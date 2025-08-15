Una peli, una serie, un libro y un restaurante para este fin de semana (del 15 al 17 de agosto)

A los que han podido irse de vacaciones, ya sabéis que están sobrevaloradas. Pero este fin de semana del 15 de agosto, festivo en todo el estado, se presenta como una ocasión de oro para aquellos que no pudieron hacer las maletas, pero sí coger el codiciado puente. Si eres de los afortunados que se quedan en casa, o si simplemente buscas planes para desconectar, te traemos una selección de lujo para que aproveches al máximo estos días.
La peli…
«El arte del perdón» (2024) – USA
Dirigida por Titus Kaphar
Perdonar es un arte, y eso lo aprenderá el protagonista de esta conmovedora joya repleta de pintura, protagonizada por el aclamado André Holland. La película es el debut como cineasta del artista estadounidense Titus Kaphar y nos presenta a un artista afroamericano que, en la cúspide de su éxito, ve su vida revuelta por la llegada inesperada de su padre, un hombre en proceso de recuperación. Un delicado drama paterno-filial que explora las complejas dinámicas familiares, el trauma y la redención, y que recibió varias nominaciones en los Premios NAACP Image.
🖤¿Por qué verla? por la magistral actuación de André Holland y su uso del arte como un poderoso espejo para la sanación.
📍¿Dónde verla? Puedes disfrutarla en Filmin
La serie…
«Los Ojos de Wakanda» (2025) – Disney +
Si eres fan del universo Marvel, esta es tu serie. Esta miniserie antológica de Marvel Animation se estrenó el 1 de agosto y consta de cuatro episodios que profundizan en las misiones de valientes guerreros wakandianos a lo largo de la historia. Conocidos como los Hatut Zeraza, o Perros de la Guerra, su labor es recuperar artefactos de vibranio que han caído en manos de los enemigos de Wakanda. La serie amplía el universo narrativo de Black Panther y te ofrece una aventura trotamundos llena de acción y secretos.
🖤 ¿Por qué verla? Porque es una obra Afrofuturista que no puedes dejar pasar.
El libro…
«El bebedor de cerveza» de Chema Caballero
Chema Caballero lleva más de 30 años recorriendo África, y en este libro, noveno de la colección Libros del Baobab, nos invita a un viaje de iniciación donde el héroe debe enfrentarse a ogros y dificultades. Pero estos «ogros» no son los que pensamos, sino los propios prejuicios y estereotipos con los que el autor llegó al continente. El bebedor de cerveza es un relato que nos ayuda a ver el África actual: urbana, joven y femenina, a través de historias que demuestran que, en la vida, solo las amistades, la bondad, la sabiduría y la astucia nos ayudarán a llegar al final.
🖤 ¿Qué lo hace especial? Desafía los estereotipos occidentales y nos obliga a confrontar nuestros propios prejuicios, revelando una África que a menudo no se muestra.
Y un restaurante…
Abarka C/ del Guadiana, 28, Barcelona
Abarka es un proyecto con un ADN social único: una cooperativa gastronómica que reivindica la rica gastronomía africana, ademas de fomentar la inserción laboral de personas migrantes y racializadas. Abren sus puertas para que viajes con los sabores del continente, desde la refrescante bebida de hibisco (bissap) hasta los buñuelos de frijoles o la yuca frita. Además, trabajan con productos de km0 y se preocupan por una producción alimentaria sostenible social y ambientalmente. Un restaurante que te alimenta el cuerpo y el alma.
🖤 ¿Por qué visitarlo? Porque además de disfrutar de la comida colaboras con un proyecto valioso.
☎️ Reserva AQUí o directamente en el teléfono T. +34 936 277 906
📣 ¿Tienes una recomendación afro, caribeño o africano para tu ciudad o barrio? Escríbenos. Esta sección la construimos entre todas. Porque las referencias también se comparten.
