de Mujeres por la Dignidad (WODA), una organización que ofrece un refugio vital a las trabajadoras sexuales. Susana Dartey fundó WODA en 2012, tras años de dirigir el proyecto Teatro para el Cambio en Ghana. WODA se ha convertido en una fuerza transformadora en zonas como Old Fadama, Railways y Jamestown, respondiendo a las necesidades de salud sexual y reproductiva, brindando asesoría legal, defendiendo derechos y ofreciendo apoyo económico.

Susana Dartey

Recientemente visité la organización en Mamprobi para conocer mejor las actividades de WODA. En un edificio de dos plantas, WODA cuenta con una peluquería y una tienda de provisiones, un recurso vital para muchas trabajadoras sexuales. Estos negocios son gestionados por trabajadoras sexuales de la comunidad que se han afiliado a WODA y utilizan esta actividad como una fuente alternativa de ingresos. WODA también ofrece servicios de información y asesoramiento donde las trabajadoras sexuales pueden aprender sobre sus derechos, salud sexual y reproductiva, o simplemente escuchar sus problemas.

El trabajo sexual sigue estando criminalizado en Ghana, lo que lo lleva a la clandestinidad y expone a los trabajadores al acoso, la violencia, la trata e incluso el asesinato.

Sin protección legal, se enfrentan a abusos, incluso por parte de las fuerzas del orden, y al desprecio social arraigado en un profundo estigma, a menudo basado en códigos morales de la época colonial. Las dificultades económicas también fomentan la trata y la explotación infantil, creando un entorno peligroso donde se silencian las voces y se devalúan los cuerpos.

La propia experiencia de Susana Dartey —crecer en Jamestown, con su madre víctima de trata, y encontrar la sanación a través del teatro escolar— inspiró su enfoque de divulgación. «En 2012, conocí la comunidad marginal y comencé a trabajar con trabajadoras sexuales. Fue entonces cuando escuché las historias de algunas de las mujeres», dice. «Me di cuenta de que eran mujeres que sufrieron el mismo abuso que yo de niña, pero que tampoco tenían la voz para hablar [sobre el abuso]».

A través del teatro comunitario interactivo, la narración de cuentos, los juegos y el radioteatro, WODA difunde las experiencias de las trabajadoras sexuales en la conciencia pública. Cada función sirve como catalizador para la empatía, la comprensión y la acción colectiva.

Habían aprendido a reconocer que el trabajo sexual era el único que podían hacer, porque la mayoría había sido víctima de trata. Muchas seguían siendo explotadas sexualmente porque seguían trabajando para sus magajías* para poder pagar el transporte de estas personas hasta Accra —narra Dartey—. Fue a partir de esta escucha que se plantó la semilla de una intervención.

En 2016, Dartey fue invitada a participar en la prestigiosa Beca Mandela Washington por su trabajo en asentamientos informales y comunidades desfavorecidas de Accra. Durante su estancia en Estados Unidos, Dartey trabajó en Safe Haven , un hogar seguro que atiende a mujeres que sufren abuso, donde pueden obtener órdenes de alejamiento y un lugar donde se sienten seguras mientras se recuperan de situaciones familiares abusivas.

“Cuando regresé a Ghana, quise hacer lo mismo”, dice. “Para empezar, quería que fuera un lugar donde pudieran acceder a información sobre sus derechos humanos, sus derechos en materia de salud sexual y reproductiva, y acceder a servicios como pruebas de VIH, preservativos y lubricantes”.

Así se formó WODA. En el centro de sus intervenciones se encuentra el proyecto insignia, «Mi Cuerpo Importa «, apoyado por la Iniciativa Kasa! del Fondo Africano para el Desarrollo de las Mujeres (AWDF). La Iniciativa Kasa! , lanzada en 2021, apoya a organizaciones feministas de Ghana, Nigeria y Senegal para combatir la violencia sexual mediante la prevención, el apoyo a sobrevivientes y la rendición de cuentas. Con el apoyo del AWDF, «Mi Cuerpo Importa» incluye asesoramiento, formación profesional, sensibilización policial, teatro y difusión radial, todo ello con el objetivo de afirmar la dignidad de las trabajadoras sexuales y empoderarlas con herramientas basadas en derechos para su protección y autodefensa.

El impacto es profundo. Mamle [ nombre ficticio*] fue arrestada, robada y abandonada por la policía. «En el trabajo sexual, normalmente la policía viene y nos arresta. No nos envían a ningún sitio, sino que te exigen sexo. Al final [tras el abuso], te dicen: ‘Te dejé. Puedes irte’. E incluso algunas no usan condón», relata sobre sus desgarradoras experiencias.

Durante un proyecto de divulgación de WODA, Mamle se reunió con educadores de pares en el barrio de Agbobloshie y destacó por su gran capacidad para hablar y expresarse. Pasó por un proceso de rehabilitación que la transformó profundamente. «WODA te guía a través de un proceso de cambio de comportamiento; ya sabes que cada persona tiene su propio comportamiento. Me ayudó mucho porque, en ese momento, cuando me haces algo pequeño, lucho contigo», dijo. «Pero WODA me enseñó cómo comportarme cuando te sientes herida, a no recurrir a la violencia, sino a hablar del problema. WODA me enseñó todo esto y mucho más».

Hoy, Mamle es una líder comunitaria en su zona, llamada a resolver conflictos y otros problemas. Actualmente, como oficial de proyecto en WODA, dirige la capacitación policial y brinda apoyo confiable a las trabajadoras sexuales que denuncian abusos. Gracias a su trabajo durante los últimos diez años, varias comisarías cercanas cuentan con agentes designados a quienes las trabajadoras sexuales pueden denunciar la violencia de forma segura.

Akua*, una joven de 15 años cuya madre la explotaba sexualmente, fue acogida por WODA. La organización colaboró con la policía para garantizar la investigación del caso y posteriormente la llevó a un programa de formación profesional. En el momento de mi visita, Akua se preparaba para su graduación, habiendo adquirido habilidades y la esperanza de un futuro lejos de la explotación. La independencia económica es clave para abordar las causas del trabajo sexual y apoyar a muchas personas que sufren explotación.

WODA está capacitando actualmente a casi 400 trabajadoras sexuales en pequeñas empresas como repostería, servicios de belleza, fabricación de jabón y diseño floral. En abril de 2025, en su décimo aniversario en Jamestown, WODA convocó a Reinas Madres , miembros de la Asamblea Nacional y líderes comunitarios para exigir la despenalización del trabajo sexual. Dartey enfatizó que las leyes actuales fomentan el estigma y obstaculizan las iniciativas de divulgación.

A través de estrategias integradas de defensa legal, empoderamiento económico, extensión basada en el arte y liderazgo liderado por sobrevivientes, la iniciativa “Mi cuerpo importa” de WODA ofrece un enfoque poderoso para poner fin a la violencia sexual y restaurar la autonomía de las mujeres más vulnerables de Ghana.

Tras diez años de incidencia política, Dartey observa una marcada reducción en la cantidad de trabajadoras sexuales que denuncian casos de abuso. Más trabajadoras sexuales de la comunidad se han unido a la organización, asumiendo puestos como facilitadoras comunitarias, responsables de proyectos y formadoras en temas de trata infantil, abuso de trabajadoras sexuales, rehabilitación y otros. Muchas trabajadoras sexuales han tomado conciencia de sus derechos y dignidad inherentes, al aprender a protegerse y a defenderse.

Como bien dice Dartey: “Cuando una mujer encuentra su voz, se siente segura, puede protegerse y su dignidad es respetada”.

La Alianza de Mujeres por la Dignidad sigue exigiendo la despenalización del trabajo sexual y la protección social de las trabajadoras sexuales. El trabajo sexual es trabajo. La dignidad de las trabajadoras sexuales debe ser protegida.

*Nombres cambiados por privacidad y seguridad.

* Magajias es un término local en la comunidad para las trabajadoras sexuales mayores que han estado en el trabajo sexual durante más de diez años.

*Texto publicado originalmente en African femeinism

Akosua Hanson Llamada cariñosamente la «Reina de la radio nocturna» por sus oyentes, Akosua Hanson es la presentadora del veterano programa de radio vespertino de Y FM, The Lounge. The Lounge se centra en la música urbana y la cultura pop y ofrece entretenimiento diario y emocionante para la población de Accra. Akosua también desempeña otras funciones como activista feminista, escritora y actriz y le apasiona el desarrollo de la juventud y el cambio social. Es directora de una joven organización artivista llamada Drama Queens y su trabajo ha sido publicado en sitios como el sitio web panafricano thisisafrica.me , AllAfrica.com y The Prairie Schooner.

