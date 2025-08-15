Una peli, una serie, un libro y un restaurante para este fin de semana (del 15 al 17 de agosto)

La peli…

«El arte del perdón» (2024) – USA

Dirigida por Titus Kaphar

Perdonar es un arte, y eso lo aprenderá el protagonista de esta conmovedora joya repleta de pintura, protagonizada por el aclamado André Holland. La película es el debut como cineasta del artista estadounidense Titus Kaphar y nos presenta a un artista afroamericano que, en la cúspide de su éxito, ve su vida revuelta por la llegada inesperada de su padre, un hombre en proceso de recuperación. Un delicado drama paterno-filial que explora las complejas dinámicas familiares, el trauma y la redención, y que recibió varias nominaciones en los Premios NAACP Image.

🖤¿Por qué verla? por la magistral actuación de André Holland y su uso del arte como un poderoso espejo para la sanación.

📍¿Dónde verla? Puedes disfrutarla en Filmin